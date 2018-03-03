Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Порошенко отрёкся от Креста
Постскриптум (03.03.2018)
Кондолиза Райс призвала руководство США заканчивать с "российским делом&quo...
«Нелепо, чудовищно, необъяснимо»: почему украинским артистам хотят запретить выс...
Главная / Политика

Причиной начала торговой войны США с ЕС стал приступ гнева Дональда Трампа

03 марта 2018, 19:09  •  392 • Политика
По данным СМИ, американского президента вывело из себя давление по делу о "российском вмешательстве".
Президент США Дональд Трамп повысил ввозные пошлины на сталь и алюминий в приступе злости. Об этом рассказал источник в администрации президента США телеканалу NBC News.
По его словам, президента взбесили показания по "российскому делу" экс-директора по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс. Кроме того, сыграла роль ситуация вокруг его зятя Джареда Кушнера, лишенного доступа к гостайне из-за его возможной зависимости минимум от четырех государств.
Недовольство Трампа вызвали также последние действия генпрокурора Джеффа Сешнса. По словам источника, все это вывело президента из себя, после чего он объявил ЕС торговую войну вопреки советам министра финансов Стивена Мнучина.
Напомним 1 марта Трамп ввел таможенные пошлины на алюминий и сталь из-за рубежа. Ввозимая сталь будет облагаться 25-процентной пошлиной, а алюминий — 10-процентной.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

392
Источник
Похожие новости
03 марта 2018, 12:39
Лавров: Гонка вооружений в Африканском Роге вызывает глубокое беспокойство
03 марта 2018, 15:54
В Киеве коммунальщики под прикрытием полиции сносят палаточный городок Саакашвили
03 марта 2018, 15:54
Путин напомнил Болгарии о том, кто освободил ее от ига Османской империи

Загрузка...
03 марта 2018, 09:24
Без криков и воплей: Путин призвал США предъявить официальные претензии по "вмешательству"
03 марта 2018, 17:09
Более 130 тыс. человек принимают участие в митинге "За сильную Россию!" в Москве
03 марта 2018, 15:54
"Кто на нас с Дональдом?": Порошенко записал президента США в проукраинскую коалицию
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
26 февраля 2018, 09:09
"Украина осталась без друзей": В Верховной Раде призвали налаживать отношения с Россией
01 марта 2018, 13:24
Послание президента России Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Онлайн-трансляция. Текст. Видео
25 февраля 2018, 23:24
Выиграли в хоккей и назначили нам президента: США о победе хоккеистов России на ОИ-2018
28 февраля 2018, 05:12
Меня зовут Томаш. Я работаю на фабрике ненависти
03 марта 2018, 09:24
США хотят принудить Россию продолжать поставлять газ Украине
26 февраля 2018, 17:09
Где смотреть дебаты кандидатов в президенты
01 марта 2018, 11:54
"Вы стерли Ракку с лица Земли, но вините во всем Москву" - Россия поставила на место США на Совбезе ООН
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.