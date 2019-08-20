Причина крушения СССР - страх перед войной • 20 • Война









Свою концепцию причин крушения СССР я изложил в своей небольшой книге "Предательство. Крушение СССР и путинская Россия". Но сейчас я поведу речь о первопричине этого крушения и всех сопутствующих этому явлений. Эта первопричина, на мой взгляд, состояла в страхе перед войной с капиталистическим миром.



Страх возник после окончания Второй мировой войны. Один из главных итогов ее состоял в том, что капиталистический мир оказался консолидирован и объединен под руководством США, экономическим и военным. В 1949 году возникло явление, ранее не существовавшее: общий военный блок, объединявший все крупнейшие, наиболее развитые и сильные капиталистические страны - НАТО. Во главе блока встали США, на тот момент обладавшие сильнейшей армией и экономикой, которая давала 60% мирового производства. США очень быстро ликвидировали острые противоречия между капстранами, а потом довольно быстро втянули в его недавно разбитых и поверженных противников: ФРГ и Японию, с последующей и также довольно быстрой ремилитаризацией. Достаточно сказать, что уже в 1960-х годах Бундесвер составлял более 60% численности группировки НАТО в Западной Европе, оснащался новейшим вооружением, в том числе американским.



СССР вышел из войны сильно ослабленным. Война с Германией была кровавой и разрушительной, обошлась в десятки миллионов убитыми (до сих пор спорят, сколько именно народу погибло, ясно лишь, что много), и в потерю 30% основных фондов в экономике. И все его союзники были такими же. Страны Восточной Европы также понесли огромный ущерб и сами остро нуждались в экономической помощи. Китай только что вышел из длительной войны, гражданской, потом с Японией, потом снова гражданской, и был сильнейшим образом разорен.

Советскому руководству все это было известно хорошо и в деталях, и на мой взгляд, никаких сомнений по поводу сложившегося положения у них не было. Судя по всему, существовало две точки зрения о том, что делать дальше. Первая: восстановиться и изготовиться к новому раунду силового противостояния с капиталистами. Этой точки зрения придерживался Сталин. Вторая: отказаться от войны с капиталистами совершенно и использовать наличные силы только для обороны, запугивания противника и для удержания власти партии. Этой точки зрения, видимо, придерживались многие в высшем руководстве, вероятнее всего, большинство.



Происхождение их точки зрения понятно и очевидно. Все они участвовали в войне, руководили и прекрасно знали, что это такое. К примеру, политрук Л.И. Брежнев лично участвовал в боях на Малой земле - одном из самых упорных и жестоких сражений в Великой Отечественной войне. Я уверен, что его демонстративное миролюбие было связано именно с этим военным опытом.







Ставка на продолжение силового противостояния с капиталистами обещала лобовую схватку с противником, который превосходил СССР и его союзников во всем. Самое главное, противник теперь имел военно-техническое и военно-экономическое превосходство, и в его распоряжении была большая часть мировых ресурсов. Результат нетрудно было предсказать. СССР вступил бы в ожесточенную и затяжную войну, в которой, скорее всего, потерпел бы полное поражение ввиду исчерпания людских и экономических ресурсов. Капиталистам тоже бы досталось, но их шансы устоять на ногах были неизмеримо выше. Победив, они бы содрали с поверженного врага семь шкур. Так что не удивительно, что в высшем советском руководстве стали склоняться к отказу от войны, к избеганию прямого силового противостояния и лобовой схватки.

Но это означало также отказ от коммунистической идеологии: от классовой борьбы в мировом масштабе, от поддержки революций, от освобождения трудящихся от ига капитала. Все это должно был стать только словами, фигурой речи для пропагандистского употребления.

