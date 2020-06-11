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Придумал, оговорился или…? Владимир Путин на совещании сообщил о новом министерстве
11 июня 2020, 11:00 • 141 • Политика
Президент России Владимир Путин на совещании, посвящённом IT-индустрии, сообщил о новом министерстве. Теперь многие недоумевают, он придумал, оговорился или что-то ещё.
Журналисты кремлёвского пула на своей странице в Twitter опубликовали отрывок совещания, которое проводилось по видеосвязи. Владимир Путин на нём упомянул о Минэкономсвязи.
"По оценке Минэкономсвязи, в 2020 году расходы хозяйствующих субъектов на информационно-коммуникационные технологии сократятся", - произнёс президент.
Он сообщил, что сокращение в среднем будет составлять 20%. Российский лидер обратил внимание, что заместить вероятное выпадающее финансирование можно будет за счёт крупных компаний с государственным участием или за счёт госзаказов.
Связью в России занимается Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Ведомство получило это название весной 2018 года. До этого официально оно было Министерством связи и массовых коммуникаций. Министерство экономического развития носит своё название с 2008 года. До этого оно было в течение восьми лет Министерством экономического развития и торговли, но со временем вопросами торговли стало заниматься Министерство промышленности и торговли.
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