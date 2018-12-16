«Придумывают фейки на весь мир»: в МИД призвали дать оценку поискам BBC «российского следа» в ходе протестов во Франции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала дать оценку действиям телеканала BBC, который занимается поиском «российского следа» в протестных акциях «жёлтых жилетов». В опубликованной ранее переписке репортёр Русской службы BBC Ольга Ившина пытается выяснить у работавшего на протестах в Париже корреспондента, не преследует ли русский бизнес свои интересы во время демонстраций и нет ли на них русских. Свои запросы она объяснила заданием начальства, которое «требует крови». Ранее Ившина уже была замешана в скандале с сюжетом BBC о крушении MH17 в Донецкой области, в котором съёмочная группа общалась с жителями востока Украины. Материал удалили с сайта телеканала вскоре после публикации как не соответствующий «редакционным ценностям».

В МИД призвали британскую общественность оценить действия телеканала BBC, который ищет «российский след» в протестных акциях во Франции.

«Именно в Великобритании постоянно говорят о том, что российские СМИ, российские телеканалы занимаются пропагандой, не предъявляя ничего по фактуре сюжетов, но постоянно апеллируя к гласу общественности», — сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Представитель МИД предложила британцам оценить «компиляцию фактов, которыми занимаются сотрудники их телерадиокомпаний». Она напомнила, что корпорация BBC содержится на бюджетные деньги и отметила цинизм журналистов канала, который «всю жизнь пропагандировал именно непредвзятый и независимый подход, профессионализм в качестве кредо своего издания».

Захарова напомнила, что Великобритания наряду с Францией на данный момент ещё находится в Евросоюзе.

«Так как же можно разделяя вот этот общий ЕСовский стол переговорный и общность пространства культурного и информационного, заниматься такими вещами в отношении своего же соседа, на весь мир придумывая фейки про протестное движение во Франции. Что якобы это не люди выходят на улицу, а якобы это «рука Москвы», которая вмешалась и придумала целое движение «желтых жилетов»?», — заметила Захарова.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что Москва обратится в международные структуры в связи с попытками журналистов BBC найти «российский след» в акциях протеста во Франции.

«Мы этот вопрос зададим международным структурам. Мы завтра же напишем в ОБСЕ соответствующее письмо и обратим внимание, потому что это вопиющий факт», — сказала Захарова.

«Редакция требует крови»

Ранее RT сообщил о переписке журналиста Русской службы BBC Ольги Ившиной с корреспондентом, который освещал митинги во Франции. Как следует из опубликованной РИА Новости информации, сотрудница BBC искала возможность обвинить Москву в причастности к масштабным акциям протеста, которые проходят по всей территории Франции уже пятую неделю подряд.

Поскольку никакого «вмешательства» России обнаружить не удалось, журналист попросила передать ей информацию, которая могла бы свидетельствовать о «российском следе».

В частности, она поинтересовалась, нет ли среди организаторов протеста русских или представителей ультраправых движений.

«А может, какой-нибудь русский бизнес наваривается на этом сейчас хорошо? Может, они там котлеты массово едят, например? Или там ультраправые, может, главные заводилы? Я ищу углы, да, — написала Ившина. — Редакция требует крови, чё».

При этом журналистка отметила, что задание подать материал соответствующим образом ей дали в редакции.

До этого поиском версий о «российском вмешательстве» во французские протесты озаботились The Times и Bloomberg. Издания опубликовали данные коммерческой компании New Knowledge, занимающейся «защитой брендов от информационных атак».

Речь шла о «русских ботах» — пользователях соцсетей, которые якобы активно распространяли информацию о «жёлтых жилетах». После публикации стало известно, что Генеральный секретариат национальной обороны Франции (SGDSN) начал расследование предполагаемой причастности Москвы к организации массовых протестов.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что «знает об этих слухах». «Посмотрим на результаты этого расследования. Я не буду судить о чём-то, пока факты не будут установлены», — заявил он.

В свою очередь, в Кремле заявления о «вмешательстве» России назвали клеветой.

«Какие-либо утверждения о возможной причастности России являются не чем иным, как клеветой», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Работают просто по элементарной методичке»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что поиски BBC «фейков» о «российском следе» много говорит о работе этого телеканала, который руководствуется «элементарной методичкой».

«Девочка-корреспондент пишет: «найдите мне русский след, начальство требует». Понимаете? У нее начальство требует найти русский след. То есть информация распространяется не как это было всегда принято. Есть история и мы о ней рассказываем, а есть начальство, которое формирует, что должно быть», — сказала Симоньян в эфире телеканала «Россия 24».

По её словам, впоследствии распространением этой информации приходится заниматься российским сотрудникам.

«Речь идет о русской службе новостей, и девочка эта русская, которая все это пишет. Потому что у нее её начальство, оплачиваемое Форин-офисом, чужим государством, не самым к нам дружественным, у неё требует найти доказательства плохого поведения России, русского следа. И она из кожи вон лезет, чтобы эти доказательства обнаружить. Я не понимаю, как это вообще возможно, ни с этической точки зрения, ни с правовой, почему это вообще должно происходить у нас?» — заметила Симоньян.

По её словам, подобные события в США могли бы иметь более серьёзные последствия.

«Это был бы не просто скандал до небес, а самые серьезные правовые последствия у всех… А мы люди добрые», — заключила она.

Пропавший сюжет

Корреспондент Русской службы BBC Ольга Ившина ранее была замешана в скандале, связанном с освещением катастрофы Boeing 777 компании Malaysia Airlines в Донецкой области в 2014 году.

Тогда BBC наряду с другими западными СМИ стал выстраивать свои версии причины катастрофы. Спустя несколько дней после трагедии на русскоязычном канале британского издания BBC появился сюжет под авторством Ившиной.

В кадре съёмочная группа BBC общалась с жителями востока Украины, которые рассказывали об увиденном в день аварии. В сюжете рассматривались сразу несколько версий происшедшего, но авторы подчёркивали, что подтвердить ни одну из них невозможно.

Вскоре материал удалили с сайта BBC. Управляющий редактор Ян Ледер на сайте телекомпании заявил, что сюжет не соответствует «редакционным ценностям BBC» и содержит «несколько упущений». По его словам, материал был опубликован «по ошибке».

По предположению пользователей сети, настоящей причиной удаления материала могли стать свидетельства представителей ополчения, что украинские военные самолёты используют гражданские рейсы для прикрытия. В репортаже бойцы ополчения также заявили, что у них на вооружении нет комплексов, способных поражать цели на большой высоте.