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«Причастны к серии убийств в Москве и Дагестане»: ФСБ, МВД и СК задержали участников преступной группы «Шараповские»

28 ноября 2019, 17:09  •  66 • В России
В Дагестане пресечена деятельность ОПГ «Шараповские». В результате совместной операции ФСБ, МВД и СК РФ удалось задержать основных организаторов и исполнителей преступлений, совершённых группировкой в 2007—2015 годах. Как отмечается, в банду входили в общей сложности около 250 человек, в том числе действовавшие на тот момент сотрудники правоохранительных органов Дагестана, адвокаты и члены террористического подполья.
 
 

Сотрудники Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел и Следственного комитета РФ провели операцию в Дагестане, в результате которой была пресечена деятельность организованной преступной группы «Шараповские». 

«Лидеры и участники банды причастны к совершению в 2007—2015 годах на территории Дагестана и Москвы серии убийств предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям. Преступления «Шараповских» отличались особой жестокостью и вызывали широкий общественный резонанс», — говорится в пресс-релизе ФСБ.

В период, когда банда вела активную деятельность, в общем сложности в неё входили около 250 человек. В их числе были и действующие на тот момент сотрудники МВД Дагестана, члены адвокатской палаты республики, а также участники террористического подполья.

«В ходе следствия раскрыты обстоятельства подготовки и осуществления ими в 1998 году в Махачкале террористического акта, в результате которого погибли несколько десятков человек, более 100 получили тяжёлые ранения», — пояснили в ведомстве.

Речь идёт о теракте в Махачкале, который произошёл 4 сентября 1998 года. По версии следствия, целью террористов был Саид Амиров, занимавший на тот момент пост мэра столицы Дагестана. Сам чиновник не пострадал, однако в результате взрыва были разрушены несколько десятков домов, погибли 18 человек, в том числе несколько детей, ещё более сотни получили ранения. 

Как пояснили в ФСБ, основные организаторы и исполнители преступлений группировки задержаны, им предъявлены обвинения. В качестве меры пресечения они заключены под стражу. Некоторые участники ОПГ уже приговорены к длительным срокам лишения свободы. Те, кому удалось скрыться от правоохранителей, объявлены в розыск.

В Следственном комитете РФ пояснили, что в период с августа по ноябрь 2019 года на территории Дагестана, а также в Москве удалось задержать четырёх участников группировки. Им предъявлены обвинения в преступлениях, совершённых в 2007—2015 годах. Кроме того, ранее одному из членов банды суд вынес обвинительный приговор в совершении покушения на убийство по найму.

Кроме того, был обнаружен схрон оружия. Из незаконного оборота было изъято стрелковое и автоматическое оружие, боеприпасы, гранаты, взрывчатые вещества, а также противотанковые ракетные комплексы.

«Следователями совместно с оперативными службами во время проведённых обысков был обнаружен схрон оружия. Изъяты гранаты и другие боеприпасы. Взрывоопасные предметы впоследствии обезврежены и уничтожены», — сообщается на официальном сайте СК РФ.

  • РИА Новости
  • © ФСБ РФ

Антитеррористическая деятельность ФСБ

В конце ноября также сообщалось, что ФСБ совместно с МВД и Федеральной службой войск национальной гвардии удалось задержать девять участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Операция прошла на территории Москвы, Татарстана и Тюменской области. 

Сотрудники спецслужб задержали двух руководителей и семерых участников запрещённого в России объединения.

«Члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путём действующей власти», — пояснили представители ФСБ.

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Злоумышленники распространяли экстремистскую литературу, вербовали в свои ряды людей из числа мусульман, формируя таким образом скрытые террористические ячейки. У членов запрещённой организации были изъяты пропагандистские материалы. 

В середине ноября МВД удалось также ликвидировать крупнейшую в России подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Ежемесячно там создавалось около 1,5 тонн наркотических веществ. Производство было расположено в помещениях бывшего фермерского хозяйства. В двух помещениях обнаружен склад с химическими реактивами, а также несколько химических реакторов стоимостью от 200 тыс. до 500 тыс. рублей каждый.

В рамках операции были задержаны трое граждан Украины, выполнявших функции химиков-технологов, а также курьер-закладчик и предполагаемый организатор незаконного производства.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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