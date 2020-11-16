Причину покупки Турцией С-400 нашли в США: Виноваты арестованные пилоты F-16

Так утверждает американское издание The National Interest. Журнал указал, что из-за арестов и увольнений лётчиков, которых заподозрили в причастности к подготовке госпереворота, в Турции в итоге оказалось некому управлять американскими истребителями: техникой сложной, дорогостоящей, подготовка к владению которой длится достаточно долго.

Вашингтон в свою очередь отказался помогать Анкаре. Специалисты по подготовке новых пилотов в Турцию так и не прибыли. Анкаре пришлось искать новые ворзможности для защиты своего неба. Выбор пал на С-400 производства России.

В 2017 году стороны заключили договор на поставку С-400. Общая сумма контракта достигает 2,5 миллиарда долларов. Но с заключением этого соглашения у Турции начались другие проблемы. Из Вашингтона ей начали грозить санкциями.

Как ранее отмечал Царьград, в Турцию - как и в другие страны - были поставлены экспортные варианты изделия С-400 "Триумф". То есть сильно сниженные по функционалу, по характеристикам, без некоторых важных особенностей, имеющихся у оригинального изделия, и, конечно же, работающие на совершенно других частотах. Дураков ни в Министерстве обороны, ни в Рособоронэкспорте не водится - во всяком случае, не до такой степени, чтобы делиться даже с союзниками принципиальными оружейными секретами. А уж с членом НАТО - и подавно.