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Причина в Украине: в Киеве объяснили непобедимость России

24 мая 2020, 13:55  •  162 • Политика
Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Самое безопасное для Незалежной быть мостом между Западом и РФ, считает экс-нардеп
Бывший депутат Рады Анна Герман рассказала, почему "Партия роста", в которой она состояла, не имела успеха. По ее мнению, ее коллеги поддерживали идею, что Россия непобедима, когда с ней Украина.
Герман поведала, что ее партия хотела поддерживать дружеские контакты с Москвой, чтобы Украина сохраняла нейтралитет. Но получилось, что мир был нацелен на то, чтобы подавить Россию руками украинцев.
Экс-нардеп добавила, что Запад мечтал влиять на Москву, но чтобы это сделать, нужно было, в первую очередь, настроить Незалежную против соседней страны. Герман подчеркнула, что раньше Украина находилась в выгодном положении. Ведь там уживались непохожие друг на друга люди. Благодаря этому государство связывало Россию и Запад, а также было оплотом спокойствия.
Герман отметила в эфире телеканала NewsOne, что такая судьба ее страны была единственно правильной и выгодной, но подчеркнула, что у остального мира были другие планы.

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