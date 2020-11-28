Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американский солдат рассказал, как хотел проучить "русских недоносков"...
Распевая песни Высоцкого, бросились в атаку: Русские за 25 минут трижды унизили ...
Удар в спину России: Эрдоган аннексирует Карабах
Россия на пороге научного прорыва в космосе
Главная / В России

Прибытие «Прометея»: как комплексы С-500 усилят оборонный потенциал России

28 ноября 2020, 08:25  •  22 • В России
Работы по созданию зенитно-ракетных комплексов нового поколения С-500 будут завершены в 2021 году. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) России, генерал-лейтенант Андрей Юдин. Передовой российский ЗРК сможет бороться с гиперзвуковым оружием и баллистическими ракетами. Эксперты отмечают, что С-500, способные в том числе отражать угрозы из космоса, не имеют аналогов в мире. Аналитики называют эту систему «военно-технической революцией» и считают, что она усилит оборонный потенциал России на десятилетия вперёд.
 
ЗРК С-500 РИА Новости © Виталий Аньков
 

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-лейтенант Андрей Юдин в своей статье для издания «Красная звезда» сообщил, что создание зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей» завершится уже в следующем году.

«Стоит отметить, что на 2021 год спланировано завершение создания мобильной системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500», — подчеркнул он.

В марте гендиректор Конструкторского бюро специального машиностроения (КБСМ) (входит в концерн «Алмаз-Антей», который является главным разработчиком ЗРК) Владимир Долбенков рассказал о завершении испытаний отдельных систем С-500: пусковой установки, составных частей многофункционального локатора и локатора ПРО, шасси для пункта боевого управления и транспортных агрегатов для радиолокационной системы дальнего обнаружения.

В мае замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что в 2021 году вооружённые силы могут получить первые образцы С-500, тогда же будет заключён госконтракт на закупку этих ЗРК с поставкой в 2025-м. Он отметил, что «материальная часть» системы проходит предварительные испытания.

Позднее, в августе, вице-премьер Юрий Борисов на полях форума «Армия-2020» сообщил о старте государственных испытаний С-500.

«Действительно, факт, что начаты госиспытания, и сегодня упрощённая комплектация С-500 имеет место быть, и уже идут закупки комплектующих для серийного производства», — сказал Борисов.

«Аналогов не существует»

Зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей» разрабатывается акционерным обществом «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором будет реализован принцип раздельного решения задач по уничтожению баллистических и аэродинамических целей.

Основная задача этой ЗРК — ликвидация баллистических ракет средней дальности, а при необходимости и боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории их полёта. Кроме того, комплекс способен уничтожать гиперзвуковые летательные аппараты, самолёты и беспилотники.

  • Запуск баллистической ракеты
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин в интервью «Красной звезде» летом 2020 года отметил, что С-500 сможет поражать цели в космическом пространстве.

«По своим тактико-техническим характеристикам С-500 можно отнести к первому поколению систем противокосмической обороны, так как в дальнейшем он будет способен уничтожать низкоорбитальные спутники и космические средства поражения. Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе. Можно с уверенностью сказать, что аналогов этой системы просто не существует», — отметил военачальник.

Точные тактико-технические характеристики С-500 «Прометей» на сегодняшний день пока не известны, однако в открытых источниках сообщалось, что радиус поражения ЗРК может достигать 600 км. При этом система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических целей, а также перехватить боевые блоки, идущие на гиперзвуковой скорости.

Первый заместитель генерального конструктора концерна «Алмаз-Антей» Сергей Друзин в прошлом  году раскрыл некоторые особенности новых технологий, применяемых в С-500. Так, одним из преимуществ системы станут локаторы, построенные на основе активных фазированных антенных решёток, в которых отсутствует передающее устройство, а сигнал формируется самой антенной.

«В её составе имеются относительно небольшие по мощности усилители, которые специальным образом фазируются. Вместо электровакуумных приборов с напряжениями 30—40 кВ используются приборы с напряжением не более 27 В. Это конструктивно существенно упрощает задачу. Это положительно влияет на надёжность, а также на безопасность эксплуатации. Активные фазированные решётки также позволяют получить более значительные характеристики по излучаемой мощности и по ширине спектра применяемых сигналов. Существенно выше и быстродействие антенны», — рассказал Друзин в интервью РИА Новости.

