Приднестровский конфликт: между войной законченной и замороженной • 72 • Война

Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье было подписано в Москве почти три десятка лет назад, 21 июля 1992 года. Можно ли сегодня, спустя столь длительный срок, считать эту локальную войну достоянием истории? Или в данном случае следует говорить лишь о замороженном на время очаге конфронтации, боевые действия в котором могут вспыхнуть с новой силой при тех или иных обстоятельствах?





Увы, как показывает практика нынешних дней, а именно трагический пример внезапного обострения конфликта между Азербайджаном и Арменией, угли порожденных распадом СССР межнациональных конфликтов и территориальных споров способны вспыхивать с новой силой, сколько бы ни прошло времени после того, как прозвучали первые выстрелы и пролилась первая кровь. Глобальные истоки бед разных народов лежат в одном времени и одной плоскости — крушении Советского Союза.



Есть и еще один общий момент: роль России как государства, долгие годы удерживающего противостоящие друг другу стороны от активных боевых действий. И речь не только об активнейшей деятельности РФ на дипломатическом фронте, направленной на прекращение обоих конфликтов. В случае с ПМР это еще и прямое наличие на ее территории миротворческого контингента, состоящего из военнослужащих нашей армии. В варианте противостоянии Еревана и Баку — это активная военно-политическая поддержка, оказываемая Армении Москвой как напрямую, так и через структуры ОДКБ, в которой состоят обе страны.



Тем не менее, в мире, как известно, нет ничего вечного: меняются времена, правительства, геополитическая обстановка, и в тот или иной момент у кого-либо может возникнуть желание в угоду своим интересам раздуть тлеющую вражду и превратить замороженный конфликт в горячий. Такой вариант вполне возможен и в отношении Приднестровья. Недаром вот уже сколько лет определенные политические силы в этой стране, говорящие о своей проевропейской ориентации, на самом деле стремятся к поглощению Молдавии Румынией и неустанно твердят о необходимости вывода российских миротворцев с территории непризнанной республики.



К чему может привести претворение в жизнь подобного рода притязаний, однозначно направленных на новую дестабилизацию ситуации в этом регионе, предсказать несложно. Рано или поздно (наверняка в скором времени) ситуация может вернуться к 1992 году, кровавым столкновения, обстрелам, гибели мирных жителей и масштабным боевым столкновениям. В особенности вероятность именно такого развития событий увеличивает всевозрастающее стремление Украины, ближайшей соседки ПМР и Молдавии, вмешаться в этот конфликт отнюдь не в роли миротворца.



Киев с подачи собственных заокеанских кураторов рвется превратить Приднестровье в еще один плацдарм противостояния Москве, в еще одну горячую точку, приносящую ей головную боль. Самая свежая новость на сей счет – прошедшие переговоры между заместителем министра иностранных дел Украины Василием Боднаром и госсекретарем МИД Молдавии Думитру Соколаном, в ходе которых, как говорится в официальном сообщении,



«стороны подтвердили необходимость вывода российских войск, находящихся на территории так называемой ПМР».

Неслучайным является и то, что ведущую роль в разворачивающемся сейчас в Кишиневе очередном политическом кризисе играют как раз участники боевых действий 1992 года в Приднестровье (с молдавской стороны). Почему-то вдобавок к требованиям социального характера они выдвигают еще и идеи о ликвидации приднестровских КПП в зоне безопасности между конфликтующими сторонами. Они добиваются отставки не только правительства страны и спикера тамошнего парламента, но и отстранения от власти «пророссийского» президента Игоря Додона.



К огромному сожалению, Молдавия и политическая стабильность представляют из себя два совершенно несовместимых понятия, по крайней мере, на протяжении долгого времени. Достигнутый после последних выборов альянс совершенно разных партий, объединившихся в борьбе с засильем ставленников местного олигарха Плахотнюка, распался ожидаемо быстро, похоронив хоть какое-то единомыслие в законодательном органе. Сегодня в парламент Молдавии внесен вотум недоверия очередному правительству. Насколько глубоким может стать нынешний кризис, никому неведомо.



