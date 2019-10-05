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Приднестровье стало ближе к ЕС и дальше от Молдовы

05 октября 2019, 17:09  •  96 • Украина
Глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх вновь посетил Тирасполь, где встретился с министром иностранных дел ПМР Виталием Игнатьевым, а также с замглавы МИД ПМР Александром Стецюком и послом по особым поручениям Русланом Слободенюком.
Главной темой переговоров была текущая ситуация в переговорном процессе между Приднестровьем и Молдовой. При этом глава МИД ПМР отметил, что встречи и переговоры с Миссией ОБСЕ проходят намного эффективнее, чем с представителями Кишинёва.
«Было бы приятно, если бы с молдавскими коллегами мы работали в столь же интенсивном режиме. Но иногда и челночные усилия являются не менее эффективными, чем прямые контакты», – цитирует Игнатьева пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Также во время встречи был рассмотрен ряд социально-экономических вопросов, которые будут обсуждаться на предстоящем заседании «Постоянного совещания…» в формате «5+2» в Братиславе.
В тот же день, 3 октября, в Тирасполь прибыла и делегация Европейского Союза для встречи с правительством Приднестровской Республики во главе с председателем правительства ПМР Александром Мартыновым.
Делегацию Евросоюза представляли руководитель Департамента Генерального директората внешней торговли Европейской комиссии Петрос Сурмелис и представитель Департамента Генерального директората внешней торговли ЕК Альберто Фернандез Диез, сообщает пресс-служба правительства Республики.
Представители ЕС отметили плодотворность сотрудничества с Тирасполем, а также заверили в том, что готовы обсуждать любые вопросы, связанные с торговлей между ПМР и ЕС.
В свою очередь Александр Мартынов рассказал, что торговля с Евросоюзом имеет огромное значение для экономики Республики и занимает большую долю в товарообороте.
А в это время в Кишинёве Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини, находящаяся в Молдове с рабочим визитом, рассказала о своём видении решения приднестровской проблемы.
«Наша позиция остаётся неизменной в том, что касается поддержки независимости и территориальной целостности Молдовы с особым статусом для Приднестровья в рамках международно признанных границ Республики Молдова», – заявила Могерини на пресс-конференции после встречи и переговоров с премьер-министром Молдовы Майей Санду.
Однако Майя Санду ответила, что Кишинёв согласится на «особый статус» для Приднестровья, только если этот «особый статус» не подразумевает федерализацию страны.
«Мы против федерализации. Этот подход, касающийся особого статуса, означает другое, по нашему мнению. Можем обсуждать более точечно те аспекты, которые должны быть разработаны. Не считаем, что федерализация станет проектом решения приднестровского вопроса», – сказала Санду.
Могерини же напомнила, что дискуссия о том, каким будет особый статус для Приднестровья, состоится в формате «5+2» 8 – 10 октября в Братиславе.
И хотя Федерика Могерини уверяла на пресс-конференции, что «в настоящее время отмечается прогресс в переговорном процессе по урегулированию приднестровского конфликта», Майя Санду после окончания пресс-конференции заявила журналистам, что «нет никаких условий для немедленного решения приднестровского конфликта».
«Всё, что мы можем делать, так это бороться с коррупционными схемами и контрабандой через приднестровский регион», – считает премьер-министр.
По мнению же молдавских журналистов, диалог между Тирасполем и Кишинёвом просто зашёл в тупик и выхода из него пока не видно.
«Приднестровье уже давно живёт как независимое государство. За последние 25 лет там выросло целое поколение людей, которое видит в Молдове лишь агрессора, пытающегося помешать их нормальной жизни», – пишет молдавское интернет-издание «Эхо Молдовы».
Автор статьи Александр Медведев уверен, что ситуация может измениться только в том случае, если на правом берегу Днестра начнут платить нормальные зарплаты и пенсии, победят коррупцию, вернут хорошие отношения с Россией, обуздают румынских националистов и сохранят все европейские льготы.
«Фантастика?! Возможно, но тогда не менее утопична и идея реинтеграции Приднестровья», – констатирует Медведев.
Ну а пока Приднестровье на шаг ближе к Евросоюзу и на шаг дальше от Молдовы. И это тоже выглядит фантастическим.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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