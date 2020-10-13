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Причины провала политики сдерживания России объяснил политолог

13 октября 2020, 14:05  •  29 • Политика
Фото: Stewart Kirby/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
ЕС потерял шанс повлиять на РФ, столкнувшись с собственными проблемами
За последние несколько лет на Евросоюз обрушилось столько шокирующих новостей, что ему стало не до России. После 2016 г. у него не осталось шанса повлиять на политику Москвы, тем более "сдерживать" ее. В этом убежден политолог из Германии Александр Рар.
Первое, что подкосило Европу, стало решение президента США Дональда Трампа следовать исключительно американским интересам, не заботясь о партнерах. Европейцы, рассчитывавшие жить в едином политическом и экономическом пространстве с Америкой, почувствовали шок.
Вторым ударом стал Brexit. До последнего никто не верил, что крупнейшая страна ЕС Великобритания покинет объединение. Третий удар нанесла Анкара.
"Турция распрощалась с идеей вступить в Евросоюз. Мало того, она стоит на пороге выхода из НАТО",
– цитирует "Украина.ру" немецкого политолога. И наконец, Европа осознала провал с санкциями против РФ. Экономические меры, которые принимались в 2014 г. в отношении Москвы, ударили по западным компаниям. Все это в совокупности настолько ослабило Европу, что у нее уже нет ни сил, ни возможностей реализовать придуманные стратегии по "сдерживанию России", указал Рар.
Ранее британский эксперт назвала действия Прибалтики эталоном выстраивания отношений с Россией.

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