Приднестровье переходит в режим жёсткой экономии

Последствия карантина для экономики ПМР оказались хуже, чем ожидалось

В Тирасполе состоялось совещание президента ПМР Вадима Красносельского, правительства, Верховного Совета Республики и глав городских и районных администраций. Совещание прошло в формате видеоконференции.

Главной темой совещания, которое продолжалось несколько часов, стал поиск механизма выхода из экономического кризиса, который стал последствием введения карантинных мер в связи с пандемией коронавируса.

«Главная на сегодняшний день задача – справиться с пандемией и не позволить её последствиям разрушить экономику страны»,

– заявил глава республики и предложил рассмотреть крупные государственные программы, которые придётся сократить, например программу капитальных вложений.

Дело в том, что основным источником наполнения Фонда капитальных вложений является импортная пошлина, пояснил президент. Однако в марте этого года импорт товаров снизился на 8,6%, а в апреле – на 30%. Истощение Фонда требует пересмотра всех трат, запланированных на этот год.

При этом президент подчеркнул, что это вынужденная мера – после выхода Приднестровья из экономического кризиса все ранее запланированные проекты будут обязательно реализованы в полном объёме.

При этом Вадим Красносельский запретил исключать из государственных программ финансирование системы и объектов здравоохранения.

Министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник отметил в своём докладе о положении в экономике республики, что сегодняшняя ситуация оказалась хуже, чем ожидали.

«В апреле лёгкая промышленность просела по сравнению с прошлым годом на 40%, машиностроение – на 84%, электротехнический сектор – на 37%. Первоначально прогнозировалось падение производства на 5,5%. Это привело бы к сокращению бюджетных поступлений на 288 млн рублей (17, 5 млн долларов). Теперь более вероятным представляется снижение до 10%»,

– цитирует доклад пресс-служба президента Приднестровья.

Было решено сэкономить на урезании расходов на ремонт дорог – каждому району будет обозначена сумма сокращения расходов, и руководство на местах само решит, каким участкам отдавать предпочтение в режиме строгой экономии.

Отдельно было отмечено – финансирование заработных плат и пенсий идёт строго по графику.

«Хочу сказать, что, несмотря на действие на территории Приднестровья режима ЧП, крайне важно обеспечивать стабильность выплат и заработных плат, и пенсий, и отпускных, и иных социально защищённых статей. Какой бы сложной ни была ситуация в экономике, это первостепенная наша обязанность, и мы должны её исполнять»,

– подчеркнул премьер-министр Александр Мартынов.

В ходе совещания было решено сократить «инвестиционные программы предприятий топливно-энергетического комплекса, отложить финансирование межтарифной разницы, заморозить ряд государственных программ». Республика переходит в режим жёсткой экономии.