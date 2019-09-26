Приднестровцы ждут возможности получить российские паспорта

Вадим Красносельский: «Это было бы справедливо по отношению к нашим людям»

В Москву с рабочим визитом прибыла делегация Приднестровской Молдавской Республики во главе с президентом Республики Вадимом Красносельским. В планах делегации – многочисленные встречи с политиками и чиновниками Российской Федерации.

Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев встретился с Послом по особым поручениям МИД России Сергеем Губаревым.

«Центральным аспектом встречи стало обсуждение текущей ситуации в переговорном процессе между Приднестровьем и Республикой Молдова с акцентом на необходимости максимально взвешенных и предметных дискуссий на полях заседания «Постоянного совещания…» в формате «5+2», запланированного на первую декаду октября в Братиславе», – сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Республики.

Виталий Игнатьев ещё раз особо подчеркнул неразрешённую до сих пор проблему блокировки Молдовой приднестровских банковских счетов, как одну из самых острых проблем Приднестровья на сегодняшний день.

«В ходе беседы также обсудили вопросы развития контактов России и Приднестровья по актуальным направлениям. Отдельное внимание участники встречи уделили функционированию миротворческой операции под эгидой России», – говорится в сообщении.

После того, как в Молдавии произошла смена власти, переговорный процесс Тирасполя и Кишинёва резко застопорился, отметил президент Приднестровья Вадим Красносельский на встрече с зампредседателя Комитета по международным делам Совета Федерации Фаритом Мухаметшиным в Москве.

По его словам, если ранее проблемы хоть и с трудом, но разрешались, то в этом году их количество только растёт.

«Жизнь движется вперёд. Обстоятельства меняются. Приднестровье находится в непростом положении, на которое оказывают влияние внешние факторы. Причём очень часто такое влияние бывает негативным», – пояснил глава Приднестровья.

Красносельский и Игнатьев посетили и Государственную Думу России, где встретились с заместителем Председателя Комитета ГД РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Константином Затулиным, выразив ему благодарность от всего народа Приднестровья за сотрудничество и развитие связей между Россией и ПМР.

«Мы пытаемся при всяком удобном случае напоминать, что у нас есть обязательства – если не юридические, то человеческие, моральные – перед Приднестровьем, которое не раз за свою историю выступало за то, чтобы быть вместе с Россией. Россия это помнит, и русские люди об этом знают. Какие бы ни были проблемы, это основополагающий принцип для меня и моих коллег, которые знают, что хоть Приднестровье от нас отделено границами, оно не отделено от нас по-человечески. Оно с нами заодно, мы с ним заодно», – ответил Затулин.

В ходе беседы одной из главных тем была проблема получения жителями Приднестровья российского гражданства. Сегодня, как отметил Красносельский, в Республике проживает 220 тысяч граждан России, ещё 150 тысяч приднестровцев вынуждены были получить паспорта Украины и Молдовы. Желающих получить гражданство России – намного больше. Поэтому это одна из тех задач, которую необходимо решать в ближайшее время.

«Этот вопрос ­больше гуманитарный. Обвинять приднестровцев в наличии какого бы то ни было иного гражданства нельзя. Ответственность лежит на тех, кто развалил Советский Союз и допустил такую ситуацию, ввёл людей в безвыходное положение, заставив приспосабливаться. Сейчас другое время, и надо принимать новые решения. Это было бы справедливо по отношению к нашим людям. Приднестровцы этого ждут», – отметил Вадим Красносельский.

А на встрече с руководителем думской фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым приднестровская делегация обсудила вопрос применения материнского капитала на территории ПМР. Со стороны Республики есть предложение использовать этот капитал для получения образования в вузах Приднестровья, причём, Красносельский заверил, что этот вариант «абсолютно прозрачен и контролируем». Другой вариант – использование денег на строительство жилья – более сложен в реализации, но также возможен.

«Участники встречи также обменялись мнениями по поводу поставок газа, говорили о ходе переговорного процесса между Приднестровьем и Молдовой, обсудили различные аспекты приднестровско-российского взаимодействия», – сообщает официальный сайт МИД ПМР.