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«Придают этому политическое значение»: в России отреагировали на протест МИД Украины в связи с задержанием браконьеров
18 февраля 2020, 03:09 • 26 • Украина
В понедельник, 17 февраля, МИД Украины вызвал временного поверенного в делах РФ и выразил протест в связи с задержанием в Азовском море судна с четырьмя гражданами Украины, занимавшимися браконьерством. Киев потребовал «немедленно освободить украинских рыбаков, судно и вернуть весь рыболовный инвентарь». В Совфеде и Госдуме РФ отметили, что украинская сторона пытается перевести инцидент в политическую плоскость, несмотря на очевидное нарушение закона со стороны украинских моряков.
© Министерство обороны РФ
Киев пытается вывести инцидент с задержанием российскими пограничниками украинских браконьеров в политическую плоскость. Такое мнение в разговоре с RT высказал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв, комментируя вызов временного поверенного в делах РФ на Украине в Министерство иностранных дел республики.
По его мнению, ситуация должна развиваться исключительно в правовом поле.
«Этот спор с нашей стороны будет юридическим, а с украинской — политическим», — констатировал сенатор.
По словам главы комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексея Черняка, действия украинских дипломатов вызывают удивление, поскольку российские пограничники задержали украинское судно в рамках действий по охране водных ресурсов.
«Властям Киева скучно, надо показать свою значимость. Поэтому они устраивают показуху», — заявил Черняк RT.
В свою очередь, член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов также указал на необходимость оставаться в рамках правового поля.
«Киев вновь пытается политизировать прецедент. Они будут обвинять Россию в том, что мы якобы нарушаем права украинских моряков. Если они нарушили правила судоходства, зашли без разрешения в российские воды или каким-то другим образом нарушили установленный морским правом регламент, то, соответственно, должны понести наказание», — заметил собеседник RT.
Ранее на сайте Министерства иностранных дел Украины появилось сообщение о вызове временного поверенного в делах РФ — украинские дипломаты выразили ему протест в связи с задержанием российской стороной четырёх украинских рыбаков в Азовском море. В Киеве потребовали придерживаться международно-правовых обязательств и договоров и «безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовного судна и четырёх членов его экипажа».
«В ходе встречи российской стороне было передано требование безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь рыболовный инвентарь», — говорится в сообщении.
Напомним, в субботу, 15 февраля, пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Крым сообщила о задержании в западной части Азовского моря маломерного судна с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности. Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться.
При осмотре на борту было найдено свыше 290 экземпляров камбалы-калкана, а также ставная сеть. Между тем у капитана судна отсутствовали судовые, регистрационные документы, в том числе на добычу водных биологических ресурсов.
Позднее в ходе допроса все члены экипажа судна признали свою вину в незаконной добыче рыбы. При этом граждане Украины подчеркнули, что не подвергались психологическому и силовому воздействию со стороны сотрудников пограничного управления ФСБ России по Республике Крым и каких-либо претензий к ним не имеют.
На следующий день Керченский городской суд арестовал их на 10 суток. Украинцев признали виновными в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей»). К тому же пограничное управление ФСБ по Крыму возбудило дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ «Нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов».
В то же время так называемая прокуратура Автономной республики Крым, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины, открыла уголовное производство по ст. 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека») и 278 («Угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна») УК Украины в связи с задержанием российскими пограничниками украинского судна в Азовском море.
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