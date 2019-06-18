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Приднестровье не очаровано сменой власти в Молдове

18 июня 2019, 10:24  •  0 • Украина
Новое правительство в Кишинёве – новые проблемы для Тирасполя
В Молдове празднуют победу над властью олигарха Владимира Плахотнюка и его Демократической партией. Чем обернётся новое правительство для самих молдаван – пока неизвестно, но многие всё ещё надеются на перемены к лучшему. А с левого берега Днестра за всем происходящим у соседей наблюдают с тревогой.
И основания для тревоги есть – всегда все политические катаклизмы в Молдавии оборачивались для Тирасполя новыми проблемами.
«Когда в 2001 году к власти в Молдове пришел «пророссийский» Владимир Воронин, это обернулось таможенной блокадой Приднестровья и срывом переговорного процесса. «Оранжевая революция» на Украине 2004 года стала прологом вовлечения ЕС и США в переговорный процесс между Тирасполем и Кишинёвом с последующей экономической блокадой ПМР.
А погромы в Кишинёве в 2009 году оборвали только наметившееся при посредничестве России потепление в отношениях Кишинёва и Тирасполя», – вспоминает бывший заместитель министра иностранных дел Приднестровья Игорь Шорников.
По его словам, даже государственный переворот в соседней Украине создал лишние проблемы для Приднестровья. Именно после 2014 года Запад стал диктовать свои условия в переговорном процессе в формате «5+2».
Сейчас ушло в отставку молдавское правительство Филиппа. Как бы его ни ругали в Молдове, но «именно с этим правительством был связан самый значительный прогресс в переговорном процессе за последние 15 лет», – отмечает Шорников. На смену пришли вроде бы «пророссийские» социалисты, однако Игорь Додон не устаёт везде повторять, что ни о какой федерализации страны не может быть и речи.
По мнению экс-чиновника внешнеполитического ведомства, у социалистов на то есть свои причины: в Приднестровье проживает «их» электорат. И если Приднестровье «вернётся» в Молдавию, то его жители на следующих выборах будут голосовать за социалистов, потому что больше не за кого. А, значит, социалисты сделают всё для того, чтобы вернуть Тирасполь, тем самым усилив свою электоральную базу.
К тому же, к власти пришли не только социалисты, но и правые, не скрывающие свою позицию по поводу Приднестровья и российских миротворцев. Они уже успели заявить, что будут настаивать на выводе российских военных с территории ПМР.
«Поэтому политический кризис в Молдове обязательно ухудшит положение Приднестровья в процессе урегулирования и, судя по официальной реакции, Тирасполь психологически уже готов к этому», – уверен Шорников.
По его мнению, политический кризис в соседней стране не завершён – неизвестно, как долго продержится союз социалистов с правыми, всё завершится досрочными выборами, а за ними последуют президентские – в конце 2020 года. Это означает, что опять всем будет не до приднестровских проблем, и переговоры по урегулированию конфликта вновь будут откладываться. И только после президентских выборов Молдова сможет спокойно начать решать совместно с Приднестровьем накопившиеся проблемы.
Заместитель директора Института социально-политических исследований и регионального развития Андрей Моспанов также считает, что Кишинёв не скоро начнёт решать вопросы, связанные с проблемами Приднестровья.
«Для Приднестровья важно, чтобы молдавский кризис не нанёс ущерба социально-экономическому положению республики и, в частности, двусторонней торговле ПМР с РМ и Евросоюзом. Пока не совсем ясно, с кем теперь вести консультации в Кишинёве по этим вопросам. Но в ближайшее время это, думаю, прояснится», – говорит Андрей Моспанов.
Однако, по его мнению, «единственным вариантом разрешения конфликта между Кишинёвом и Тирасполем может быть только федерализация с серьёзными политическими, социально-экономическими и языковыми правами для жителей Приднестровья».
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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