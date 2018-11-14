Причины гибели фрегата НАТО: Непрофессионализм на фоне наглости

Автор:

Покровский Александр

Вообще-то должно быть сказано только одно слово: бывает. Царьград потому и воздерживался от широко разошедшихся язвительных комментариев по поводу ЧП в норвежском фьорде недалеко от Бергена, что уважает военных вообще и военных моряков в частности, и отдаёт должное «неизбежным на море случайностям».

Да и зачем упражняться в сарказме нам, у которых недавно плавучий док под воду ушёл? Ей-Богу, у наших западных партнёров и так есть достаточно поводов похихикать без того, чтобы издеваться над случаями, от которых никто не застрахован…

Но фрегат ВМС Норвегии F 313 Helge Ingstad («Хельге Ингстад») всё-таки утонул, и это существенно меняет дело. Ибо одно дело – когда он, вскрытый как консервная банка в результате нелепой аварии, на воде всё же держался, приткнувшись у мели и опираясь на неё, а другое – когда от него над водой осталась лишь часть мачты. Это уже полноценное затопление, и не случайно ВМС Норвегии приостановили операции по спасению корабля.

Всё, поздно. Теперь его только поднимать. Если имеет смысл…

Фото: Якоб Остхейм / Официальный сайт МО Норвегии

Словом, реальность показала ошибочность такого подхода

Сейчас, когда в ходе расследования инцидента всплывает всё больше подробностей, становится еще более ясно, что о случайности речи не идёт. Напротив, создаётся ощущение, что вахтенный начальник на фрегате сделал всё, чтобы столкновение произошло. Более того, морские эксперты, которые не раз доказывали свою компетентность, признали в разговоре с Царьградом, что уровень разгильдяйства норвежских военных превзошел всё, что могли бы позволить себе даже первокурсники военно-морского училища.