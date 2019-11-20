Придется обратиться к президентам: премьеры России и Белоруссии решили не все вопросы

ГОРКИ, 20 ноября. /ТАСС/. Переговоры премьер-министров России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Сергея Румаса продолжались более семи с половиной часов. За это время, как сообщили главы правительств ожидавшим их журналистам, удалось согласовать не менее 20 из 31 дорожной карты по углублению интеграции двух стран.

Медведев отметил, что стороны договорились не обо всем. По его словам, "у каждой стороны есть свои представления о том, каким образом сотрудничать на будущее, какие принципы должны применяться, как осуществлять регулирование в той или иной сфере, касается ли это газа, нефти, электроэнергетики". Еще один пример - "вопросы, связанные с будущим макроэкономических отношений".

Премьер Белоруссии согласился с оценкой российского коллеги в том, что по итогам заседания Совета министров Союзного государства удалось продвинуться весьма значительно, но "остались сложные вопросы, по которым не удалось найти сегодня развязку".

Румас отметил, что стороны четко понимают, в чем остаются расхождения, и взяли еще неделю на согласование пакета документов, который должен быть вынесен на рассмотрение президентов России и Белоруссии.

Успеть к 8 декабря

Премьер-министр РФ рассчитывает, что правительства двух стран успеют согласовать вопросы интеграции к 8 декабря. "Мы вполне способны договориться. А по таким вопросам, по которым необходимо политическое решение, - такие вопросы всегда есть, где очень сложен выбор между экономическими факторами и приходится принимать политическое решение, чтобы продвинуть интеграцию, так было при создании Евразийского [экономического] союза - я уверен, что и в этом случае такие решения вполне достижимы", - сказал Медведев, отвечая на вопрос ТАСС по итогам российско-белорусских переговоров.

Он не стал уточнять, к каким именно решениям российское и белорусское правительства смогут прийти до 8 декабря, но выразил уверенность в том, что стороны "способны практически по абсолютному большинству дорожных карт достигнуть консенсуса, который будет добротной основой для обсуждения президентами двух стран". "А дальше будет уже их решение", - уточнил глава российского кабмина.

При этом он согласился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко: "Александр Григорьевич абсолютно прав в том, когда он подгонял правительства активнее работать, сотрудничать, потому что чем быстрее такого рода работа идет, тем выше вероятность того, что к установленным срокам нам удастся согласовать все позиции".

Непростая работа

Медведев признал, что согласование всех вопросов интеграции - "очень непростая работа". "Наверное, для того, чтобы ее выполнить, нужны очень слаженные усилия правительств двух стран", - сказал он, отметив работу белорусских коллег.

Российский премьер признал, что пока стороны не смогли договориться обо всем. "Есть очень сложные темы", - указал он, приведя в пример энергетику, а также макроэкономические вопросы. "Сейчас тоже об этом говорили, каким образом осуществлять регулирование по этим вопросам, статистический учет вести, таможенную политику", - сообщил Медведев.

По его словам, "по каждому из вопросов существует масса нюансов". "Но это не означает, что мы не способны договориться", - указал председатель правительства РФ.

Он также обратил внимание на то, что согласование позиций - "непростые процессы, они всегда сопровождаются выплеском эмоций, где граница суверенитета, по каким вопросам нужно принимать сейчас решения, по каким вопросам не нужно".

Понизить градус

По мнению Медведева, Москве и Минску необходимо "существенно понизить градус риторики". "Мы должны в спокойном, прагматичном ключе обсуждать вопросы, имеющие фундаментальное значение для граждан наших стран, их будущего, прежде всего экономические, социальные вопросы", - сказал глава российского кабинета министров. "Здесь важны не лозунги, не какие-то идеологические штампы, клише, а именно прагматичный подход, который позволит выйти на окончательные договоренности", - добавил он, указав, что "российская сторона в полной степени на это ориентирована".

Премьер-министр РФ поблагодарил "белорусских друзей за то, что они в партнерском ключе по самым непростым вопросам пытались искать развязки, компромиссы". "Это всегда нелегко с учетом того, что мы обязаны, безусловно, отстаивать национальные интересы наших стран", - сказал он.

