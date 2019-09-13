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Придет "Генерал Мороз" - Украине "конец"? Экс-депутат Рады раскрыл правду из "Нафтогаза" о российском газе

13 сентября 2019, 12:09  •  140 • В мире
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко раскрыл правду о том, что говорят в "Нафтогазе" о российском газе. Со ссылкой на источник в компании он уточнил, что "газ весь - российский, а "народ Украины просто обманывают". Источник депутата отмечает, что без российского газа Украине "придет конец". Тем более, что вскоре наступит зима - придет "Генерал Мороз". А газа уже сегодня в стране не хватает.
Откровенное признание со ссылкой на источник в "Нафтогазе" сделал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко о российском газе на Украине. По данным источника, все "голубое топливо" в стране - из России.
"Газ весь - российский! Народ Украины просто обманывают, - цитирует бывший депутат сотрудника НАК "Нафтогаз Украины", не называя его имени. - Реверса никакого нет. Он существует только на бумаге".
По словам источника, как пишет РИА ФАН, в "центральном офисе просто бардак", в оборудование и ремонт никаких вложений не делается. Дошло до того, что кое-где уже нет ни запчастей, ни комплектующих.
"Это какой-то конвейер для отмывания денег", - возмущается источник.
Но впереди зима, а вместе с ней на Украину придет и "Генерал Мороз". Без газа в холода придется туго.
Источник депутата указывает на то, что в газовой отрасли Украины все прекрасно понимают — без "голубого топлива" из России, без транзита по территории Незалежной Украине "придет конец".
"У нас на сегодняшний день и так газа не хватает", - признался источник в "Нафтогазе", указав на то, что фактические цифры по закачке кубометров газа отличаются от тех, что представлены в местных СМИ. Вместо 17 млрд "кубов", в Незалежной "еле-еле выходят на закачку 13,8 млрд кубометров".
Источник же предсказал, что "последствия будут просто катастрофические", "масштаб бедствий возможен колоссальный!", "это практически вероятность утраты всей энергосистемы".
"Знаешь, на что надеется наше руководство в лице главы НАК "Нафтогаза"? На теплую зиму и на то, что европейские партнеры "нагнут" Россию, выкрутят ей руки, и транзит будет продолжаться и дальше через Украину. Если, не дай бог, Россия все-таки откажется от транзита газа, и мы хоть какое-то количество газа начнем просить у Европы, она нам его не даст, потому что ей самой газа катастрофически не будет хватать", - цитирует Журавко источник.

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