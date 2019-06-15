«Придумывают новые виды угроз»: в конгрессе США предлагают активнее «сдерживать» Россию в Прибалтике

Соединённым Штатам необходимо выработать стратегию по «сдерживанию агрессии со стороны России» в Балтийском регионе, утверждается в законопроекте, внесённом в конгресс США. Согласно документу, с текстом которого ознакомился RT, американскому Минобороны следует изучить возможность расширения военного присутствия в Прибалтике, а также размещения там подвижных зенитно-ракетных комплексов дальнего действия. Как считают эксперты, Вашингтон, прикрываясь заявлениями о «российской агрессии», занимается укреплением инфраструктуры и увеличением контингента в Восточной Европе, что фактически означает обустройство театра военных действий.

В конгресс США внесли законопроект о необходимости провести «всеобъемлющую и многостороннюю оценку военных потребностей балтийских стран с целью сдерживания и противостояния агрессии со стороны Российской Федерации и в иных целях». Автор билля — член палаты представителей от Республиканской партии Майкл Конэуэй из штата Техас.

Согласно документу, с текстом которого ознакомился RT, Соединённые Штаты должны способствовать усилению взаимодействия со странами Прибалтики для сдерживания России.

«США должны возглавить многосторонние усилия по выработке стратегии, направленной на укрепление сотрудничества с Литвой, Латвией, Эстонией, союзниками по НАТО и другими региональными партнёрами с целью сдерживания агрессии со стороны Российской Федерации в Балтийском регионе. В частности, кооперации в сферах, способных улучшить оперативную совместимость, совместные возможности и боевую готовность, необходимые балтийским странам для повышения национальной безопасности», — утверждается в документе.

Как отмечается в новом американском законопроекте, Россия якобы пытается ослабить Североатлантический альянс и воссоздать сферу своего влияния в Европе, используя давление, запугивание и открытую агрессию. А потому автор документа считает сдерживание такой «российской агрессии» критически важным для трансатлантической безопасности.

Кроме того, конгрессмен утверждает, что Москва не соблюдает договоры, международные законы и право на свободу судоходства, территориальную целостность и суверенные границы. В частности, по его мнению, РФ якобы продолжает оккупировать территории Грузии и Украины и постоянно наращивает военную мощь в Западном военном округе и Калининграде, чем «угрожает миру и стабильности на континенте». При этом Эстония, Латвия и Литва «особенно уязвимы» перед якобы всё более агрессивной Россией, подчёркивается в документе.

В то же время президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что страна не угрожает другим государствам.

«Россию называют чуть ли не главной угрозой для США. Это неправда. Россия хочет иметь полноценные, равноправные, дружеские отношения с США. Россия никому не угрожает, а все наши действия в сфере безопасности носят исключительно ответный, а значит, оборонительный характер», — подчёркивал ранее Путин.

Тем не менее автор законопроекта считает необходимым изучить возможности предоставления Прибалтике систем ПВО — якобы для защиты от «российской агрессии».

«США должны изучить возможность предоставления странам Балтийского региона подвижных зенитно-ракетных комплексов дальнего действия, в том числе посредством эффективного использования механизмов распределения затрат и развёртывания совместно с союзниками по НАТО с целью снижения финансового бремени принимающих государств», — говорится в документе.

В случае одобрения законопроекта министр обороны США, консультируясь с коллегами из Литвы, Латвии, Эстонии и других государств НАТО, должен в течение не более чем одного года провести оценку военных потребностей стран Прибалтики. Вслед за этим предполагается разработать меры по увеличению ротационного присутствия и готовности американских или натовских войск, улучшению военной инфраструктуры и логистики, а также «повышению возможностей систем противодействия беспилотным летательным аппаратам».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Виталий Белоусов / РИА Новости

Стоит отметить, что Россия не раз выражала обеспокоенность в связи с размещением войск и техники, а также учениями стран НАТО вблизи российских границ. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Москва оставляет за собой право на ответные действия в целях обеспечения безопасности страны.

«Оставляем за собой право на реагирование, в том числе принимая должные контрмеры в интересах надёжного обеспечения безопасности нашей страны», — подчеркнула представитель ведомства.

