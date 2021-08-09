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Причину "антикрымского демарша" Лукашенко нашли в его фамилии: "Вот и весь секрет" — эксперт
09 августа 2021, 20:25 • 335 • Политика
Александр Лукашенко в очередной раз ушёл от требования признать Крым частью России. Эксперт указал на причину такого "демарша": она кроется, как оказалось, в фамилии белорусского лидера.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом" рассказал, что признает Крым русским при одном условии: "Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию". Тогда, заверил белорусский лидер, за ним "дело не заржавеет". "У меня руки развязаны. И Крым, и все остальное!" - добавил Лукашенко.
Однако в России подобным заявлениям не верят. Как отметил в беседе с Царьградом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, это не более чем отговорки.
-напомнил политик.
Богдан Безпалько считает, что Лукашенко не лжет, когда говорит, что у него руки развязаны: "У него нет желания признавать Крым. Он не хочет признавать Крым, потому что у него исчезнет в этом случае возможность шантажировать или, наоборот, что-то России обещать".
- добавил эксперт.
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