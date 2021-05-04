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Причастным к терроризму или экстремизму запретят баллотироваться в депутаты
04 мая 2021, 20:45 • 26 • Политика
В Госдуму внесли законопроект, по которому тем лицам, кто причастен к террористической или экстремистской организации, запрещено баллотироваться в депутаты.
Ещё один запрет для кандидатов в депутаты предложили ввести в России. В Госдуму уже внесён законопроект, согласно которому народными избранниками не смогут быть лица, причастные к террористической или экстремистской организации.
К слову, к ним же например, относятся теперь и некоторые организации Алексея Навального. Если закон будет принят, то многие его сторонники просто не смогут участвовать в парламентских выборах. Например, та же Любовь Соболь, которая амбициозно замахнулась на депутатское кресло.
В пояснительной записке к документу, размещённому в электронной базе данных нижней палаты Парламента, уточняется, что признанным причастным к запрещённой деятельности гражданин должен быть по решению суда.
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