Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киеву "прилетела" ответочка за артобстрел Горловки
Леонид Агутин: "Мне так надоела эта власть"
Дипломатическая "бомба" Лаврова и Путина может рвануть в Японии: "...
Делягин назвал кандидата на место Путина: "В президенты пойдёт именно он&qu...
Главная / Политика

Причастным к терроризму или экстремизму запретят баллотироваться в депутаты

04 мая 2021, 20:45  •  26 • Политика
В Госдуму внесли законопроект, по которому тем лицам, кто причастен к террористической или экстремистской организации, запрещено баллотироваться в депутаты.
Ещё один запрет для кандидатов в депутаты предложили ввести в России. В Госдуму уже внесён законопроект, согласно которому народными избранниками не смогут быть лица, причастные к террористической или экстремистской организации.
К слову, к ним же например, относятся теперь и некоторые организации Алексея Навального. Если закон будет принят, то многие его сторонники просто не смогут участвовать в парламентских выборах. Например, та же Любовь Соболь, которая амбициозно замахнулась на депутатское кресло.
В пояснительной записке к документу, размещённому в электронной базе данных нижней палаты Парламента, уточняется, что признанным причастным к запрещённой деятельности гражданин должен быть по решению суда.
"Законопроектом предлагается предусмотреть, что не имеет права быть избранным депутатом Государственной думы гражданин, причастный к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, признанных судом экстремистскими или террористическими организациями", - говорится в документе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



26
Источник
Похожие новости
04 мая 2021, 09:45
Делягин назвал кандидата на место Путина: "В президенты пойдёт именно он"
04 мая 2021, 01:30
"Здесь всё ляжет": В Киеве боятся ответа России на водную блокаду Крыма
04 мая 2021, 03:20
"Народ звереет": Сатановский призвал Запад не доводить русских
04 мая 2021, 07:00
Лукашенко взялся за топор. "Слитое" видео показал "Пул Первого"
04 мая 2021, 07:00
В США ещё 20 лет назад совершили главную ошибку в отношении России
04 мая 2021, 05:10
В США похвастались "радужным" экипажем и возмутили американцев "извращённым выбором"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 апреля 2021, 07:50
Угрозы Байдена в России встретили хохотом: "Мы вам верим, но… "
30 апреля 2021, 04:55
Что задумала Британия на Украине: Военный эксперт раскрыл планы НАТО
02 мая 2021, 17:25
Русские Су-24 заставили паниковать американских моряков в Чёрном море - Avia.pro
29 апреля 2021, 00:30
"Наблюдается многолетняя деградация": Даже газовая афера Зеленского не поднимет народ – экономист
01 мая 2021, 01:05
Захарова по пунктам ответила на браваду спикера Европарламента
01 мая 2021, 07:30
"Неправильное испытание": В США обсуждают неудавшийся запуск "Калибра"
03 мая 2021, 02:35
США усвоили урок в Сирии: Американцы испугались русских БТР - фото
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.