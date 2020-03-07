Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин - откровенно: о свадьбе, новой должности и высшем счастье
"Зомби с отсутствием мозга": Соцсети о коронавирусе в украинской Раде
Американская ложь и американская правда
Итальянцам посоветовали не ехать в Россию: Посольство Италии всерьёз восприняло ...
Главная / Аналитика

"Придурок" на крутой тачке: что делают с людьми дорогие авто

07 марта 2020, 11:35  •  40 • Аналитика
© РИА Новости / Антон Денисов
Многие граждане России считают, что хамство на дороге со стороны водителей дорогостоящих автомобилей по отношению ко всем окружающим – сугубо отечественное явление. Спору нет, многие сталкивались с тем, как разного рода мерседесы, майбахи, бмв и порше, да еще и обладающие некими специфическими номерами, перемещаются по дороге вопреки элементарному чувству уважения к участникам движения и его правилам. Не пропускают пешеходов, не включают поворотники, "подрезают" другие автомобили, внезапно останавливаются в неположенных местах и т.д., и т.п.
Однако, как оказалось, примерно ту же картину можно наблюдать и в США. Ученые из Невады доказали, что стоимость "железного коня" напрямую влияет на поведение его хозяина или нанятого водителя. Чем она выше – тем хуже обстоит дело и тем меньше шансов, к примеру, у пешеходов, быть пропущенными. Более того, специалисты сделали даже математический расчет: каждая дополнительная тысяча долларов в стоимости машины на 3 процента снижает шансы пешеходов на приоритетность. Американские СМИ окрестили водителей дорогих авто "придурками", что звучит грубо, но во многих случаях весьма оправдано. Объясняется такое поведение очень просто – чувством превосходства над всеми остальными и неспособностью им сопереживать.
Выводы американцев подтвердили и финские исследователи. Те говорят, что владельцы шикарных авто упрямы, сварливы и неприветливы. В этой капле можно увидеть море, как сказал бы какой-нибудь философ. Проблемы с дорогими автомобилями, а точнее с их хозяевами, лишь подсвечивают огромное социальное расслоение в самых разных странах, и даже формирование двух параллельных миров: условно верхнего и условно нижнего. Жители верхнего пытаются (причем небезуспешно) отгородиться от остальных. И нередко презирают "обычных граждан" как лузеров, неудачников, считая самих себя подлинными хозяевами жизни, имеющими право на очень многое. Плюс к тому спесь и гонор, к которым зачастую приводят деньги. Соблазн-то велик, и не каждый в состоянии устоять.
Решить это социальное и мировоззренческое противоречие, а порой и противостояние, конечно, в современном мире невозможно. Остается хотя бы на него указывать, чем, кстати, все активнее занимается западное искусство. И, может быть, в конечном итоге прав окажется русский поэт Федор Тютчев с его знаменитыми строками "Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется".
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
Радио Sputnik – самая цитируемая радиостанция России. Будьте с нами в Telegram и Яндекс.Дзен.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



40
Источник
Похожие новости
07 марта 2020, 06:35
Американская ложь и американская правда
07 марта 2020, 03:35
Эстония – давно не мирная страна. И этому есть доказательства
06 марта 2020, 17:35
Ученье – свет. Но не для Украины
06 марта 2020, 14:35
"Самые дорогие чиновники Украины". Кого еще хочет уволить Зеленский
06 марта 2020, 11:35
Секрет популярности израильского «Стража небосвода»
06 марта 2020, 19:35
Предложения США о разрешении израильско-палестинского противостояния, похоже, были составлены правительством Израиля
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 марта 2020, 02:35
"Напрямую испугался?" Зеленский поставил Путину дедлайн. Но страшно всё рав...
07 марта 2020, 00:35
Эрдоган перепутал Лаврова со своим министром. Он болен? Невролог оценил дисфункцию пр...
07 марта 2020, 04:35
«Зеленые» рассказали о хитром плане возвращения Крыма и Донбасса
07 марта 2020, 00:35
Даже суток не прошло: Перемирие в Идлибе уже на грани срыва
07 марта 2020, 00:35
"Достаточно": Клишас высказался о запрете на зарубежную недвижимость для чи...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 марта 2020, 06:35
Критический расклад в небе Идлиба. Готовы ли ВКС России компенсировать «хромоту» сирийской ПВО?
05 марта 2020, 10:08
Требования США убрать российские субмарины от побережья Америки прокомментировали в МИД РФ
29 февраля 2020, 18:54
России посадить боевые самолёты. Немедленно: "Битва" за Идлиб развернулась в Совбезе ООН
03 марта 2020, 15:35
"Список собственных кладбищ": Мирошник раскрыл ужасающие преступления экс-командира "Айдара"
01 марта 2020, 11:58
Уникальная тактика российского спецназа в Сирии поразила мировое сообщество
04 марта 2020, 09:35
"300 спартанцев". По Эрдогану ударила Греция
01 марта 2020, 04:39
"С ятаганом наголо скакать стрёмно": Военкор Коц нецензурно обрисовал судьбу турок в Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.