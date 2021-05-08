Причины пандемии хотят изучить без ВОЗ. В США выдвинули приоритетную версию

Республиканцы намерены начать собственное расследование причин пандемии коронавируса. несмотря на то, что ранее был обнародован доклад ВОЗ по итогам визита в Ухань, однозначного вывода так и не было получено.

Республиканцы Палаты представителей Конгресса США готовы расследовать причины пандемии коронавируса. Политики начинают собственное расследование, политики настаивают на детальной проработке версии об утечке коронавируса якобы из Уханьского института вирусологии КНР.

Как сообщает The Washington Post, республиканцы уже направили обращения в ряд организаций с просьбой предоставить данные по COVID. Кроме того, конгрессмены требуют от федерального правительства США обнародовать все имеющиеся сведения по этому вопросу.

Несмотря на то, что ранее ВОЗ представила доклад о возникновении пандемии, специалисты не смогли прийти к однозначному выводу о происхождении COVID-19.

Кроме того, ряд стран, в числе которых США, Дания, Израиль, Канада и другие выразили сомнения по поводу проведенного исследования.

Прямой критики выводов в заявлении 14 стран не содержалось, однако отмечалось, что работа экспертов была проведена "со значительной задержкой", без доступа к полной информации и образцам.