При этом Медведев обратил внимание на то, что в решении спорных вопросов между Москвой и Минском "дело не в арифметике". "Даже если останется одна несогласованная карта, но которая имеет абсолютное значение для той или иной стороны, то процесс интеграции, который мы сейчас перезапустили, может быть поставлен под угрозу. Поэтому наша задача - не просто уменьшить количество рассогласованных позиций, но и почувствовать пределы гибкости в позициях друг друга", - указал он.

В свою очередь, премьер-министр Белоруссии поблагодарил российских коллег за работу, проделанную для достижения договоренностей по подготовке интеграционного процесса.

Двадцать из тридцати одной карты

Румас сообщил журналистам, что делегациям России и Белоруссии удалось согласовать не менее 20 дорожных карт из 31. Он пояснил, что участники переговоров провели колоссальную работу. Для наглядности глава белорусского правительства привел несколько цифр.

"Всего 31 дорожная карта, включая более 700 мероприятий. Из них к сегодняшнему утру около 40 мероприятий по дорожным картам не были согласованы госорганами, в течение этих семи часов мы подробно прошлись по каждому из этих расхождений", - сказал он, добавив, что не менее половины из этих несогласованных позиций удалось привести к консенсусу.

При этом белорусский премьер особо отметил, что "остались сложные вопросы, по которым не удалось найти сегодня развязку". "Но это не значит, что развязок по ним не существует, - подчеркнул он. - Мы дали дополнительные поручения госорганам проработать".

Он привел в пример чувствительную для белорусской стороны дорожную карту по рынку газа, где изначально были четыре неурегулированных вопроса, а сейчас остались всего два. "Они сложные и, наверное, по ним главам государств будут предложены развязки", - предположил Румас.

Вместе с тем, премьер Белоруссии согласился с оценкой Медведева в том, что по итогам заседания Совета министров Союзного государства удалось продвинуться весьма значительно. "Мы четко понимаем, где у нас остались расхождения. Мы взяли примерно неделю срока, чтобы их еще раз обсудить, и дальше этот пакет документов с разными позициями сторон будет внесен на рассмотрение глав государств", - сказал Румас.

Президенты рассмотрят

Главы российского и белорусского правительств уверены в том, что решение некоторых вопросов может потребовать консультаций на уровне президентов двух стран - Владимира Путина и Александра Лукашенко.

"Значительная часть дорожных карт согласована. Мы сейчас долго и подробно обсуждали, какие конкретно вещи между нами согласованы, какие не согласованы", - сказал премьер-министр РФ, отметив, что некоторые разногласия "носят чисто технический характер и могут быть устранены за счет аккуратной, внимательной работы" правительств, "а где-то это достаточно серьезные вопросы и расхождения в подходах".

"Скажу прямо, что это были продуктивные переговоры, продуктивное обсуждение, очень полезное, абсолютно откровенное, с расстановкой акцентов по поводу того, где мы договорились, а где мы не договорились, где еще есть ресурс продолжения переговоров на уровне правительств. И, наверное, мы по этому пути должны пройти, а по каким-то вопросам, по всей вероятности, нам придется обратиться к президентам двух стран для того, чтобы они провели необходимые консультации", - добавил Медведев.

Глава российского кабмина отметил, что "позиции буквально каждый день сближаются". "Мы разошлись на том, что наши коллеги в самое ближайшее время - буквально за эту неделю - подготовят новые версии дорожных карт, где будут сведены результаты сегодняшней работы. И вот уже на базе этих новых версий мы проведем еще одно обсуждение", - сказал Медведев, отметив, что речь идет как о переговорах между профильными министрами, так и о телефонном звонке или, если понадобится, встрече между премьер-министрами.

"В конечном счете все это должно быть одобрено президентами двух государств для того, чтобы положить начало еще более существенной работе по подготовке изменений в законодательства РФ и Республики Беларусь", - подчеркнул российский премьер. В этом случае, отметил Медведев, можно будет "уже уверенно заявить, что интеграция между двумя государствами вышла на принципиально новый уровень".

По его мнению, "это отвечает чаяниям народов двух стран и интересам наших государств". Медведев заметил, что сегодняшние переговоры планировалось провести в течение двух часов, "но получилось чуть-чуть дольше (более семи часов - прим. ТАСС), что неудивительно, поскольку это сверхсложный набор тем, очень важный" для России и Белоруссии.