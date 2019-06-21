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Приднестровье признательно украинскому народу – за помощь 27 лет назад

21 июня 2019, 16:24  •  32 • Украина
Украина приняла около 120 тысяч беженцев
Каждый год 19 июня в Приднестровье отмечают День памяти и скорби – в этот день в 1992 году Вооружённые силы Молдовы напали на город Бендеры. В этот день вспоминают всех погибших защитников города, убитых мирных жителей и умерших впоследствии от ран.
В результате нападения в городе погибло 489 человек, из них пятеро детей, было ранено 1242 человека, в их числе 13 детей. Со стороны Молдавии применялась бронетехника и авиация, а нападение молдавской армии сопровождалось грабежами, издевательством даже над погибшими и пытками раненых.
Президент ПМР Вадим Красносельский и сегодня уверен в том, что этому нападению на Бендеры в июне 1992 года необходимо обязательно дать правовую оценку, а виновные в этом нападении должны понести наказание. Ведь за два дня до нападения на Бендеры парламент Молдовы принял решение о том, что урегулирование приднестровского вопроса будет происходить исключительно мирным путём и Кишинёв отказывается от применения оружия. После такого решения молдавского парламента Бендеры были разблокированы.
«Город был открыт, потому что было решение парламента и мирные договорённости. Но как только город открыли, 19 июня началось вторжение с трёх сторон: с кишинёвского, каушанского и варницкого направлений вошли колонны вооружённых людей. Их бросили против бендерчан, по сути, против мирных людей. Я вам скажу как человек военный, что, когда парламент принимал решение о мирном разрешении приднестровского конфликта, уже прогревались машины для вторжения, был отдан приказ о вторжении», – заявил президент ПМР Вадим Красносельский в эфире Первого Приднестровского телеканала.
Он уверен, что, если бы город не был разблокирован, многих жертв удалось бы избежать, «врага бы встретили на блокпостах, а гражданские люди имели бы возможность укрыться или покинуть Бендеры».
Красносельский подчеркнул, что это был не национальный конфликт, а территориальный, поскольку среди защитников Приднестровья было много молдаван.
«Поэтому необходима политическая, юридическая и историческая оценка, чтобы наказали тех, кто виновен в бойне. Приказы отдавали конкретные люди. Кто ответит за эти преступления? Это элементарный терроризм. А с террористами договариваться нельзя. Их надо судить и привлекать к ответственности. Но тогда их наградили орденами. Мы должны получить ответ на вопрос, кто отдал приказ. И за этот приказ виновные должны понести ответственность», – считает глава ПМР. Он напомнил, что уже адресовал такой вопрос президенту Молдовы Игорю Додону, однако ответа до сих пор нет.
«Нам необходима юридическая, правовая и историческая оценка. Почему так? Просто покаяться – этого недостаточно. Покаяние не решит проблемы. Не надо каяться. Дайте юридическую и правовую оценку. А когда будет оценка, можно прийти к покаянию», – заключил Красносельский.
А до тех пор, пока молдавская сторона не даст оценку событиям тех дней, остаётся опасность повторения гражданской войны.
20 июня в Тирасполе на площади у вокзала прошла церемония открытия мемориальной доски в честь украинского народа, который 27 лет назад пришёл на помощь Приднестровью. На территории Одесской области был создан настоящий штаб по размещению беженцев, которых отправляли в санатории и базы отдыха – война в Бендерах длилась 40 дней. В то время Украина не только приняла около 120 тысяч беженцев, но и обеспечила всех медицинским обслуживанием и выделила материальную помощь каждому. А в рядах защитников Бендер сражались добровольцы с Украины.
«Хоть у многих и есть родственники на Украине, но в Бендерах преобладает молдавское население, соответственно, им бежать было некуда. Думаю, что Украина заслужила эту доску почёта за вклад, который она внесла. История всегда повторяется. Эта доска – напоминание следующим поколениям», – подчеркнул руководитель украинского центра «Сотрудничество» Владимир Фоменко на церемонии открытия мемориальной доски.
За прошедшие годы многое изменилось, изменилась даже позиция Киева в отношении ПМР, и сегодня официальная Украина уже поддерживает Кишинёв в вопросах реинтеграции страны. А на приднестровском участке границы Киев и Кишинёв совместно создали таможенные посты, которые затрудняют поставки в Приднестровье лекарств и продовольствия. Выступает Украина сегодня и против нахождения на территории ПМР российских миротворцев. Однако в Приднестровье помощь, оказанную 27 лет назад, до сих пор вспоминают с благодарностью.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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