В настоящий момент, по сути дела, единственной преградой на пути резкого обострения отношений Кишинева как с Москвой, так и с Тирасполем является позиция нынешнего главы государства. Однако стоит Игорю Додону и поддерживающим его политикам быть отстраненными от реальных рычагов власти (а до реализации подобного сценария уже не раз оставалось полшага), и далее события в Приднестровье могут принять самый непредсказуемый оборот. Горький урок относительно того, что любую войну гораздо легче разжечь, чем погасить, остается неусвоенным многими. Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье было подписано в Москве почти три десятка лет назад, 21 июля 1992 года. Можно ли сегодня, спустя столь длительный срок, считать эту локальную войну достоянием истории? Или в данном случае следует говорить лишь о замороженном на время очаге конфронтации, боевые действия в котором могут вспыхнуть с новой силой при тех или иных обстоятельствах?Увы, как показывает практика нынешних дней, а именно трагический пример внезапного обострения конфликта между Азербайджаном и Арменией, угли порожденных распадом СССР межнациональных конфликтов и территориальных споров способны вспыхивать с новой силой, сколько бы ни прошло времени после того, как прозвучали первые выстрелы и пролилась первая кровь. Глобальные истоки бед разных народов лежат в одном времени и одной плоскости — крушении Советского Союза.Есть и еще один общий момент: роль России как государства, долгие годы удерживающего противостоящие друг другу стороны от активных боевых действий. И речь не только об активнейшей деятельности РФ на дипломатическом фронте, направленной на прекращение обоих конфликтов. В случае с ПМР это еще и прямое наличие на ее территории миротворческого контингента, состоящего из военнослужащих нашей армии. В варианте противостоянии Еревана и Баку — это активная военно-политическая поддержка, оказываемая Армении Москвой как напрямую, так и через структуры ОДКБ, в которой состоят обе страны.Тем не менее, в мире, как известно, нет ничего вечного: меняются времена, правительства, геополитическая обстановка, и в тот или иной момент у кого-либо может возникнуть желание в угоду своим интересам раздуть тлеющую вражду и превратить замороженный конфликт в горячий. Такой вариант вполне возможен и в отношении Приднестровья. Недаром вот уже сколько лет определенные политические силы в этой стране, говорящие о своей проевропейской ориентации, на самом деле стремятся к поглощению Молдавии Румынией и неустанно твердят о необходимости вывода российских миротворцев с территории непризнанной республики.К чему может привести претворение в жизнь подобного рода притязаний, однозначно направленных на новую дестабилизацию ситуации в этом регионе, предсказать несложно. Рано или поздно (наверняка в скором времени) ситуация может вернуться к 1992 году, кровавым столкновения, обстрелам, гибели мирных жителей и масштабным боевым столкновениям. В особенности вероятность именно такого развития событий увеличивает всевозрастающее стремление Украины, ближайшей соседки ПМР и Молдавии, вмешаться в этот конфликт отнюдь не в роли миротворца.Киев с подачи собственных заокеанских кураторов рвется превратить Приднестровье в еще один плацдарм противостояния Москве, в еще одну горячую точку, приносящую ей головную боль. Самая свежая новость на сей счет – прошедшие переговоры между заместителем министра иностранных дел Украины Василием Боднаром и госсекретарем МИД Молдавии Думитру Соколаном, в ходе которых, как говорится в официальном сообщении,Неслучайным является и то, что ведущую роль в разворачивающемся сейчас в Кишиневе очередном политическом кризисе играют как раз участники боевых действий 1992 года в Приднестровье (с молдавской стороны). Почему-то вдобавок к требованиям социального характера они выдвигают еще и идеи о ликвидации приднестровских КПП в зоне безопасности между конфликтующими сторонами. Они добиваются отставки не только правительства страны и спикера тамошнего парламента, но и отстранения от власти «пророссийского» президента Игоря Додона.К огромному сожалению, Молдавия и политическая стабильность представляют из себя два совершенно несовместимых понятия, по крайней мере, на протяжении долгого времени. Достигнутый после последних выборов альянс совершенно разных партий, объединившихся в борьбе с засильем ставленников местного олигарха Плахотнюка, распался ожидаемо быстро, похоронив хоть какое-то единомыслие в законодательном органе. Сегодня в парламент Молдавии внесен вотум недоверия очередному правительству. Насколько глубоким может стать нынешний кризис, никому неведомо.В настоящий момент, по сути дела, единственной преградой на пути резкого обострения отношений Кишинева как с Москвой, так и с Тирасполем является позиция нынешнего главы государства. Однако стоит Игорю Додону и поддерживающим его политикам быть отстраненными от реальных рычагов власти (а до реализации подобного сценария уже не раз оставалось полшага), и далее события в Приднестровье могут принять самый непредсказуемый оборот. Горький урок относительно того, что любую войну гораздо легче разжечь, чем погасить, остается неусвоенным многими. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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