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Причину покупки Турцией С-400 нашли в США: Виноваты арестованные пилоты F-16

16 ноября 2020, 20:35  •  99 • Политика
Попытка государственного переворота в Турции в 2016 году привела к тому, что многие турецкие пилоты американских истребителей F-16 были арестованы. Это нанесло серьёзный урон ВВС Турции и стало одной из главных причин того, что Анкара пошла на сделку с Россией и договорилась о поставке в страну ЗРК С-400.
Так утверждает американское издание The National Interest. Журнал указал, что из-за арестов и увольнений лётчиков, которых заподозрили в причастности к подготовке госпереворота, в Турции в итоге оказалось некому управлять американскими истребителями: техникой сложной, дорогостоящей, подготовка к владению которой длится достаточно долго.
Вашингтон в свою очередь отказался помогать Анкаре. Специалисты по подготовке новых пилотов в Турцию так и не прибыли. Анкаре пришлось искать новые ворзможности для защиты своего неба. Выбор пал на С-400 производства России.
В 2017 году стороны заключили договор на поставку С-400. Общая сумма контракта достигает 2,5 миллиарда долларов. Но с заключением этого соглашения у Турции начались другие проблемы. Из Вашингтона ей начали грозить санкциями.
Как ранее отмечал Царьград, в Турцию - как и в другие страны - были поставлены экспортные варианты изделия С-400 "Триумф". То есть сильно сниженные по функционалу, по характеристикам, без некоторых важных особенностей, имеющихся у оригинального изделия, и, конечно же, работающие на совершенно других частотах. Дураков ни в Министерстве обороны, ни в Рособоронэкспорте не водится - во всяком случае, не до такой степени, чтобы делиться даже с союзниками принципиальными оружейными секретами. А уж с членом НАТО - и подавно.

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