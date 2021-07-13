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Причины задержки одобрения "Спутника V" в Европе перечислил Reuters. Приказано верить?

13 июля 2021, 16:35  •  168 • Политика
Reuters узнал о причинах задержки одобрения "Спутника V" в Европе. По версии издания, процесс зашёл в тупик из-за недостаточных данных, предоставленных разработчиком вакцины европейскому регулятору. Но можно ли верить сказанному?
Европейский регулятор, если верить Reuters, неоднократно запрашивал у русских разработчиков вакцины "Спутник V" сведения о препарате, которые в ЕС считаются стандартными. Однако Россия данные не направила, а теперь, мол, вышли все сроки. Сложность в том, что издание ссылается на неназванные источники, поэтому говорить о точности заявления не приходится.
Крайний срок предоставления данных, как уточнили источники издания, был 10 июня. Якобы следовало передать некие "производственные сведения" и "клинические данные". Также уточняется, что нужные сведения включали в себя оценку препарата группой учёных из Франции, и их обзор должен был предварять исследование вакцины агентством EMA.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) ответили на запрос Reuters, подчеркнув, что в публикации есть "ложные и неточные заявления". Представители РФПИ, в том числе, подчеркнули, что издание ссылается на неназванные источники. Кроме того добавили, что русская вакцина "Спутник V" подвергается атакам дезинформаторов в рамках большой кампании. По всей видимости, подобная кампания выгодна западному фармацевтическому лобби.

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