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Приднестровцам дадут российские паспорта - депутат
20 мая 2019, 07:39 • 127 • Политика
Депутат Госдумы Александр Ярошук заявил, что в ближайшее время в Приднестровье будет организована выдача российских паспортов. По его словам, российские законы уже скорректировали для того, чтобы это стало возможным.
По словам единоросса Александра Ярошука, в российском правительстве достаточно лоббистов, знающих проблемы Приднестровья, и решение о предоставлении гражданства РФ может быть принято уже в ближайшее время.
Депутат, которого приднестровский телеканал ТСВ называет "нашим человеком в Госдуме", пояснил, что российские законы уже откорректированы таким образом, чтобы подготовить раздачу паспортов. После ДНР и ЛНР на очереди — Приднестровье, пояснил он.
Также по данным Ярошука Россия будет финансировать завершение строительства ряда объектов в республике, которые были начаты, но не завершены, и поставит в регион коммунальную технику и троллейбусы.
Около 60% населения Приднестровья составляют русские. Жители региона добивались выхода из состава Молдавии ещё до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии. В 1992 году регион вышел из подчинения Кишиневу.
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