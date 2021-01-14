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Придумали, как отыграться за Крым. Киев грозит российским офицерам

14 января 2021, 03:25  •  48 • Политика
Украинцы придумали, как отыграться за потерю Крыма. Киев переложил ответственность за госизмену украинских моряков на Россию и теперь грозит тюрьмой российским офицерам.
Украинские власти возбудили уголовное дело против заместителя командующего Черноморским флотом РФ (имя не называется). Высокопоставленного офицера обвинили в том, что он якобы подстрекал украинских моряков перейти на сторону России.
Прокуроры начали производство в отношении заместителя командующего Черноморского флота ВМФ ВС РФ по факту подстрекательства к совершению государственной измены, - говорится в сообщении офиса генпрокурора.
Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Примечательно, что это уже не первое подобное производство. Ранее украинские власти возбуждали уголовные дела против главы Крыма Сергея Аксёнова, бывшего прокурора полуострова Натальи Поклонской и бывшего командующего Черноморским флотом РФ Александра Витко. Однако никого из данных "фигурантов" Киев так и не смог привлечь.
Отметим, что обвинения в подстрекательстве к госизмене противоречат версии, которую ранее озвучил бывший депутат Верховной рады Давид Жвания. Он заявил, что Вооружённые силы Украины готовы были отстаивать Крым, но администрация президента США Барака Обамы строго запретила украинцам оказывать сопротивление. Главным виновником произошедшего Жвания назвал бывшего и.о. президента Украины Александра Турчинова, который не отдал военным соответствующий приказ. Таким образом, утверждает экс-депутат, Киев сам сдал Крым.

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