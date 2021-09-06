Причину всплеска COVID в вакцинированном Израиле оценил Пронько: "Никогда не поверю"

Причину всплеска COVID-19 в вакцинированном Израиле оценил Юрий Пронько: "Никогда не поверю". Согласно одной из версий, новая волна настигла страну из-за того, что препарат Pfizer, используемый для прививания граждан, хранили в неправильных условиях.

В Израиле, где от коронавируса привилось большинство жителей, количество инфицированных резко выросло, обратил внимание в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.

Речь идёт о более чем 11 тысячах новых случаев заболевания ежедневно впервые с начала пандемии. Массово болеют люди, которые сделали по две и по три прививки вакциной Pfizer.

Причём Израиль вошёл в число стран, первыми объявивших о начале ревакцинации. Точных цифр по количеству ревакцинированных не называется, но эксперты полагают, что счёт идёт на десятки процентов.

Врачи высказывают различные гипотезы по этому поводу. Например, что в Израиле привезённую вакцину хранили в ненадлежащих условиях. Это, в свою очередь, привело к тому, что людям ставили прививку со сниженной эффективностью.

По научным публикациям, которые выходили уже по варианту "дельта", защита от симптоматической инфекции действительно снижается у вакцинированных, но снижается не до нуля. В изначальном исследовании эффективности Pfizer говорилось о защите примерно в 95%, сейчас она упала, по разным исследованиям, до 80%, где-то до 50%, а в отдельных случаях и до 39%, и со временем она снижается.

Эпидемиологи отмечают, что векторные вакцины на основе аденовирусов, такие как "Спутник V" и AstraZeneca, более устойчивы к новым штаммам, чем матричные от Pfizer.

Версию о ненадлежащих условиях хранения вакцины Pfizer, из-за чего в Израиле якобы и снижена эффективность прививок, оценил ведущий "Первого русского":