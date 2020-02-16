«Причинил двум гражданам телесные повреждения»: что известно о нападении на храм в центре Москвы

Вооружённый ножом мужчина напал на прихожан храма в центре Москвы. В результате атаки пострадали два человека. Преступник задержан, у него был найден свёрток с «веществом растительного происхождения». Мотивы своего поступка он объяснить не смог. По предварительным данным, нападавшим оказался 26-летний житель Липецкой области, приехавший в столицу на заработки.

Вооружённый ножом мужчина ворвался в храм Святителя Николая в Басманном районе Москвы и ранил двух человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В момент атаки в храме проходила служба.

«Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошёл в здание храма на Бакунинской улице и ножом причинил двум гражданам телесные повреждения», — рассказала Волк.

Нападавший был задержан, мотивы своего поступка он объяснить не сумел. Полиция возбудила уголовное дело о побоях и хулиганстве.

Волк добавила, что полиция обнаружила у нападавшего свёрток с веществом растительного происхождения.

«На месте происшествия изъяты нож и перчатки, принадлежавшие задержанному. Кроме того, при себе у него имелся свёрток с веществом растительного происхождения, которое направлено на исследование», — сказала она.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительным данным, изъятое вещество — это марихуана.

Настоятель храма протоиерей Кирилл Сладков в беседе с РЕН ТВ рассказал подробности произошедшего. По его словам, в центральный алтарь забежал мужчина в очках, резиновых перчатках, капюшоне и наушниках (он слушал музыку).

«Мы подошли к нему с Валерием Ивановичем узнать, что случилось, и спокойно вывести его. В этот момент он выхватил нож и нанёс ножевое ранение моему помощнику Валерию Ивановичу. После этого все помощники, присутствующие в алтаре, попытались его остановить, и в этот момент он нанёс два ножевых ранения другому моему коллеге, Андрею», — рассказал настоятель храма.

Один из мужчин получил ранение в руку, другой — в плечо, они оба госпитализированы. Сладков добавил, что мужчину смогли остановить шесть прихожан.

По словам очевидцев происшествия, мужчина, на голове которого был красный капюшон, целенаправленно бежал к алтарю.

«Мы увидели, как он ногой толкнул дверь (алтаря. — RT). Забежал в капюшоне в красном и начал там крушить», — рассказала прихожанка.

Протоиерей Кирилл Сладков рассказал, что мужчина выглядел как обычный прихожанин, при нападении ничего не выкрикивал.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, нападавший — уроженец Липецкой области Ефим Ефимов.

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

В свою очередь, мать Ефимова рассказала, что молодой человек не состоял на учёте ни в полиции, ни в медицинских учреждениях. Женщина призналась, что для них с супругом новость об атаке стала полной неожиданностью.

«К нам сейчас приехала полиция по нашему мальчику: его только что по телевизору показали. Тихий, спокойный мальчик, верующий... Уже два года в Москве работает, трудится в строительной фирме, у него несколько профессий: сварщик, электрик, плиточник и другие. Работает посменно: месяц работает — неделю дома, объект закончат — их отпускают», — рассказала она.

Женщина добавила, что её сын в последний раз уехал в Москву на заработки 8 января и обещал приехать домой в марте.

После инцидента председатель информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков заявил, что правоохранительные органы должны обращать более пристальное внимание на безопасность в храмах.

Он также отметил, что случаи, подобные нападению в храме на Бакунинской улице, «по большей части связаны не с террористическими угрозами, а с проявлениями неадекватности».

«В этом плане сложно создать систему защиты, и каждый священник встречается с самыми разными людьми», — пояснил Волков.

Между тем в 2018 году произошло два резонансных нападения на церкви в России, в результате которых погибли несколько человек.

В мае 2018 года четверо боевиков напали на церковь Архангела Михаила в центре Грозного. Нападение произошло во время вечерней службы, на тот момент в храме находились около 15 прихожан. При себе у боевиков было огнестрельное и холодное оружие, а также бутылки с горючей смесью. В результате инцидента погибли двое полицейских, ещё двое были ранены.

18 февраля 2018 года похожее нападение произошло в дагестанском Кизляре. Вооружённый мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья по прихожанам церкви Георгия Победоносца, когда они расходились после воскресного богослужения. Жертвами атаки стали пять человек, ещё четверо получили ранения. Стрелок был ликвидирован силовиками.