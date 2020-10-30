Революция, террор, голод, репрессии, войны. Всего этого можно было бы избежать, пойди Россия вовремя другим путем. Но она не пошла, а история, как известно, не знает сослагательного наклонения. 30 октября 1905 года Николай II подписал вселивший во многих надежды манифест "О даровании свобод".

Причуды русской истории: как дарованная Николаем II свобода стала бедой 03:00

Неверно думать, что власть не пыталась реагировать на массу противоречий, которыми было пронизано общество. Они носили глубинный и системный характер. И главное из них – неспособность самой власти своевременно модернизироваться, идти в ногу со временем, становиться на уже проторенный и доказавший свою состоятельность путь европейских демократий. Увы, элита закостенела, а преобразования натыкались на серьезные препоны. Революционные настроения среди интеллигенции культивировались десятилетиями и подпитывались не только внутренними проблемами, но и внешними игроками, заинтересованными в ослаблении России. Ее экономика благодаря проведенным с большими усилиями реформам выдающегося министра финансов графа Сергея Витте росла, но требовавшая огромных затрат русско-японская война 1904-1905 годов привела к резкому ухудшению финансово-экономического состояния государства.

© AP Photo Наступление японской пехоты на русские линии в Азии, 1904 год

Результат – начавшаяся в Москве в начале октября 1905 года забастовка рабочих, которая переросла во Всероссийскую политическую стачку. В ней приняли участие несколько миллионов человек. Но главное – железнодорожники, оставившие огромное государство без сообщения. А ведь еще свежи были в памяти трагические события января в Санкт-Петербурге, которые потом назовут "Кровавым воскресеньем". В столице империи отчетливо поняли, что народу нужны послабления, уступки, некие "пряники". И таким "пряником" стал подготовленный в условиях полной тайны манифест императора. Далеко не случайно его разработкой занялся упомянутый талантливый реформатор граф Витте. Документ оказался сенсационным: он фиксировал перераспределение законодательных прав. Теперь выдвигать законопроекты мог не только император, но и учрежденный за несколько месяцев до этого парламент – Государственная дума. Без ее одобрения ни один закон в силу вступить не мог. Впрочем, Николай II оставил за собой право распускать Думу и налагать вето на ее решения. Впоследствии он не раз им воспользовался, лишь усугубляя политический кризис.

© Фото : public domain Здание Московской городской думы в 1905 году

Манифест декларировал и другие радикальные новшества. В законы были записаны различные свободы: совести, слова, собраний, а также неприкосновенность личности. По сути, речь шла о создании первой Конституции страны. Казалось бы, пар из чайника должен быть выпущен. Но получилось ровно наоборот. Консервативная часть общества встала на дыбы, посчитав правительство и императора чуть ли не предателями. Начались массовые выступления и погромы всех, кого можно было записать в "демократы". Прежде всего, представителей интеллигенции и евреев. Да и власть на местах не знала, что делать: запрещать митинги или закрывать на них глаза. В результате страна погрузилась в еще больший хаос и неопределенность. Потом эти события, начиная с "Кровавого воскресенья", назовут Первой русской революцией. В них отчетливо проявился злой рок русской истории. Ведь манифест, по большому счету, фиксировал завершение эпохи самодержавия, переход страны к конституционной монархии и формирование европейского правительства, а также партий и профсоюзов: ровно то, что уже сделали многие успешные страны Европы. Правда, еще в XIX веке. Видимо, именно это огромное опоздание и сыграло с Россией трагическую шутку. Всему свое время.

Автор Сергей Ильин, Радио Sputnik