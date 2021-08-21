Прибывший в Киев глава Фанара проигнорировал верующих: "Иуда есть Иуда"

Верующие канонической Украинской Православной Церкви выступили против визита главы Фанара в Киев.

У дороги, ведущей к аэропорту Борисполь, собрались сотни верующих канонической Украинской Православной Церкви. Они выступают против визита патриарха Варфоломея, который поддержал создание в стране раскольнической церкви. Впрочем, отмечают местные журналисты, глава Фанара никак не отреагировал на недовольство православных и даже не остановился с ними поговорить.

Кортеж патриарха Варфоломея, состоящий из девяти автомобилей, прямиком направился из аэропорта Борисполь в Киев. Как ранее сообщили в Киеве, глава Фанара прибыл в Киев на празднование 30-й годовщины независимости страны.

Руководитель идеологического отдела Первого русского телеканала Царьград Михаил Тюренков отметил, что визит Константинопольского патриарха Варфоломея неизбежно обострит религиозно-политическую ситуацию.

"Православные христиане Украины встречают Константинопольского патриарха Варфоломея не просто как незваного гостя, но как ключевого виновника многих бед канонической Украинской Православной Церкви. Именно этот бывший православный патриарх сделал всё, чтобы придать ряженым самозванцам из псевдоправославных националистических сект "легальный" статус, предоставив "томос об автокефалии" так называемой ПЦУ. Что привело к очередной волне захватов православных святынь украинскими раскольниками", - отметил он.

Тюренков подчеркнул, что в действительности, объединившись с лжецерковью, патриарх Варфоломей не придал им каноничности, но сам отступил от Православия.

"По сути, встав в один ряд с такими персонажами, как Порошенко, и другими представителями украинского "политикума" с руками по локоть в крови народа Донбасса.

Сегодня мало кто надеется на покаяние этого человека, принёсшего много страданий канонической Украинской Церкви и её многомиллионной пастве. Но то, что православные христиане встречают бывшего православного патриарха Варфоломея не цветами, но гневными плакатами, весьма показательно. Иуда есть Иуда. И если его кортеж будет закидан тухлыми яйцами и гнилыми помидорами, никто не удивится", - добавил он.