«Придётся обратиться к Москве»: как США намерены проводить капитальный ремонт российских Ми-17 в Афганистане

Министерство обороны США ищет подрядчиков для проведения капитального ремонта многоцелевых российских вертолётов Ми-17 (Ми-8), принадлежащих армии Афганистана. Соответствующее объявление опубликовано на сайте госзакупок Соединённых Штатов. Пентагон рассчитывает найти компанию, которая будет использовать сертифицированные в РФ запчасти и агрегаты. Ранее Минобороны США намеревалось заменить Ми-17 американскими машинами. Как полагают эксперты, только российские компании соответствуют всем заявленным в документе требованиям.

Многопрофильное авиационное специализированное управление Минобороны США (MASPO) ищет компании, которые смогут провести капитальный ремонт многоцелевых вертолётов Ми-17 (отечественная версия Ми-8), принадлежащих Национальному воздушному корпусу Афганистана. Соответствующий документ размещён на правительственном сайте госзакупок.

Соединённые Штаты планируют обновить планер винтокрылых машин и заменить бортовое оборудование. Часть работ должна проводиться в Афганистане. Количество подлежащих ремонту вертолётов MASPO не указывает.

Участники конкурса обязаны использовать агрегаты, сертифицированные на Московском вертолётном заводе им. Миля (МВЗ) и в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) России. Ещё одним требованием к подрядчикам является наличие соглашения с Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) на поставку оригинальной продукции.

«Пошли на уступки политикам»

На вооружении Национального воздушного корпуса Афганистана находятся порядка 80 Ми-17. 63 машины в военно-транспортной модификации (Ми-17В-5) были поставлены по контракту с «Рособоронэкспортом» стоимостью $1,3 млрд. Сделка была заключена в 2011 году. Все свои обязательства перед заказчиком Россия выполнила осенью 2014 года.

«Российские машины были приобретены на средства так называемого вертолётного фонда, главным донором которого являются США. Таким образом американцы решили укрепить афганскую армию», — сообщил в беседе с RT директор Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Омар Нессар.

Как предполагает эксперт, на момент сделки США и РФ могли не договориться об условиях техобслуживания. При этом после 2014 года часть машин ВВС Афганистана могла быть повреждена в боях с талибами или выйти из строя из-за ошибок, допущенных при эксплуатации.

Базовая комплектация Ми-17В-5 включает в себя неуправляемое ракетное вооружение калибра 80 мм, 23-мм авиационную пушку, тепловые ловушки (для защиты от ПЗРК) и современное радиоэлектронное оборудование, обеспечивающее круглосуточное применение вертолёта в любых погодных условиях.

Нессар уверен, что Соединённые Штаты приняли адекватное решение, закупив Ми-8. По его словам, отечественные машины прекрасно зарекомендовали себя в непростых природно-климатических условиях Афганистана и снискали немалую популярность даже в американских войсках. Однако в связи с обострением политических отношений с Москвой Пентагон отказался от услуг РФ по обслуживанию парка вертолётов.

Нессар также считает, что решение Минобороны США может быть обусловлено давлением со стороны конгресса. После введения санкций против Москвы весной 2014 года американские законодатели потребовали отменить контракт с «Рособоноэкспортом», но военные выступили против.

Цех окончательной сборки вертолётов Ми-17

© Максим Богодвид / РИА Новости

В июле 2014 года во время парламентских слушаний командующий Международными силами по содействию безопасности в Афганистане (сейчас — председатель Объединённого комитета начальников штабов) генерал Джозеф Данфорд заявил законодателям, что прекращение поставок Ми-17 обернётся катастрофой для ВС Афганистана.

«С 2001 года американцы сами не брезговали пользоваться Ми-8 в Афганистане, которые попали к ним по разным каналам, в том числе из стран Восточной Европы. В 2014 году с большим трудом заокеанским военным удалось отстоять контракт с РФ, но по части обслуживания парка Ми-8 они, видимо, пошли на уступки политикам», — пояснил Нессар.

«Перестали подниматься в воздух»

В декабре 2015 года Агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) объявило тендер на техобслуживание Ми-8 ВВС Афганистана стоимостью свыше $120 млн. Претендентами на контракт могли быть только компании, зарегистрированные в странах — членах альянса. Конкурс выиграло небольшое словацкое предприятие Letecké opravovne Trenčín, a. s. (LOTN). По разным данным, компания должна была отремонтировать от 10 до 36 вертолётов.

