Приднестровье как пример для Украины и Молдовы в деле защиты языковых прав меньшинств

Три государственных языка: молдавский, русский, украинский

Приднестровская республика отличается от соседней Молдовы тем, что в Приднестровье с самого первого дня существования независимой республики были созданы все условия для развития всех народов и национальностей, населяющих этот регион. И в этом отношении Приднестровье может служить примером для соседних стран – Молдавии и Украины.

Об этом рассказал глава представительства ПМР в России Леонид Манаков на 12-й сессии форума по правам меньшинств Совета по правам человека ООН, которая прошла в Женеве.

«В Конституции страны закреплён статус трёх официальных языков Приднестровской Молдавской республики: русского, украинского и молдавского. Также подтверждается равенство в правах носителей всех языков и отсутствие дискриминации по языковому принципу»,

– отметил Леонид Манаков, выступая во время рабочей сессии форума с докладом «О государственной политике Приднестровья в области образования и поддержки изучения национальных языков».

Глава представительства ПМР в России обратил внимание на тот факт, что именно Приднестровье является хранителем исконного, настоящего молдавского языка, который берёт своё начало от старомолдавского языка XVI века. Манаков подчеркнул, что настоящий старомолдавский язык, от которого произошёл современный молдавский, использовал в своём написании кириллицу. Однако сегодня «евроинтеграторы» искусственно насаждают румынский язык, хотя и родственный молдавскому, но другой язык, к тому же на латинице. По его мнению, делается это для того, чтобы молдаване забыли о своих корнях. Приднестровье же старается сохранить этот истинный молдавский язык.

«В своём выступлении Леонид Манаков отметил, что в образовательных учреждениях республики ведётся обучение на трёх официальных языках, при этом созданы возможности для изучения иных языков в качестве факультатива по заявлению общественности или родителей. Дипломат обратил внимание, что в таком режиме ведётся преподавание польского языка в селе Рашково и болгарского в селе Парканы»,

– говорится в сообщении пресс-службы МИД ПМР .

Реальные успехи проводимой политики властями Приднестровья в области соблюдения прав человека, в частности в сфере образования, получили высокую оценку старшего эксперта ООН по правам человека в Приднестровье Томаса Хаммарберга, напомнил глава представительства ПМР в России, завершая своё выступление с трибуны ООН.