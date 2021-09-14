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Причину стремительного визита Башара Асада в Москву назвал эксперт

14 сентября 2021, 16:25  •  41 • Политика
Башар Асад. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Помимо террористов, налаживать жизнь в Сирии мешают иностранные войска
Обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб потребовало переговоров лидеров САР и РФ с глазу на глаз. Так эксперт Института Востоковедения РАН Борис Долгов объяснил неожиданный визит Башара Асада в Кремль.
О переговорах президента Сирии Башара Асада с российским лидером Владимиром Путиным стало известно рано утром во вторник, 14 сентября, когда пресс-служба Кремля обнародовала протокольные кадры.
Во вступительном слове Путин сказал, что правительственные силы контролируют 90% территории Сирии, констатировав, что "очаги сопротивления террористов" пока сохраняются. Асад в ответ также отметил, что прибыл обсудить вопросы, связанные с борьбой с терроризмом.
Ни один, ни другой лидер напрямую не упоминали провинцию Идлиб, однако Борис Долгов полагает, что корень проблем кроется именно там, поскольку там сосредоточены основные группировки боевиков.
"В последнее время эти группировки совершали провокационные действия против сирийской армии. Это произошло совсем недавно, и действительно [указывает на] обострение ситуации в Идлибе",
– приводит "Лента" мнение эксперта.
Впрочем, президент РФ указал на еще одну проблему, которую он считает даже более важной. На территории Сирии уже несколько лет присутствуют иностранные вооруженные силы, не имея на это ни мандата ООН, ни разрешения Дамаска. Это, по мнению Путина, не дает сирийским властям восстанавливать страну теми темпами, как это могло быть, "если бы вся территория контролировалась законным правительством".
К чему может привести иностранное военное присутствие в другой стране, весь мир сейчас увидел на примере Афганистана. После выхода оттуда войск США власть там захватили талибы ("Талибан" – запрещенное в РФ террористическое движение), в стране снова гремят выстрелы и гибнут мирные жители.

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