Однако холдинг «Вертолёты России» (ВР) заявил, что LOTN не имеет права выполнять ремонт Ми-8 по причине отсутствия соответствующего разрешения разработчика (МВЗ). В 2016 году у словацкой компании истёк срок действия сертификата Московского завода им. Миля, который позволял легально осуществлять ремонт машин марки Ми. Тем не менее LOTN отвергла претензии ВР, и в августе 2018 года словацкое предприятие завершило ремонт первого Ми-17.

«Подобные действия называются несертифицированным ремонтом и теоретически могут вылиться в судебное разбирательство. К тому же сотрудничать с Россией по данному проекту Западу ничего не мешает. Санкции не распространяются на поставку запчастей и ремонт военной техники, произведённой в СССР и РФ», — отметил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

По словам эксперта, Восточная Европа продолжает активно использовать советские вертолёты, и местные специалисты накопили большой опыт их ремонта. В то же время, как подчеркнул Пантелеев, по-настоящему качественный ремонт с заменой бортового оборудования способны выполнить только предприятия холдинга «Вертолёты России».

«Требования, которые отражены в тендере Пентагона на ремонт Ми-8, вряд ли может удовлетворить какая-либо нероссийская компания. Именно «Вертолёты России» обладают уникальными компетенциями и владеют всеми правами на сертифицированный ремонт с использованием подходящих для этого изделий», — сказал Пантелеев.

Ми-17В-5 на аэродроме после ремонта на словацком предприятии Letecké opravovne Trenčín (LOTN)

© mod.gov.sk

Как предполагает собеседник RT, американцы могут быть недовольны тем, как продвигается процесс ремонта Ми-8 на LOTN. Однако в таком случае Минобороны США «придётся обратиться к Москве за помощью в поддержании лётной годности парка Ми-17», считает Пантелеев.

Аналогичной точки зрения придерживается Омар Нессар. По его информации, на сегодняшний день большая часть Ми-17 воздушного флота Афганистана прикована к земле. Причиной неудовлетворительного состояния винтокрылых машин стали неудачные попытки Соединённых Штатов найти поставщиков качественных комплектующих.

«За помощью американцы обращались к Казахстану и Украине. Насколько мне известно, некоторые запчасти для Ми-8 были куплены у Киева. Судя по тому, что вертолёты Афганистана перестали подниматься в воздух, это было ошибочным решением. В итоге Кабул лишился такой серьёзной силы, как армейская авиация. А всё по причине упорного нежелания Вашингтона сотрудничать по военной линии с Россией», — констатировал Нессар.

Смена планов

В ноябре 2017 года американский бригадный генерал ВВС США Филипп Стюарт объявил, что Ми-8 не будут стоять на вооружении Афганистана. До 2021 года российские машины должны быть заменены на американские аналоги, прежде всего на многоцелевые UH-60 Black Hawk. Пентагон пообещал передать Кабулу 159 таких вертолётов.

При этом Минобороны США не останавливает явное преимущество Ми-8 перед UH-60 Black Hawk. Отечественная машина превосходит американскую по ключевым характеристикам: масса полезной нагрузки внутри кабины (4 т против 1,2), вместимость (26—36 человек против 11), практическая дальность (до 950 км против 584).

Вертолёт UH-60 Black Hawk 16-авиационной бригады США в Кундузе

globallookpress.com

© Brian Harris/Planet Pix via ZUMA Wire

«Без сомнения, Ми-8 заметно превосходит Black Hawk, особенно в условиях засушливого климата и высокогорья Афганистана, где требуется высочайший уровень надёжности техники. А если мы взглянем на продажи на мировом рынке, то тут и вовсе разгромный счёт в пользу нашей машины. И это лучшее доказательства её эффективности», — отметил Пантелеев.

Противоречивую позицию Соединённых Штатов по поводу судьбы парка Ми-8 в Афганистане Омар Нессар объясняет отсутствием у Вашингтона конкретной военно-политической цели и боязнью «переусердствовать» в укреплении армии страны.

«США часто меняют планы по Афганистану. Это касается постоянного пересмотра численности контингента, его задач, намерений по реформированию и перевооружению правительственных сил.