Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сце...
«Сепарня, москальня, русня». Галичане в ужасе от итогов местных выборов
Украине предлагают провести референдум о возвращении в состав Большой России
Эрдоган сам позвонил Путину после удара ВКС России и выслушал требования русских
Главная / Аналитика

Причуды русской истории: как дарованная Николаем II свобода стала бедой

30 октября 2020, 04:00  •  101 • Аналитика
© РИА Новости
Революция, террор, голод, репрессии, войны. Всего этого можно было бы избежать, пойди Россия вовремя другим путем. Но она не пошла, а история, как известно, не знает сослагательного наклонения. 30 октября 1905 года Николай II подписал вселивший во многих надежды манифест "О даровании свобод".
Причуды русской истории: как дарованная Николаем II свобода стала бедой
03:00
Неверно думать, что власть не пыталась реагировать на массу противоречий, которыми было пронизано общество. Они носили глубинный и системный характер. И главное из них – неспособность самой власти своевременно модернизироваться, идти в ногу со временем, становиться на уже проторенный и доказавший свою состоятельность путь европейских демократий. Увы, элита закостенела, а преобразования натыкались на серьезные препоны. Революционные настроения среди интеллигенции культивировались десятилетиями и подпитывались не только внутренними проблемами, но и внешними игроками, заинтересованными в ослаблении России. Ее экономика благодаря проведенным с большими усилиями реформам выдающегося министра финансов графа Сергея Витте росла, но требовавшая огромных затрат русско-японская война 1904-1905 годов привела к резкому ухудшению финансово-экономического состояния государства.
© AP Photo
Наступление японской пехоты на русские линии в Азии, 1904 год
Результат – начавшаяся в Москве в начале октября 1905 года забастовка рабочих, которая переросла во Всероссийскую политическую стачку. В ней приняли участие несколько миллионов человек. Но главное – железнодорожники, оставившие огромное государство без сообщения. А ведь еще свежи были в памяти трагические события января в Санкт-Петербурге, которые потом назовут "Кровавым воскресеньем". В столице империи отчетливо поняли, что народу нужны послабления, уступки, некие "пряники". И таким "пряником" стал подготовленный в условиях полной тайны манифест императора. Далеко не случайно его разработкой занялся упомянутый талантливый реформатор граф Витте. Документ оказался сенсационным: он фиксировал перераспределение законодательных прав. Теперь выдвигать законопроекты мог не только император, но и учрежденный за несколько месяцев до этого парламент – Государственная дума. Без ее одобрения ни один закон в силу вступить не мог. Впрочем, Николай II оставил за собой право распускать Думу и налагать вето на ее решения. Впоследствии он не раз им воспользовался, лишь усугубляя политический кризис.
© Фото : public domain
Здание Московской городской думы в 1905 году
Манифест декларировал и другие радикальные новшества. В законы были записаны различные свободы: совести, слова, собраний, а также неприкосновенность личности. По сути, речь шла о создании первой Конституции страны. Казалось бы, пар из чайника должен быть выпущен. Но получилось ровно наоборот. Консервативная часть общества встала на дыбы, посчитав правительство и императора чуть ли не предателями. Начались массовые выступления и погромы всех, кого можно было записать в "демократы". Прежде всего, представителей интеллигенции и евреев. Да и власть на местах не знала, что делать: запрещать митинги или закрывать на них глаза. В результате страна погрузилась в еще больший хаос и неопределенность. Потом эти события, начиная с "Кровавого воскресенья", назовут Первой русской революцией. В них отчетливо проявился злой рок русской истории. Ведь манифест, по большому счету, фиксировал завершение эпохи самодержавия, переход страны к конституционной монархии и формирование европейского правительства, а также партий и профсоюзов: ровно то, что уже сделали многие успешные страны Европы. Правда, еще в XIX веке. Видимо, именно это огромное опоздание и сыграло с Россией трагическую шутку. Всему свое время.
Автор Сергей Ильин, Радио Sputnik
Коротко и по делу. Только отборные цитаты в нашем Телеграм-канале.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



101
Источник
Похожие новости
28 октября 2020, 08:55
Украина продемонстрировала невероятный уровень незалежности
28 октября 2020, 05:15
Суперкастинг с трагическим исходом: как Иван Грозный жену выбирал
29 октября 2020, 09:40
Вышла из доверия: элита великой страны полностью дискредитирована
28 октября 2020, 08:55
Дело Байденов и американская "игра престолов"
27 октября 2020, 16:25
Как в свой полет не туда ушел глава самого готического города Ленобласти Геннадий Орлов
29 октября 2020, 09:40
Северокорейские блогеры завоевывают мир
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 октября 2020, 23:25
Слабое место Эрдогана нашлось в Сирии, и Путин его нащупал: "Какой же ты султан?...
29 октября 2020, 23:25
Путин нашёл способ развязать "сложный узел" Нагорного Карабаха, дав шанс Ту...
29 октября 2020, 23:25
"Что бы я ни сказал, прицепятся": Путин дал "обет молчания", оста...
30 октября 2020, 01:15
Рубль оказался в зависимости от Байдена и республиканцев - эксперт
30 октября 2020, 01:15
"Католики между молотом и наковальней": В Госдуме рассказали, кого винить з...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 октября 2020, 01:20
В Одессе агитаторы Партии Шария отбили атаку Нацкорпуса - радикалы сбежали
24 октября 2020, 21:30
Такого Путина не видели давно: Внешнего давления он больше не потерпит
23 октября 2020, 20:45
"Спасите хотя бы ветеранов": Украина просит помощи у Путина в обход официальных властей
29 октября 2020, 04:10
Протестующим белорусам поставили безапелляционный "диагноз": "Мозги заплыли жиром"
25 октября 2020, 20:25
"Успехи Хабиба не имеют ничего общего с Россией": Отказ от триколора вновь вызвал критику
25 октября 2020, 13:05
Навальный разоблачил себя одной чашкой чая: "Инсулин, коллеги!"
27 октября 2020, 18:15
"Ответ на неуважение к Лаврову": Удар по протурецким боевикам в Сирии - только "первая ласточка"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.