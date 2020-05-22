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Приднестровье выходит из карантина – пора спасать экономику

22 мая 2020, 02:55  •  9 • Украина
Кишинёву некогда заниматься вопросами урегулирования конфликта в Приднестровье
В четверг в Тирасполе состоялось очередное заседание Оперативного штаба при президенте ПМР, на котором было принято решение о постепенном выходе Республики из карантина.
«Выход из карантина будет осторожным, поэтапным, с оглядкой на результаты снятия каждого последующего ограничения. Недопустим рост уровня заболеваемости. При этом мы прекрасно понимаем, что жить вечно в изоляции невозможно, надо оживлять экономику, но с жёстко контролируемым соблюдением всех карантинных требований»,
– заявил Красносельский.
Он отметил, что в Приднестровье единичные случаи тяжёлого течения COVID-19, как и необходимость применения аппаратов ИВЛ, с другой стороны – население массово протестировано на наличие коронавирусной инфекции. Более половины всех заболевших уже выздоровели, отметили на заседании.
В понедельник на заседании Оперативного штаба обсудят возможность открытия парикмахерских, салонов красоты, стоматологических клиник и других предприятий услуг, закрытых на время карантина.
Эпидемия коронавируса нанесла чувствительный удар по экономике Республики, этот удар оказался сильнее, чем ожидали.
Однако уже в начале мая экономика начала постепенное, хотя и очень медленное, восстановление, отметил министр экономического развития Сергей Оболоник. По его словам, «каждая майская неделя демонстрировала рост показателей в среднем в 1,7 раза к предыдущей неделе».
В Тирасполе уверены, что справятся с проблемами. Если, конечно, им не будут мешать соседи.
Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев напомнил, что на прошедшей неделе Тирасполь инициировал проведение четырёх заседаний рабочих групп по урегулированию приднестровского конфликта, в ходе которых необходимо было обсудить важные проблемы, среди них – выполнение Кишинёвом взятых на себя обязательств. Планировалось обсуждение вопросов автомобильного транспорта, телекоммуникаций, почтовой связи, банковского взаимодействия.
«На инициативы, направленные в адрес молдавской стороны и всех участников формата «5+2» в официальном порядке, не последовало никакой реакции представителя по политическим вопросам от Молдовы, что свидетельствует об отсутствии у молдавской стороны конструктивной рабочей позиции в отношении конкретных вопросов переговорной повестки»,
– говорится в сообщении МИД ПМР.
По мнению Игнатьева, это лишний раз «демонстрирует пренебрежительное отношение к действующему переговорному механизму, усилиям международных посредников и наблюдателей в формате «5+2» и к самим договорённостям, которые в подавляющем большинстве не исполняются Молдовой».
Однако такое пренебрежение Кишинёв демонстрирует не первый год – в Молдавии один политический кризис сменяется другим с небольшими периодами политического затишья. Так что в Кишинёве явно не до решения общих с Приднестровьем проблем.
Соб. корр. ФСК
На фото. Заседание оперативного штаба ПМР, источник – Пресс-служба президента ПМР

Фонд Стратегической Культуры

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