"Придурок" на крутой тачке: что делают с людьми дорогие авто

Многие граждане России считают, что хамство на дороге со стороны водителей дорогостоящих автомобилей по отношению ко всем окружающим – сугубо отечественное явление. Спору нет, многие сталкивались с тем, как разного рода мерседесы, майбахи, бмв и порше, да еще и обладающие некими специфическими номерами, перемещаются по дороге вопреки элементарному чувству уважения к участникам движения и его правилам. Не пропускают пешеходов, не включают поворотники, "подрезают" другие автомобили, внезапно останавливаются в неположенных местах и т.д., и т.п.

Однако, как оказалось, примерно ту же картину можно наблюдать и в США. Ученые из Невады доказали, что стоимость "железного коня" напрямую влияет на поведение его хозяина или нанятого водителя. Чем она выше – тем хуже обстоит дело и тем меньше шансов, к примеру, у пешеходов, быть пропущенными. Более того, специалисты сделали даже математический расчет: каждая дополнительная тысяча долларов в стоимости машины на 3 процента снижает шансы пешеходов на приоритетность. Американские СМИ окрестили водителей дорогих авто "придурками", что звучит грубо, но во многих случаях весьма оправдано. Объясняется такое поведение очень просто – чувством превосходства над всеми остальными и неспособностью им сопереживать.

Выводы американцев подтвердили и финские исследователи. Те говорят, что владельцы шикарных авто упрямы, сварливы и неприветливы. В этой капле можно увидеть море, как сказал бы какой-нибудь философ. Проблемы с дорогими автомобилями, а точнее с их хозяевами, лишь подсвечивают огромное социальное расслоение в самых разных странах, и даже формирование двух параллельных миров: условно верхнего и условно нижнего. Жители верхнего пытаются (причем небезуспешно) отгородиться от остальных. И нередко презирают "обычных граждан" как лузеров, неудачников, считая самих себя подлинными хозяевами жизни, имеющими право на очень многое. Плюс к тому спесь и гонор, к которым зачастую приводят деньги. Соблазн-то велик, и не каждый в состоянии устоять.

Решить это социальное и мировоззренческое противоречие, а порой и противостояние, конечно, в современном мире невозможно. Остается хотя бы на него указывать, чем, кстати, все активнее занимается западное искусство. И, может быть, в конечном итоге прав окажется русский поэт Федор Тютчев с его знаменитыми строками "Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется".

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik