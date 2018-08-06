«Причинение смерти по неосторожности»: что известно о гибели ребёнка в ливневой канализации в Краснодарском крае

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели семилетнего мальчика в посёлке Лазаревское недалеко от Сочи. 3 августа 2018 года во время урагана ребёнок упал в ливневую канализацию. Спасателям не удалось обнаружить его вовремя — тело мальчика было через несколько часов найдено в море. Бабушка, которая пыталась вытащить внука, была доставлена в реанимацию. При этом местные власти утверждают, что решётки, которые могли бы предотвратить падение ребёнка в канализацию, не предусмотрены проектным планом.

Следственный Комитет Краснодарского края возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК) по факту гибели ребёнка в посёлке Лазаревское.

«По данным следствия, 3 августа 2018 года на улице Октябрьской в посёлке Лазаревское 7-летний мальчик упал в ливневую канаву с дождевой водой, которая проходила вдоль улицы. Потоком дождевой воды ребёнка затащило под бетонную площадку и унесло в море. В результате поисковых мероприятий тело мальчика обнаружили водолазы МЧС в море в районе русла реки Свирка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», — говорится в официальном сообщении ведомства.

По словам представителя СК по Краснодарскому краю Натальи Смяцкой, следователи сейчас допрашивают свидетелей происшествия, лиц, ответственных за безопасность эксплуатации ливневых сооружений, а также изучают техническую документацию.

Трагедия, произошедшая 3 августа, случайно попала на видео. Один из местных жителей с балкона своего дома снимал ураган, обрушившийся на посёлок. На записи видно, как пожилая женщина с маленьким ребёнком спешат укрыться от дождя. Внезапно мальчик, опередивший бабушку, проваливается под воду — ребёнок не разглядел сток ливневой канализации, и потоком его засосало внутрь коллектора. Несчастная женщина вначале мечется, а затем в отчаянии прыгает в водосток. Прохожие смогли вытащить женщину, а прибывшие на место спасатели доставили её в реанимацию.

Как сообщили RT в Южном региональном поисково-спасательном отряде, сразу после сообщения о ЧП к месту трагедии были направлены две группы спасателей.

«В операции спасения принимали участие 11 человек и два плавсредства», — рассказали RT в пресс-службе ведомства.

Спасатели пытались перехватить ребёнка вдоль всего маршрута ливневой канализации. Однако сделать это не удалось — тело мальчика было обнаружено через несколько часов в море.

Сразу после известия о ЧП администрация Сочи выразила соболезнования в связи с гибелью ребёнка.

«Мэрия уже связалась с отцом мальчика. Он завтра прибудет в Сочи из Татарстана, где проживает семья. Все расходы, связанные с прибытием и проживанием родственников, а также же с транспортировкой, администрация города берёт на себя», — говорилось в официальном сообщении городских властей.

6 августа городские власти ответили на вопрос, почему во входных отверстиях ливневой канализации Лазаревского не было решёток. По словам местной администрации, решётка не предусмотрена в проектном плане, поскольку в регионе случаются «залповые тропические ливни», которые попросту бы снесли конструкцию.

«Ливневая канализация представляет собой траншеи открытого типа, которые проходят с одной из сторон практически каждой улицы посёлка», — говорится в сообщении.

При этом чиновники отметили, что бабушка знала о наличии канализации.

«Бабушка с внуком жили в гостинице напротив, женщина ориентировалась на местности и знала о наличии данного гидротехнического сооружения. Штормовые предупреждение о ливнях и грозах распространялись за несколько суток, при этом неоднократно подчёркивалось, что необходимо соблюдать меры безопасности и не подвергать риску свою жизнь и жизнь детей. К большому сожалению, стечение неблагоприятных обстоятельств привело к трагедии», — отметили в официальном заявлении городские власти.

Заслуженная артистка РФ, глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая считает, что таким заявлением городские власти пытаются снять с себя ответственность за гибель ребёнка.

«Чудовищная трагедия, вызвавшая сочувствие у всей страны. Отчаянные крики бабушки не могут не отозваться болью. И я хочу выразить соболезнования родителям мальчика. Поведение же местных властей цинично и отвратительно. Фактически, бабушку обвинили в том, что погиб ребёнок», — заявила РИА Новости Гурцкая.

При этом она отметила, что ответственность за обеспечение безопасности туристов лежит на местных властях.

«Простите, но где предупреждающие знаки, ограждение или дежурные от коммунальных служб? Зачем введён курортный сбор, если ответственные структуры не способны обеспечить безопасность туристов? Кто будет отвечать за это чудовищное происшествие?» — поясняет Гурцкая.