Да, это было идеологическое предательство. Как это еще можно назвать? Предательство, впрочем, было сильно растянутым по времени и шло по частям. Первый и исходный пункт, так сказать, первопредательство, состояло в убийстве Сталина. То, что Сталина убили, лично у меня нет никаких сомнений, а П.Г. Балаев еще и объяснил, как именно это было сделано. Действительно, Сталин с планами подготовки к следующему раунду представлял для них очень нешуточную опасность.







Покушение на Сталина, да и вообще сама мысль о том, что можно на Сталина покуситься, исходящая от тех, кого он выдвинул, и кто проработали с ним многие годы, чрезвычайно невероятна. Это было покушение не просто на человека и на руководителя, а также и на символ, на политическое знамя. Должна была быть очень веская причина, чтобы они на это решились, и такой причиной могла быть только борьба за собственное выживание и самосохранение. Тем более, что Сталина убили дважды. Один раз физически, а второй раз политически, знаменитым докладом ХХ съезду КПСС.







Это чтобы его идеи никогда больше не возродились, чтобы они были полностью дискредитированы. Впоследствии это было закреплено переписыванием истории и ее всесторонней мифологизацией, с вычеркиванием Сталина отовсюду.



Надо сказать, что народ все это молчаливо поддержал. Причем по элементарной причине. Никого тогда не надо было убеждать, что война может быть жестокой, кровопролитной и разрушительной.





Поскольку тогда, в 1950-х годах, партийные руководители не могли открыто отказаться от коммунизма, поскольку это стало бы концом КПСС и их личной власти, то они пошли по пути тотального выхолащивания официальной идеологии, и насаждения другой идеологии, фактической. Я ее называю эрзац-идеологией (поскольку это действительно был заменитель настоящей политической идеологии), и ее суть состояла всего в двух пунктах. Во-первых, лишь бы не было войны. Во-вторых, надо жить хорошо. И нетрудно теперь увидеть, что вся послевоенная жизнь в СССР, в сущности, вращалась вокруг этих двух постулатов. Вращается также и теперь, поскольку крушение СССР, запрет КПСС и окончательный отказ от коммунизма был лишь сбрасыванием словесной оболочки, а суть же осталась неизменной.



За этот отказ от реальной политической идеологии пришлось заплатить многим, в том числе и экономическим торможением, который в СССР стал одной из веских предпосылок для его бесславного конца (дефицит вошел в противоречие с принципом "надо жить хорошо"). Дело в том, что, на мой взгляд, экономическое развитие требует именно политической идеологии. Развитие - это вовсе не приятная прогулка, а дополнительная работа, намного сверх того, что требуется для жизни. Это справедливо и для отдельных людей, и для экономики в целом. Политическая идеология объясняет и оправдывает, почему нужно работать больше и еще больше, почему нужно отдавать приоритет капиталовложениям, а не потреблению. Заменив коммунизм на свою эрзац-идеологию, КПСС подрубила самый корень экономического развития страны.



То же самое можно сказать и про войну. Воевать без политической идеологии, объясняющей, зачем нужно подвергать себя серьезному риску и лишениям, никак не можно. С эрзац-идеологией типа: "лишь бы не было войны" и "надо жить хорошо", СССР стал очень внутренне слаб и крупномасштабная война с обменом ядерными ударами, несомненно, стала бы для него крахом.



