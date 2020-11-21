Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трамп победит благодаря "красной папочке": Хазин за сутки до заявления...
Украине грозит "мясорубка" уже в следующем году - эксперт
Американские демократы уже готовы напасть на Россию. Первые удары нанесены
Но Пашинян почему-то тянул: Опрос показал истинное отношение армян к России
Главная / Политика

Придется тяжело: Байден спровоцировал борьбу между Зеленским и Порошенко

21 ноября 2020, 15:10  •  183 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Политики пытаются отчаянно угодить республиканцу
Украинский лидер Владимир Зеленский не стал встречаться с действующим главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом и заранее поздравил с победой Джо Байдена. Действия президента Незалежной говорят о том, что он пытается понравиться новому американскому коллеге, считает экс-глава Минэкономики Украины Виктор Суслов.
По словам политика, Зеленский намерен вызвать симпатию у администрации Белого дома. Проблема же заключается в том, что окончательный результат президентских выборов в Штатах пока что не вынесли, а встреча с Трампом, которую глава Незалежной планировал целый год, так и не состоялась.
Суслов напомнил, что Зеленский чуть ли не первым принялся поздравлять Байдена с победой, на что многие обратили внимание.
"В таких условиях Трамп, естественно, не станет говорить с Зеленским", – убежден эксперт.
По словам Суслова, Украина должна занять выжидательную позицию – какие-то действия на правительственном уровне в отношении Вашингтона Киев может предпринимать лишь после инаугурации победителя президентской гонки. Тогда станет и ясна позиция Штатов в отношении Украины.
Бывший министр экономики добавил, что предыдущий украинский президент Петр Порошенко также полагает, что нравится Байдену.
"Многие говорят, что в случае оказания поддержки Порошенко со стороны Байдена Зеленскому придется тяжело", – заявил Суслов в эфире телеканала Newsone.
Ранее Зеленский заявил, что Украина одержала со Штатами множество мировых побед, а Белый дом является для Киева важнейшим стратегическим партнером.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



183
Источник
Похожие новости
21 ноября 2020, 05:05
"Трамп оказался хитрее всех": бесцветные чернила вскрыли подлог Байдена, заявил Моргулис
21 ноября 2020, 01:25
"Кровь будет на их руках": Путин удивился словам Лаврова о торможении договорённостей по Карабаху
21 ноября 2020, 01:25
Перешли от слов к мемам. Киев ответил на слова Лукашенко жестом капитана Пикара
21 ноября 2020, 01:25
Секрет Полишинеля: WarGonzo сорвал планы Турции и Азербайджана добить Закавказье
21 ноября 2020, 10:35
В Европе заговорили об отмене санкций против России из-за Украины
21 ноября 2020, 01:25
Стой, кто уйдет: почему ликвидировали Россвязь и Роспечать
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 ноября 2020, 05:05
"Трамп оказался хитрее всех": бесцветные чернила вскрыли подлог Байдена, за...
21 ноября 2020, 01:25
"Кровь будет на их руках": Путин удивился словам Лаврова о торможении догов...
21 ноября 2020, 01:25
Перешли от слов к мемам. Киев ответил на слова Лукашенко жестом капитана Пикара
21 ноября 2020, 01:25
Санду считает – с Тирасполем обошлись слишком «мягко»
21 ноября 2020, 06:55
Препарат раздора: ВОЗ разоблачила назначаемое при COVID-19 лекарство
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 ноября 2020, 05:10
"Что значит "сможет?!": Русские "успокоили" Госдеп, испугавшийся "Посейдона"
16 ноября 2020, 22:25
"Это не мальчики-скромняги": Российские "скорпионы" разрушили планы провокаторов в Карабахе
17 ноября 2020, 00:15
"Совал мне какие-то рубли!": С русских не стали брать дань в Карабахе. Канада переврала жест
16 ноября 2020, 13:15
Шутка "армянского радио" в исполнении Лаврова стала лучшей отповедью
20 ноября 2020, 00:40
"Украина проиграла главное": Эксперт определил судьбу газохранилищ Незалежной
15 ноября 2020, 02:25
Гаспарян дал "добро" на трибунал Тихановской: Судить может за салат, бифштекс и борщ!
17 ноября 2020, 00:15
"Берлинский пациент" обиделся за ЦРУ: Навальный требует от Пескова опровержения на сайте Кремля
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.