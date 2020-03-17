«Причины смерти неоднозначные»: в Москве годовалая девочка провела двое суток в квартире с мёртвой матерью

В Москве годовалая девочка двое суток находилась в запертой квартире рядом с мёртвой матерью. Тело Екатерины Телькиной со следами побоев и её дочку обнаружили сестра погибшей и сотрудники полиции, которых вызвали родственники, когда женщина перестала выходить на связь. Также сообщается, что в квартире находился сожитель погибшей, он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. По предварительной версии, он мог забить женщину до смерти, правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Впрочем, по некоторым данным, недавно Телькина перенесла операцию на сердце, и причина смерти может носить не криминальный характер.

В Москве годовалая девочка двое суток провела в квартире рядом с трупом своей матери. Вечером 16 марта тело 26-летней Екатерины Телькиной обнаружила сестра погибшей, которая зашла проведать родственницу, поскольку та не выходила на связь. Когда женщине не открыли дверь, она позвонила в скорую и полицию.

«В Кунцевский межрайонный следственный отдел города Москвы от оперативного дежурного ОМВД России по району Кунцево города Москвы поступила информация об обнаружении трупа Телькиной Екатерины Вячеславовны... с телесными повреждениями в виде многочисленных гематом и ссадин в области головы и тела. При выезде на место происшествия информация подтвердилась», — рассказал RT источник в правоохранительных органах.

В квартире на улице Партизанская, где нашли тело молодой матери со следами побоев, также находился сожитель погибшей в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сейчас по факту происшествия проводится проверка, возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».

«В настоящее время следствием проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в официальном сообщении на сайте СУ СК по городу Москве.

Сожитель под подозрением

По предварительной версии, к гибели Екатерины Телькиной может быть причастен её 34-летний сожитель Александр, с которым женщина прожила около двух лет. По имеющейся информации, на момент обнаружения трупа Телькиной он уже несколько дней был в запое и не смог дать внятных показаний прибывшим на место оперативникам. Мужчина задержан. В беседе с RT источник в правоохранительных органах охарактеризовал семью как «маргинальную». По его словам, сейчас с мужчиной проводятся следственные действия.

Согласно другой версии, смерть Телькиной могла быть вызвана причинами не криминального характера. По данным ряда СМИ, совсем недавно женщина перенесла операцию на сердце. Эта информация также проверяется.

Годовалая дочь погибшей двое суток провела в квартире без еды и воды, девочка пережила сильный стресс и была ослаблена. Её сразу поместили в больницу, где медики осмотрели ребёнка и оказали всю необходимую помощь, сообщила журналистам уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.

«Девочке ничего не угрожает, она находится в больнице. Причина смерти матери устанавливается, она неоднозначна. Ситуация и судьба девочки находятся под контролем», — заявила Ярославская.

По данным правоохранительных органов, после того как медики выяснили, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, её передали сестре погибшей Екатерины Телькиной, которая живёт в том же доме на улице Партизанской этажом выше.

Страницы погибшей в соцсетях выглядят довольно обычно: женщине нравились смешные видео и картинки с детьми и домашними животными. Телькина также публиковала много фотографий с дочерью, на них ребёнок не выглядит заброшенным или неухоженным — почти на всех снимках девочка улыбается, в квартире порядок.

10 декабря 2019 года похожий случай произошёл в Ижевске: там соцслужбам удалось спасти двухлетнего малыша, который пять дней провёл один в квартире. Его мать скончалась от пневмонии. Пришедшие проверить семью сотрудники органов опеки были вынуждены взломать дверь, чтобы проникнуть в дом, они успели вовремя вызволить ребёнка.

Буквально за несколько дней до этого в Удмуртии произошёл ещё более трагичный случай. В одной из квартир города Можга были обнаружены тела женщины и её 13-летнего сына, страдавшего ДЦП. Сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь в квартире, где жила семья, после того как забили тревогу педагоги, занимавшиеся с ребёнком, — его мать на протяжении нескольких дней не открывала им дверь. Сын женщины умер через пять дней после гибели матери. Позднее в региональном управлении СК отмечали, что смерть ребёнка могла наступить за сутки до обнаружения в результате переохлаждения.

В середине сентября 2019 года чудом удалось спасти шестилетнего мальчика из Уфы, который провёл несколько дней в квартире с умершей матерью. Сначала ребёнок думал, что мама просто уснула, а затем у него уже не было сил выбраться из дома и попросить о помощи. Когда полиция обнаружила малыша, он был так истощён, что его пришлось поместить в реанимацию.