Об этом можно говорить много, но я подчеркну еще один, важнейший момент для сегодняшнего и завтрашнего дня. Если нам противник в лице НАТО навяжет, или союзник в лице Китая втянет нас в крупномасштабную войну, то мы с такой эрзац-идеологией, действующей и поныне, оказываемся в очень скверном положении. Поскольку стали активно обсуждать причины крушения СССР, то и я решил добавить в эту тему своих мыслей. Этот вопрос, который я считаю одним из самых важнейших, занимал меня давно. Как так получилось, что большая, весьма могущественная и хорошо вооруженная страна взяла и развалилась? Вопрос этот важен потому, что не имея на него точного ответа, всегда можно оказаться в такой же ситуации, и тогда все усилия и средства, пущенные на вооружение, пойдут прахом.Свою концепцию причин крушения СССР я изложил в своей небольшой книге "Предательство. Крушение СССР и путинская Россия". Но сейчас я поведу речь о первопричине этого крушения и всех сопутствующих этому явлений. Эта первопричина, на мой взгляд, состояла в страхе перед войной с капиталистическим миром.Страх возник после окончания Второй мировой войны. Один из главных итогов ее состоял в том, что капиталистический мир оказался консолидирован и объединен под руководством США, экономическим и военным. В 1949 году возникло явление, ранее не существовавшее: общий военный блок, объединявший все крупнейшие, наиболее развитые и сильные капиталистические страны - НАТО. Во главе блока встали США, на тот момент обладавшие сильнейшей армией и экономикой, которая давала 60% мирового производства. США очень быстро ликвидировали острые противоречия между капстранами, а потом довольно быстро втянули в его недавно разбитых и поверженных противников: ФРГ и Японию, с последующей и также довольно быстрой ремилитаризацией. Достаточно сказать, что уже в 1960-х годах Бундесвер составлял более 60% численности группировки НАТО в Западной Европе, оснащался новейшим вооружением, в том числе американским.СССР вышел из войны сильно ослабленным. Война с Германией была кровавой и разрушительной, обошлась в десятки миллионов убитыми (до сих пор спорят, сколько именно народу погибло, ясно лишь, что много), и в потерю 30% основных фондов в экономике. И все его союзники были такими же. Страны Восточной Европы также понесли огромный ущерб и сами остро нуждались в экономической помощи. Китай только что вышел из длительной войны, гражданской, потом с Японией, потом снова гражданской, и был сильнейшим образом разорен.Советскому руководству все это было известно хорошо и в деталях, и на мой взгляд, никаких сомнений по поводу сложившегося положения у них не было. Судя по всему, существовало две точки зрения о том, что делать дальше. Первая: восстановиться и изготовиться к новому раунду силового противостояния с капиталистами. Этой точки зрения придерживался Сталин. Вторая: отказаться от войны с капиталистами совершенно и использовать наличные силы только для обороны, запугивания противника и для удержания власти партии. Этой точки зрения, видимо, придерживались многие в высшем руководстве, вероятнее всего, большинство.Происхождение их точки зрения понятно и очевидно. Все они участвовали в войне, руководили и прекрасно знали, что это такое. К примеру, политрук Л.И. Брежнев лично участвовал в боях на Малой земле - одном из самых упорных и жестоких сражений в Великой Отечественной войне. Я уверен, что его демонстративное миролюбие было связано именно с этим военным опытом.Ставка на продолжение силового противостояния с капиталистами обещала лобовую схватку с противником, который превосходил СССР и его союзников во всем. Самое главное, противник теперь имел военно-техническое и военно-экономическое превосходство, и в его распоряжении была большая часть мировых ресурсов. Результат нетрудно было предсказать. СССР вступил бы в ожесточенную и затяжную войну, в которой, скорее всего, потерпел бы полное поражение ввиду исчерпания людских и экономических ресурсов. Капиталистам тоже бы досталось, но их шансы устоять на ногах были неизмеримо выше. Победив, они бы содрали с поверженного врага семь шкур. Так что не удивительно, что в высшем советском руководстве стали склоняться к отказу от войны, к избеганию прямого силового противостояния и лобовой схватки.