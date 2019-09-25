Приднестровье с трибуны ООН требует признания независимости

Кишинёв заявил протест

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы заявило протест по поводу выступления главы представительства Приднестровья в России Леонида Манакова, которое состоялось 23 сентября на 42-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.

Манаков прибыл в Женеву в составе делегации Международного совета российских соотечественников. Выступая с трибуны пленарного заседания и обращаясь к мировому сообществу, он призвал признать Приднестровье, не так давно отметившее 29-ю годовщину своей независимости и 13-ю годовщину проведения всенародного референдума, на котором народ подтвердил свой выбор – независимость от Молдовы.

«В новом тысячелетии страна, которая почти тридцать лет де факто существует как независимое государство, не может быть лишена законного права являться частью мирового сообщества. Мы твёрдо уверены, что признание независимости Приднестровья должно произойти как можно скорее, и призываем всех, кому небезразлична судьба мира и стабильности в Европе, услышать голос Приднестровья и наш призыв к открытому и взаимовыгодному сотрудничеству», – заявил глава представительства ПМР в Российской Федерации.

По его словам, Республика «готова стать надёжным партнёром, открытым для торговли, инвестиций, туризма, а также совместных культурных и гуманитарных проектов».

Обращаясь к ООН, Леонид Манаков призвал признать независимость Приднестровья, поскольку граждане Республики на референдуме «подавляющим большинством голосов высказались за самостоятельный путь развития своего государства».

В МИДЕИ же уверены – подобные заявления, сделанные с трибуны ООН, являются провокацией и направлены на срыв переговорного процесса в формате «5+2».

«МИДЕИ с недоумением и возмущением приняло к сведению выступление Леонида Манакова на пленарном заседании 42-й сессии Совета ООН по правам человека, на котором он прямо призывает международное сообщество признать независимость Приднестровского региона в качестве субъекта международного права», – говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении.

Особенно подчёркивается тот факт, что это не первое подобное выступление Манакова, который выступал и «на предыдущих заседаниях международного форума, посвящённого защите прав человека». Подобные же выступления, по мнению внешнеполитического ведомства Молдовы, «вводят в заблуждение международное общественное мнение».

«В связи с этим МИД Республики Молдовы вновь требует от Российской Федерации прекратить деятельность спорного Фонда развития социальных и культурных отношений «Приднестровье», открытого в Москве в начале этого года, руководителем которого является Л. Манаков, учитывая, что фактически фонд функционирует как Официальное представительство Приднестровья в Российской Федерации», – отмечают в МИДЕИ.

Президент Молдовы Игорь Додон также будет выступать на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где он собирается рассказать, в том числе, о путях урегулирования приднестровского конфликта.