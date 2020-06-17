Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён
Кривое зеркало ДТП Михаила Ефремова: Всю правду о богеме высказал Сергей Михеев
"Скорости такие, что взять их невозможно": Путин рассказал о неуязвимом гиперзву...
МН17 взрывали "простачки"? Независимый эксперт вскрыл ошибку двумя фот...
Главная / В России

«Придет время, счет предъявим»: Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста

17 июня 2020, 02:25  •  94 • В России

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на сообщения о неудавшемся покушении на грузинского журналиста Георгия Габунию. Около года назад в прямом эфире авторской передачи он обматерил президента России Владимира Путина.

— Говорят, что поймали киллера, намеревавшегося по заказу Кадырова совершить покушение на грузинского горе-журналиста? Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит, а если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны об этом не узнают, — написал чеченский лидер в соцсетях.

15 июня Служба государственной безопасности Грузии сообщила о задержании уроженца Ингушетии. По заявлениям генерального директора телеканала «Мтавари Архи», где сейчас работает Габуния, Васамбек Боков готовил убийство журналиста якобы по заданию Кадырова.

Несмотря на то, что глава Чечни отверг обвинения, он подчеркнул, что все еще ждет извинений от опального журналиста, уволенного с «Рустави-2» после скандального выпуска.

— Мы не забыли про оскорбление нашего государства и нашего народа. Задев эти темы, он оскорбил и лично меня. Георгию Габунию, как я ранее говорил, лучше встать на колени и попросить прощения, извиниться за случившееся. В противном случае, повторяю, он останется моим врагом, — написал Кадыров.

Усомнился политик и в источниках информации, которыми якобы стали украинские спецслужбы. В завершении глава Чечни подчеркнул, что время платить за поступки ещё придет.

— Придет время, счет предъявим. Непременно! — резюмировал Кадыров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



94
Источник
Похожие новости
16 июня 2020, 16:55
«Семья благополучная, но то, что произошло — чудовищно»: в Красноярске задержана избившая внучку женщина
16 июня 2020, 14:25
В Сирии подорван российский БТР
16 июня 2020, 00:25
Россию обвинили в подготовке покушения на грузинского журналиста-матершинника Габунию
16 июня 2020, 15:25
Путину доложили о ликвидации бандподполья на Северном Кавказе
16 июня 2020, 01:25
Политолог Глеб Павловский: У Чубайса на лбу написано, что виноватым он себя не чувствует
16 июня 2020, 20:55
«Универсальные корабли»: как Россия развивает проект по созданию многоцелевых корветов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июня 2020, 19:00
Травля Лео Бокерии даром не прошла: Сатановский вступился и за врача, и за героя-ветерана
11 июня 2020, 02:00
"Кого вы обманываете!": Турки не поверили выздоровлению русских и взбунтовались против туристов
12 июня 2020, 18:25
Почему Порошенко заговорил по-русски в офисе генпрокурора Украины
13 июня 2020, 15:32
Зал упал! Куликов об ужасающей тайне власти! Правда о тех, на самом деле стоит "у руля"
13 июня 2020, 20:00
"Предательство было узаконено": Неудобная правда о 12 июня
14 июня 2020, 20:25
"Скорости такие, что взять их невозможно": Путин рассказал о неуязвимом гиперзвуковом оружии
10 июня 2020, 07:00
Русское вторжение провалилось: Один казак сломал всю стройную версию репортёра
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.