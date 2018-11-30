Приднестровье ожидает провокаций со стороны Одесской и Винницкой областей

На одесских улицах замечены С-300

Введение военного положения в ряде областей Украины обеспокоило её соседей, особенно Приднестровье, на границе которого с Винницкой областью резко возросла активность военных с украинской стороны.

В Одесской области, также граничащей с ПМР, украинские военные приступили к установке блокпостов на всех крупных автострадах, а на приднестровском участке украинской границы планируется строительство дополнительных опорных пунктов.

На блокпостах будут останавливать и досматривать все автомобили и автобусы, дополнительно будут проверяться все мужчины призывного возраста.

В связи с этими событиями 28 ноября президент Приднестровья Вадим Красносельский созвал Совет безопасности республики, на котором дал задание Министерству иностранных дел ПМР открыть «горячую линию», куда жители Приднестровья смогут звонить в случае возникновения проблем при пересечении украинской границы. «В ходе заседания был согласован план действий в сложившихся условиях. В частности, было принято решение о создании координационного центра по мониторингу и реагированию на возможные изменения обстановки», – заявил министр иностранных дел Виталий Игнатьев после заседания Совбеза.

«Внешнеполитическое ведомство рекомендует гражданам Приднестровья, направляющимся на Украину, принимать во внимание действие режима военного положения и с пониманием отнестись к возможным дополнительным проверкам при пересечении границы, соблюдать бдительность и осторожность», – подчеркнул министр.

Жителям ПМР непонятно, почему военное положение введено в областях, граничащих с республикой, которая никогда не угрожала Украине. В самом Приднестровье уверены, что Киев готовит очередную провокацию в отношении Тирасполя.

«Это может быть аналог грузинской агрессии в Южной Осетии, который начался с обстрела российских миротворцев и преследовал цель навязать Москве войну. В нашем случае все условия для подобной провокации соблюдены, и, более того, у миротворцев практически отсутствует транспортная связь с Россией; для того чтобы помочь своим солдатам и защитить своих граждан в ПМР, ей неизбежно придётся идти «напролом» через Украину или Молдову, то есть стать «агрессором» в глазах мирового сообщества. Хочется надеяться, что это так и останется лишь опасением. Однако на днях в Одессе было замечено перемещение тяжёлой боевой техники, включая зенитно-ракетные комплексы. Те, что могут пригодиться для уничтожения спешащей на подмогу авиации», – пишет ​​​​журналист из Приднестровья Екатерина Бородина.

Молдавский полковник Константин Бусуйок, лидер ассоциации ветеранов войны «Верность Родине», считает, что введение военного положения на Украине должно стать поводом полностью закрыть границу с Приднестровьем.

«Закрытие границы необходимо для того, чтобы мы установили фильтр в отношении разыскиваемых лиц из Приднестровья. Ранее Молдавия всегда получала отрицательный ответ на неоднократные обращения к бывшему руководству Украины по оказанию помощи в действиях на границе с Приднестровьем. Мы сейчас им преподаём очень хороший урок и ещё раз обращаемся к руководству Украины помочь нам закрыть границу с Приднестровьем», – заявил Бусуйок.

Первые последствия введения военного положения на Украине ощутили на себе и граждане Молдовы – украинские «патриоты» приступили к «экспроприации» фур молдавских дальнобойщиков только из-за того, что на них были российские номера.

В администрации президента Республики Молдова предупредили, что «внимательно наблюдают за ситуацией на приднестровском участке границы с Украиной, для того чтобы исключить или предупредить любые провокации».

«Любые действия, которые могут привести к ухудшению обстановки в регионе очень опасны, поэтому секретарь Высшего совета безопасности находится в постоянной связи с руководством ответственных учреждений», – подчеркнул президент Молдовы Игорь Додон.