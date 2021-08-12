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Придется признать: в МИД РФ указали Лукашенко на важный документ по Крыму

12 августа 2021, 17:10  •  31 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава министерства напомнил об обязательствах по Союзному государству
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на заявление Александра Лукашенко об условии, при котором тот согласен признать Крым российским. Глава МИД предоставил факт, из-за которого белорусскому президенту решать в этом вопросе ничего не требуется.
Лавров напомнил, что в 1999 году Белоруссия заключила с Россией договор о Союзном государстве. И, согласно этому документу, границы СГ определяются территориями обеих стран. 
"По нашему законодательству Республика Крым, естественно, – это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями", – ответил он изданию "Крыминформ". 
Напомним, в минувший понедельник Александр Лукашенко заявил, что готов признать Крым российским в том случае, если "последний русский олигарх" пойдет на такой шаг, начав поставлять на полуостров собственную продукцию. Из-за этих слов Киев передал белорусскому послу ноту протеста, указав, что намерением признать Крым российским Минск нарушает международные обязательства.
В России заявление главы Белоруссии тоже восприняли с негативом. Политолог Евгений Сатановский назвал поведение Александра Лукашенко матерным словом, означающим неразборчивость в связях.

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