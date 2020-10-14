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Причины раскола между Россией и Западом объяснил Познер

14 октября 2020, 14:50  •  135 • Политика
Владимир Познер. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Решение Москвы перестать оглядываться на мнение ЕС и США зрело не один год
России пора прекращать прислушиваться к оценкам Запада ее действий. Важно лишь следовать взятым на себя обязательствам и оставаться в рамках международного права. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в среду, 14 октября.
Накануне он жестко поставил на место руководителя европейской дипломатии Жозепа Бореля, заявив ему по телефону, что Москва готова к равноправному и уважительному диалогу, в противном случае она прервет контакты с ЕС.
"Я не думаю, что нам нужно постоянно смотреть на то, что о нас говорит Запад",
- пояснил свою позицию министр в большом интервью российским радиостанциям 14 октября.
По мнению журналиста Владимира Познера, президент РФ Владимир Путин еще в 2007 г. на Мюнхенской конференции по безопасности предупредил Запад, что будет действовать в соответствии с национальными интересами. С этого и начался разлад. Но не между Россией и Евросоюзом, а между РФ и США, которые, в свою очередь, привыкли, что им все подчиняются.
"Все западные страны без исключения танцуют под американскую музыку, ни у одной западноевропейской страны нет "своей" политики в отношении России, а есть подчинение политике США",
– убежден Познер. По его мнению, дело не в том, что Россию не хотят видеть на международной арене. Но Западу нужна "другая Россия". Однако как только Москва прогнется и ограничит свою внешнюю политику, как ее тут же оттеснят в сторону. И тогда возникнет реальная "полная изоляция".

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