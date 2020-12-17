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Придумали не сами: устроившим демарш против Лаврова боснийским политикам отказали в уме

17 декабря 2020, 13:35  •  120 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
За спинами представителей БиГ разглядели западных кукловодов
Отказавшись от встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, боснийские политики Желько Комшич и Шефик Джаферович просто показали, что не доросли до своих постов. Более того, вместо дипломатического скандала они устроили примитивный демарш, который свидетельствует об их личной ограниченности. К такому мнению пришли местные журналисты.
"Джаферович и Комшич не настолько умны и политически сильны, чтобы самостоятельно принять решение отказать министру Лаврову",
– пишет Zvornik Danas. Издание отмечает, что Джаферович сам подтвердил эти подозрения, заявив, что отказ от встречи с главой дипломатии России был "посланием партнерам из ЕС и НАТО".
"Сараевские простачки" по указке из некоего прозападного центра хотели унизить Лаврова и в его лице всю Россию, однако лишь доказали свою несамостоятельность. "Джаферович и Комшич – это не вся Босния и Герцеговина", – настаивает издание.
Ранее представители БиГ отказались присутствовать на мероприятии с участием главы МИД РФ Сергеем Лавровым. Позже они пояснили, что хотели таким образом продемонстрировать Москве свое несогласие с ее политикой.

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