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«Причастны к серии убийств в Москве и Дагестане»: ФСБ, МВД и СК задержали участников преступной группы «Шараповские»
28 ноября 2019, 17:09 • 66 • В России
В Дагестане пресечена деятельность ОПГ «Шараповские». В результате совместной операции ФСБ, МВД и СК РФ удалось задержать основных организаторов и исполнителей преступлений, совершённых группировкой в 2007—2015 годах. Как отмечается, в банду входили в общей сложности около 250 человек, в том числе действовавшие на тот момент сотрудники правоохранительных органов Дагестана, адвокаты и члены террористического подполья.
Сотрудники Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел и Следственного комитета РФ провели операцию в Дагестане, в результате которой была пресечена деятельность организованной преступной группы «Шараповские».
В период, когда банда вела активную деятельность, в общем сложности в неё входили около 250 человек. В их числе были и действующие на тот момент сотрудники МВД Дагестана, члены адвокатской палаты республики, а также участники террористического подполья.
«В ходе следствия раскрыты обстоятельства подготовки и осуществления ими в 1998 году в Махачкале террористического акта, в результате которого погибли несколько десятков человек, более 100 получили тяжёлые ранения», — пояснили в ведомстве.
Речь идёт о теракте в Махачкале, который произошёл 4 сентября 1998 года. По версии следствия, целью террористов был Саид Амиров, занимавший на тот момент пост мэра столицы Дагестана. Сам чиновник не пострадал, однако в результате взрыва были разрушены несколько десятков домов, погибли 18 человек, в том числе несколько детей, ещё более сотни получили ранения.
Как пояснили в ФСБ, основные организаторы и исполнители преступлений группировки задержаны, им предъявлены обвинения. В качестве меры пресечения они заключены под стражу. Некоторые участники ОПГ уже приговорены к длительным срокам лишения свободы. Те, кому удалось скрыться от правоохранителей, объявлены в розыск.
В Следственном комитете РФ пояснили, что в период с августа по ноябрь 2019 года на территории Дагестана, а также в Москве удалось задержать четырёх участников группировки. Им предъявлены обвинения в преступлениях, совершённых в 2007—2015 годах. Кроме того, ранее одному из членов банды суд вынес обвинительный приговор в совершении покушения на убийство по найму.
Кроме того, был обнаружен схрон оружия. Из незаконного оборота было изъято стрелковое и автоматическое оружие, боеприпасы, гранаты, взрывчатые вещества, а также противотанковые ракетные комплексы.
«Следователями совместно с оперативными службами во время проведённых обысков был обнаружен схрон оружия. Изъяты гранаты и другие боеприпасы. Взрывоопасные предметы впоследствии обезврежены и уничтожены», — сообщается на официальном сайте СК РФ.
Антитеррористическая деятельность ФСБ
В конце ноября также сообщалось, что ФСБ совместно с МВД и Федеральной службой войск национальной гвардии удалось задержать девять участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Операция прошла на территории Москвы, Татарстана и Тюменской области.
Сотрудники спецслужб задержали двух руководителей и семерых участников запрещённого в России объединения.
«Члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путём действующей власти», — пояснили представители ФСБ.
Злоумышленники распространяли экстремистскую литературу, вербовали в свои ряды людей из числа мусульман, формируя таким образом скрытые террористические ячейки. У членов запрещённой организации были изъяты пропагандистские материалы.
В середине ноября МВД удалось также ликвидировать крупнейшую в России подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Ежемесячно там создавалось около 1,5 тонн наркотических веществ. Производство было расположено в помещениях бывшего фермерского хозяйства. В двух помещениях обнаружен склад с химическими реактивами, а также несколько химических реакторов стоимостью от 200 тыс. до 500 тыс. рублей каждый.
В рамках операции были задержаны трое граждан Украины, выполнявших функции химиков-технологов, а также курьер-закладчик и предполагаемый организатор незаконного производства.
* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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