Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

За спинами представителей БиГ разглядели западных кукловодов

Отказавшись от встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, боснийские политики Желько Комшич и Шефик Джаферович просто показали, что не доросли до своих постов. Более того, вместо дипломатического скандала они устроили примитивный демарш, который свидетельствует об их личной ограниченности. К такому мнению пришли местные журналисты.

"Джаферович и Комшич не настолько умны и политически сильны, чтобы самостоятельно принять решение отказать министру Лаврову",

– пишет Zvornik Danas. Издание отмечает, что Джаферович сам подтвердил эти подозрения, заявив, что отказ от встречи с главой дипломатии России был "посланием партнерам из ЕС и НАТО".

"Сараевские простачки" по указке из некоего прозападного центра хотели унизить Лаврова и в его лице всю Россию, однако лишь доказали свою несамостоятельность. "Джаферович и Комшич – это не вся Босния и Герцеговина", – настаивает издание.

Ранее представители БиГ отказались присутствовать на мероприятии с участием главы МИД РФ Сергеем Лавровым. Позже они пояснили, что хотели таким образом продемонстрировать Москве свое несогласие с ее политикой.