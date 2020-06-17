«Придет время, счет предъявим»: Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на сообщения о неудавшемся покушении на грузинского журналиста Георгия Габунию. Около года назад в прямом эфире авторской передачи он обматерил президента России Владимира Путина.

— Говорят, что поймали киллера, намеревавшегося по заказу Кадырова совершить покушение на грузинского горе-журналиста? Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит, а если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны об этом не узнают, — написал чеченский лидер в соцсетях.

15 июня Служба государственной безопасности Грузии сообщила о задержании уроженца Ингушетии. По заявлениям генерального директора телеканала «Мтавари Архи», где сейчас работает Габуния, Васамбек Боков готовил убийство журналиста якобы по заданию Кадырова.

Несмотря на то, что глава Чечни отверг обвинения, он подчеркнул, что все еще ждет извинений от опального журналиста, уволенного с «Рустави-2» после скандального выпуска.

— Мы не забыли про оскорбление нашего государства и нашего народа. Задев эти темы, он оскорбил и лично меня. Георгию Габунию, как я ранее говорил, лучше встать на колени и попросить прощения, извиниться за случившееся. В противном случае, повторяю, он останется моим врагом, — написал Кадыров.

Усомнился политик и в источниках информации, которыми якобы стали украинские спецслужбы. В завершении глава Чечни подчеркнул, что время платить за поступки ещё придет.

— Придет время, счет предъявим. Непременно! — резюмировал Кадыров.

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