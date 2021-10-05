«Причина — недостаточный уровень вакцинированности»: в Кремле дали оценку ситуации с COVID-19 в России

В Кремле обеспокоены ситуацией с COVID-19 в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, главная причина плохих показателей — недостаточный уровень вакцинации от коронавируса. За прошедшие сутки в России было выявлено 25 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них наибольшее число — в Москве (3827), Санкт-Петербурге (1894) и Московской области (1788). За это время выздоровели 18 568 человек, 895 пациентов скончались — показатель стал новым суточным максимумом с начала пандемии.

Работа пункта вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве РИА Новости © Виталий Белоусов

За прошедшие сутки в России было выявлено 25 110 новых случаев коронавирусна, из них наибольшее число — в Москве (3827), Санкт-Петербурге (1894) и Московской области (1788). За это время полностью выздоровели 18 568 человек, 895 пациентов скончались — этот показатель стал новым суточным максимумом с начала пандемии.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 7 637 427. С начала пандемии в России выздоровели 6 759 059 пациентов, 211 696 человек скончались.

В свою очередь столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что в Москве за сутки были госпитализированы 1133 человека. На ИВЛ находятся 438 пациентов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя статистику смертности от COVID-19, заметил, что такие цифры вызывают серьёзную обеспокоенность.

«Действительно, цифры очень плохие. Причина главная — недостаточный уровень вакцинированности. Вирус становится злее, а уровень вакцинированности у нас недостаточен. И как правило, тяжело болеют и, к сожалению, умирают те, кто не сделал прививку», — подчеркнул представитель Кремля.

Он также отметил, что каждый регион РФ имеет право самостоятельно принимать меры для борьбы с распространением инфекции.

«Здесь хороши все методы, которые будут способствовать росту понимания необходимости вакцинации», — заявил Песков.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам более 5,1 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19. Деньги поступят из резервного фонда правительства.

«Это позволит обеспечить препаратами более 1,5 млн человек. Речь идёт о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей», — пояснили в кабмине.

Там уточнили, что таким пациентам назначают комбинированные схемы лечения для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

РИА Новости

© Павел Лисицын

Тем временем министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что сезон гриппа в России будет напряжённым, и призвал сделать прививку не только от коронавируса, но и от гриппа. При этом он подчеркнул, что вакцинация от COVID-19 приоритетнее.

«Сезон будет напряжённым, поэтому не нужно рисковать», — отметил министр.

Вместе с тем Роспотребнадзор сообщил, что запускает горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ для всех российских регионов. Специалисты расскажут об отличиях симптомов гриппа и ОРВИ, а также подскажут, где сделать прививку и как подготовиться к вакцинированию.

Российские специалисты, а также представители властей неоднократно подчёркивали, что вакцинация является единственным надёжным способом защиты от коронавирусной инфекции. Также отмечалось, что даже в редких случаях заражения COVID-19 после вакцинации привитые переносят заболевание в лёгкой форме.

Ситуация с распространением COVID-19 в регионах

Напомним, в понедельник, 4 октября, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России крайне напряжённая. По её словам, тенденция увеличения заболевших на 20 и более процентов наблюдается в 12 регионах страны. В целом уровень заболеваемости COVID-19 растёт в 67 субъектах РФ.

Власти российских регионов, исходя из текущей эпидемиологической обстановки, принимают решения об ужесточении либо ослаблении введённых из-за пандемии ограничительных мер.

Так, во Владивостоке, Северной Осетии и нескольких районах Самарской области часть школьников были временно переведены на дистанционное обучение из-за контакта с заразившимися коронавирусом, а также роста заболеваемости.

В Калининградской области с 8 октября посещение кафе и ресторанов будет возможно только при наличии QR-кода о вакцинации или документа о перенесенном COVID-19. С 1 ноября мера распространится на спортивные организации, организации культуры и кинотеатры.

Власти Удмуртии приняли решение об отмене с 11 октября всех массовых и концертных мероприятий до особого распоряжения. В регионе также будут закрыты детские игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах, работа общепита в ночное время также будет полностью запрещена.

Запрет на проведение массовых мероприятий с понедельника также был введен в Пензенской области. В регионе приостановлена деятельность фудкортов, за исключением работы навынос.