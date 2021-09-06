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Причину всплеска COVID в вакцинированном Израиле оценил Пронько: "Никогда не поверю"

06 сентября 2021, 20:30  •  69 • В мире
Причину всплеска COVID-19 в вакцинированном Израиле оценил Юрий Пронько: "Никогда не поверю". Согласно одной из версий, новая волна настигла страну из-за того, что препарат Pfizer, используемый для прививания граждан, хранили в неправильных условиях.
В Израиле, где от коронавируса привилось большинство жителей, количество инфицированных резко выросло, обратил внимание в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.
Речь идёт о более чем 11 тысячах новых случаев заболевания ежедневно впервые с начала пандемии. Массово болеют люди, которые сделали по две и по три прививки вакциной Pfizer.
Причём Израиль вошёл в число стран, первыми объявивших о начале ревакцинации. Точных цифр по количеству ревакцинированных не называется, но эксперты полагают, что счёт идёт на десятки процентов.
Врачи высказывают различные гипотезы по этому поводу. Например, что в Израиле привезённую вакцину хранили в ненадлежащих условиях. Это, в свою очередь, привело к тому, что людям ставили прививку со сниженной эффективностью.
По научным публикациям, которые выходили уже по варианту "дельта", защита от симптоматической инфекции действительно снижается у вакцинированных, но снижается не до нуля. В изначальном исследовании эффективности Pfizer говорилось о защите примерно в 95%, сейчас она упала, по разным исследованиям, до 80%, где-то до 50%, а в отдельных случаях и до 39%, и со временем она снижается.
Эпидемиологи отмечают, что векторные вакцины на основе аденовирусов, такие как "Спутник V" и AstraZeneca, более устойчивы к новым штаммам, чем матричные от Pfizer.
Версию о ненадлежащих условиях хранения вакцины Pfizer, из-за чего в Израиле якобы и снижена эффективность прививок, оценил ведущий "Первого русского":
Я никогда не поверю, что израильтяне ненадлежащим образом хранили вакцину. Были потрачены миллиарды долларов для того, чтобы неправильно её хранить? Не смешите меня.

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