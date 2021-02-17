Причину провала Еревана в Карабахской войне назвал экс-президент Армении

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Ошибки были сделаны в первые же дни вооруженного конфликта

Армия Армении была не готова к эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в сентябре 2020 года. Однако премьер республики Никол Пашинян, обладая полномочиями, но не знаниями верховного главнокомандующего, лично одобрил военную операцию. Это и стало причиной провала Еревана в войне, считает экс-президент Армении Серж Саргсян.

По его мнению, действия Еревана были непродуманными. Ошибкой, к примеру, стало решение окружить подразделения армии Азербайджана, вклинившиеся на подконтрольные Армении земли Карабаха. На это были брошены лучшие военные бригады, в итоге армянское командование осталось без резервных сил.

Контрнаступательные операции тоже проводились без должной подготовки. В частности, в районе Лелетепе в бой были брошены малочисленные силы, у которых не было шанса на победу.

"Нужно было на удобных рубежах встретить отступающую армию, пополнить в тылу выбывших из строя бойцов, потери вооружений и военной техники, свежими силами остановить противника, а уже потом думать о контрнаступлении",

– пояснил Саргсян в эфире телеканала Armnews. Но, по его словам, ситуация с первых дней оценивалась руководством Еревана неверно, от армии требовали "переломить ситуацию", в итоге Армения потерпела неудачу.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в сентябре 2020 года. Вооруженные действия удалось остановить только в ноябре. При посредничестве Кремля лидеры Армении и Азербайджана подписали соглашение, по которому часть карабахских земель перешли под контроль Баку. На этом фоне в Ереване накалились внутриполитические проблемы.