Причину "антикрымского демарша" Лукашенко нашли в его фамилии: "Вот и весь секрет" — эксперт

Александр Лукашенко в очередной раз ушёл от требования признать Крым частью России. Эксперт указал на причину такого "демарша": она кроется, как оказалось, в фамилии белорусского лидера.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом" рассказал, что признает Крым русским при одном условии: "Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию". Тогда, заверил белорусский лидер, за ним "дело не заржавеет". "У меня руки развязаны. И Крым, и все остальное!" - добавил Лукашенко.

Однако в России подобным заявлениям не верят. Как отметил в беседе с Царьградом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, это не более чем отговорки.

Отсылки к олигархам – это всего лишь традиционный для Лукашенко элемент социального популизма. Он прекрасно взаимодействует с олигархами. Что в Объединенных Арабских Эмиратах, что в Китае, что в России. Он сам олигарх. Он сочетает в своих руках полноту власти и контроль над финансами республики, которые он считает своей собственностью,

-напомнил политик.

Богдан Безпалько считает, что Лукашенко не лжет, когда говорит, что у него руки развязаны: "У него нет желания признавать Крым. Он не хочет признавать Крым, потому что у него исчезнет в этом случае возможность шантажировать или, наоборот, что-то России обещать".

В данной ситуации этот лукавый политик, что отражено даже в его фамилии, очередной раз плюет в лицо России, русским, крымчанам, и вообще всем, кто разделяет идеи и ценности Русского мира,

- добавил эксперт.