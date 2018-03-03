Причиной начала торговой войны США с ЕС стал приступ гнева Дональда Трампа

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По данным СМИ, американского президента вывело из себя давление по делу о "российском вмешательстве".

Президент США Дональд Трамп повысил ввозные пошлины на сталь и алюминий в приступе злости. Об этом рассказал источник в администрации президента США телеканалу NBC News.

По его словам, президента взбесили показания по "российскому делу" экс-директора по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс. Кроме того, сыграла роль ситуация вокруг его зятя Джареда Кушнера, лишенного доступа к гостайне из-за его возможной зависимости минимум от четырех государств.

Недовольство Трампа вызвали также последние действия генпрокурора Джеффа Сешнса. По словам источника, все это вывело президента из себя, после чего он объявил ЕС торговую войну вопреки советам министра финансов Стивена Мнучина.

Напомним 1 марта Трамп ввел таможенные пошлины на алюминий и сталь из-за рубежа. Ввозимая сталь будет облагаться 25-процентной пошлиной, а алюминий — 10-процентной.