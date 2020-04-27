|
Приблизились к границам России: Русские Су-27 подняли в воздух из-за истребителей Бельгии
27 апреля 2020, 12:10 • 44 • В мире
Иностранные самолёты приблизились к границе России у западных рубежей государства. В результате пришлось поднять в воздух Су-27. Они сопроводили бельгийские F-16 и заставили их изменить курс.
К границам России на западе слишком близко подлетели самолёты ВВС Бельгии. Как сообщило Минобороны, они выполняли полёт у западных границ страны.
Во время планового облёта Су-27 морской авиации Балтийского флота сопроводили бельгийские истребители F-16 и заставили их изменить курс. Отдалившись от российской границы, самолёты Бельгии продолжили выполнять плановые учебно-боевые задачи. Минобороны опубликовало кадры сближения русских истребителей с бельгийскими самолётами.
Напомним, накануне сообщалось, что за неделю у границ России заметили 21 самолёт-разведчик. Ранее в Пентагоне пожаловались на "опасное маневрирование" русского истребителя рядом с американским патрульным противолодочным самолётом P-8A Poseidon. Такое заявление опубликовал Шестой флот ВМС США. По данным американских военных, ещё 19 апреля самолёт США летел в международном воздушном пространстве над Средиземным морем. Американцы заявили, что российский Су-35 дважды перехватил его за 1,5 часа.
"Первый перехват был признан безопасным и профессиональным. Второй перехват был определён как небезопасный и непрофессиональный", - заявили американские военные.
При этом военные США сообщили, что скорость российского истребителя была слишком высокой. А действия русских лётчиков якобы создали "турбулентность". Это также привело к "выхлопу реактивного двигателя P-8A Poseidon". Американцы настаивают, что угроза была для обоих самолётов.
"Всё тут нормально. Сближение визуальное, на высоту цели не вышел и курс полёта "Посейдона" не пересекал. Ну, может, совсем чуть-чуть показал буржую, кто тут босс", - прокомментировали в Telegram-канале Fighterbomber.
44
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 апреля 2020, 18:10
|
25 апреля 2020, 18:10
|
20 апреля 2020, 22:10
|
25 апреля 2020, 08:04
|
22 апреля 2020, 01:10
|
24 апреля 2020, 06:10
|
23 апреля 2020, 00:10