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Придётся на пик эпидемии? Голосование по поправкам к Конституции могут перенести - СМИ

23 марта 2020, 19:35  •  39 • Политика
Голосование по поправкам к Конституции могут перенести, сообщают СМИ. По данным источников, утверждённая ранее дата может прийтись на пик эпидемии коронавируса.
Политическое решение о переносе голосования по поправкам к Конституции уже принято, однако ещё не определена новая дата. Об этом сообщают "Ведомости", ссылаясь на три источника, близких к администрации президента.
Причиной переноса голосования все трое называют распространение коронавируса. Причём, по мнению одного из них, пик заболеваемости может прийтись как раз на апрель. После этого эпидемия пойдёт на спад. Также отмечается, что голосование по поправкам, скорее всего, не будет совмещено с сентябрьским единым днём голосования.
Ещё один источник отметил, что выбор новой даты зависит и от единого госэкзамена, который проводится в июне: именно в школах располагаются многие избирательные участки, поэтому голосование возможно после окончания ЕГЭ.
По мнению источников, вероятнее всего, голосование состоится в июне, однако такое решение ещё не было принято. Предполагается, что новая дата станет известна до 25 марта.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пока никаких решений не принималось.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о том, что Центральная избирательная комиссия автоматически прекратит работу в случае, если соответствующие ведомства примут решение о невозможности проведения голосования по поправкам к Конституции в запланированный срок.
Она отметила, что ведомство будет работать до того момента, когда будет ясно, "или действительно 22 апреля позволяет нам провести всё то, как мы задумали", или же ЦИК прерывает работу и переносит всё "на тот период, когда будет принято".
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