По его словам, такие технологии, применяемые в системе обнаружения, позволят C-500 существенно расширить типаж целей.

«Система может применяться и для борьбы с баллистическими целями всех типов. Это потребовало как увеличения энергопотенциала локационных средств, так и создания новых ракет, которые могут работать за пределами атмосферы, где невозможно аэродинамическое управление», — отметил Друзин.

Оборонная сеть

Западные оборонные эксперты отмечают, что, будучи интегрированными в российскую систему ПВО, С-500 создадут серьёзные проблемы для самолётов, пытающихся её преодолеть. Так, ещё в 2016-м американское издание The National Interest отмечало, что, связав воедино комплексы С-500, С-400, С-300 и С-350, Россия сможет создать единую сеть ПВО.

«Некоторые образцы этих новых систем настолько совершенны, что многие американские военачальники опасаются, что даже такие самолёты-невидимки, как F-22, F-35 и В-2, столкнутся с проблемами при их преодолении», — отмечало издание.

  • ЗРК С-500
  • © Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

С такой оценкой согласен и военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Комплексы ПВО, которые сегодня стоят на вооружении российской армии, интегрируются в единое информационное пространство. Скорее, С-500 станет некой глобальной системой, которая совместит в себе возможность перехвата как воздушных, так и космических целей, и будет способна их уничтожить», — подчеркнул Литовкин в разговоре с RT.

С его точки зрения, сейчас в Вооружённых силах России происходит «техническая революция».

«Например, появляются гиперзвуковые системы «Циркон», маневрирующие ядерные блоки «Авангард» и много других уникальных машин. То же самое происходит и с комплексами противовоздушной обороны. Несомненно, прибытие в войска С-500 будет очередной военно-технической революцией», — отметил эксперт.

В беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отметил, что новые радиолокационные комплексы с активной фазированной решеткой, позволят С-500 «надёжно обнаруживать» воздушные, баллистические цели.

«Будет способствовать сохранению занятости»: Госдума приняла закон об удалённой работе

«Эта новейшая система способна обеспечивать перехват ракет противника в ближнем космосе, воздушных аэродинамических целей в атмосфере. Система С-500 должна будет обеспечивать прикрытие целых промышленных районов, группировок войск и других объектов и территорий, имеющих ключевое значение для РФ», — подчеркнул эксперт.

По его словам, в настоящее время вооружённым силам особенно важно располагать такими комплексами, как С-500, которые способны отражать угрозы из космоса, а также работать по перспективным средствам нападения, включая гиперзвуковые ракеты.

«Несомненно, С-500 значительно усилят противоракетную и космическую оборону России и будут обладать долговременным потенциалом. Можно ожидать, что после того, как эта система поступит на вооружение, она прослужит десятки лет на страже воздушного пространства России», — заключил Мураховский.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



22
Источник
Похожие новости
27 ноября 2020, 07:40
Преграда для невидимок: какими возможностями обладает российская РЛС «Прима»
25 ноября 2020, 17:10
«Изъято СВУ, начинённое поражающими элементами»: ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе
27 ноября 2020, 00:20
«Скорость полёта составила более 8 Махов»: в России успешно прошли испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
25 ноября 2020, 21:45
Истечение срока, износ и изменение данных: МВД подготовило регламент с основаниями для аннулирования водительских прав
26 ноября 2020, 18:50
Новый «пьяный» мальчик: в Башкирии эксперт нашёл алкоголь в крови ребёнка после ДТП
26 ноября 2020, 13:20
«Разрушают наш бизнес»: ресторатор винит семью политолога Шульман в неправомерном отключении электричества в заведении
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 ноября 2020, 11:20
Поросячий восторг и злорадство: Аксенов припомнил украинским властям водную блокаду Крыма
24 ноября 2020, 15:35
«Штурм Донецка был сорван из-за предательства»
24 ноября 2020, 05:30
"Жёстко кинули Путина... обманули": Признание экс-главы офиса Зеленского обрушило все договорённости
22 ноября 2020, 00:20
"Крым - это часть Украины": В позицию нового президента Молдавии Санду закралось противоречие
23 ноября 2020, 10:15
Решения Путина по Карабаху заставили остолбенеть Зеленского - политолог
26 ноября 2020, 00:35
Россия на пороге научного прорыва в космосе
25 ноября 2020, 23:40
Жительница Донецка загнала в угол генерала СБУ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.