Как пояснил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, представители стран Североатлантического альянса «активно используют миф о российской угрозе». Он напомнил о возросшей разведывательной активности НАТО на Балтике и в Черноморском регионе. Так, в 2018 году самолёты ВКС РФ более 120 раз поднимались на перехват возможных нарушителей госграницы.

«Придумывают новые угрозы каждый год»

Увеличить военное присутствие в странах Прибалтики Североатлантический альянс решил ещё в 2014 году, использовав в качестве предлога ситуацию на Украине. А уже в 2017 году НАТО развернуло в Эстонии, Латвии, Литве и Польше четыре многонациональные боевые группы, которые возглавляют военные из США, Великобритании, Германии и Канады.

«Их присутствие даёт понять, что нападение на одного союзника будет считаться нападением на весь альянс. Боевые группы НАТО являются частью самого мощного укрепления коллективной обороны Североатлантического альянса», — говорится на официальном сайте НАТО.

В прошлом году министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал незамедлительно принять решение о региональной системе ПВО стран Балтии.

«Воздушная оборона является важнейшим аспектом при планировании системы обороны балтийских стран. С целью создать эффективную воздушную оборону необходимо немедленно принять решение, как можно скорее спланировать как национальные расходы, так и инвестиции НАТО», — сказал литовский министр.

На сегодняшний день государства Прибалтики обладают лишь системами противовоздушной обороны малого радиуса действия.

Американские системы ПРО Patriot на учениях Tobruq Legacy 2017 рядом с городом Шяуляй, Литва

Reuters

© Ints Kalnins

По словам военного эксперта, редактора журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, Соединённые Штаты каждый год придумывают новые виды угроз для укрепления Североатлантического альянса.

«То есть если НАТО встанет около наших границ — это чисто для мира, а мы в противовес — для войны. Понятно, что это пропагандистские заявления из раздела русофобии. Они каждый год придумывают новые и новые виды угроз», — подчеркнул он.

Он также отметил, что Штатам необходимы системы ПВО на территории стран Балтии для прикрытия всей той военной инфраструктуры, которую они там разместили. С этой целью Вашингтон продолжает обвинять Россию в так называемой агрессии.

«Если мы говорим о том, что они там размещают средства вооружения, восстанавливают базы, аэродромы, склады, организуют различные штабы по руководству кибератаками и так далее, то на военном языке это означает не что иное, как обустройство театра военных действий. Раз они создали такую инфраструктуру, то её нужно прикрыть средствами противовоздушной обороны. И для того чтобы выглядело очень миролюбиво, они ничего умного не придумали, кроме вороха обвинений в адрес России. Понятное дело, что это некая фикция. В то же время нужно понимать, что это деньги для военно-промышленного комплекса США», — заключил эксперт.

«Планы всё более активно использовать Прибалтику»

Как отметил в разговоре с RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, в конгрессе Соединённых Штатов сейчас обсуждается рекордный военный бюджет. Именно поэтому и появляются подобного рода требования, которые исходят от Республиканской партии. Так Вашингтон ищет обоснования, необходимые для увеличения военных расходов.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день США особенно активизировались в Балтийском регионе.

«На сегодняшний день в планах американцев — начать более активно использовать Прибалтику и Восточную Европу. Об этом говорят и итоги визита президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон, когда были подписаны соглашения по увеличению американского контингента в этой стране с 4,5 тыс. до 5,5 тыс. человек», — напомнил эксперт.

Напомним, в июне текущего года Дональд Трамп заявил, что Штаты на тысячу увеличат число своих военнослужащих на польской территории.

Кроме того, Трамп и Дуда подписали декларацию о военном сотрудничестве, согласно которой в Польше будет размещена эскадрилья разведывательных беспилотников ВВС США MQ-9 Reaper.

Москва, в свою очередь, подчеркнула, что с сожалением относится к решению Вашингтона и Варшавы разместить усиленный контингент ВС США в Польше.

«Считаем, что тем самым нанесён сильный удар по одному из ключевых положений Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года, в соответствии с которым альянс отказался от осуществления дополнительного постоянного размещения на территории новых государств-членов «существенных боевых сил», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.