Но это означало также отказ от коммунистической идеологии: от классовой борьбы в мировом масштабе, от поддержки революций, от освобождения трудящихся от ига капитала. Все это должно был стать только словами, фигурой речи для пропагандистского употребления.Да, это было идеологическое предательство. Как это еще можно назвать? Предательство, впрочем, было сильно растянутым по времени и шло по частям. Первый и исходный пункт, так сказать, первопредательство, состояло в убийстве Сталина. То, что Сталина убили, лично у меня нет никаких сомнений, а П.Г. Балаев еще и объяснил, как именно это было сделано. Действительно, Сталин с планами подготовки к следующему раунду представлял для них очень нешуточную опасность.Покушение на Сталина, да и вообще сама мысль о том, что можно на Сталина покуситься, исходящая от тех, кого он выдвинул, и кто проработали с ним многие годы, чрезвычайно невероятна. Это было покушение не просто на человека и на руководителя, а также и на символ, на политическое знамя. Должна была быть очень веская причина, чтобы они на это решились, и такой причиной могла быть только борьба за собственное выживание и самосохранение. Тем более, что Сталина убили дважды. Один раз физически, а второй раз политически, знаменитым докладом ХХ съезду КПСС.Это чтобы его идеи никогда больше не возродились, чтобы они были полностью дискредитированы. Впоследствии это было закреплено переписыванием истории и ее всесторонней мифологизацией, с вычеркиванием Сталина отовсюду.Надо сказать, что народ все это молчаливо поддержал. Причем по элементарной причине. Никого тогда не надо было убеждать, что война может быть жестокой, кровопролитной и разрушительной.Поскольку тогда, в 1950-х годах, партийные руководители не могли открыто отказаться от коммунизма, поскольку это стало бы концом КПСС и их личной власти, то они пошли по пути тотального выхолащивания официальной идеологии, и насаждения другой идеологии, фактической. Я ее называю эрзац-идеологией (поскольку это действительно был заменитель настоящей политической идеологии), и ее суть состояла всего в двух пунктах. Во-первых, лишь бы не было войны. Во-вторых, надо жить хорошо. И нетрудно теперь увидеть, что вся послевоенная жизнь в СССР, в сущности, вращалась вокруг этих двух постулатов. Вращается также и теперь, поскольку крушение СССР, запрет КПСС и окончательный отказ от коммунизма был лишь сбрасыванием словесной оболочки, а суть же осталась неизменной.За этот отказ от реальной политической идеологии пришлось заплатить многим, в том числе и экономическим торможением, который в СССР стал одной из веских предпосылок для его бесславного конца (дефицит вошел в противоречие с принципом "надо жить хорошо"). Дело в том, что, на мой взгляд, экономическое развитие требует именно политической идеологии. Развитие - это вовсе не приятная прогулка, а дополнительная работа, намного сверх того, что требуется для жизни. Это справедливо и для отдельных людей, и для экономики в целом. Политическая идеология объясняет и оправдывает, почему нужно работать больше и еще больше, почему нужно отдавать приоритет капиталовложениям, а не потреблению. Заменив коммунизм на свою эрзац-идеологию, КПСС подрубила самый корень экономического развития страны.То же самое можно сказать и про войну. Воевать без политической идеологии, объясняющей, зачем нужно подвергать себя серьезному риску и лишениям, никак не можно. С эрзац-идеологией типа: "лишь бы не было войны" и "надо жить хорошо", СССР стал очень внутренне слаб и крупномасштабная война с обменом ядерными ударами, несомненно, стала бы для него крахом.Об этом можно говорить много, но я подчеркну еще один, важнейший момент для сегодняшнего и завтрашнего дня. Если нам противник в лице НАТО навяжет, или союзник в лице Китая втянет нас в крупномасштабную войну, то мы с такой эрзац-идеологией, действующей и поныне, оказываемся в очень скверном положении. Дмитрий Верхотуров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





20 Источник Похожие новости Бои под Иловайском: в Британии заявили о российских войсках Как мы проиграли холодную войну «Клим, Коба сказал, чтобы ты сворачивал шарманку» «Должен спросить у народа»: Кадыров о вхождении Чечни в РФ Преграждали путь: сирийская авиация обстреляла турецкий конвой «Убивают и насилуют»: экс-депутат рассказал о преступлениях ВСУ Новости партнеров