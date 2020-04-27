Приблизились к границам России: Русские Су-27 подняли в воздух из-за истребителей Бельгии

К границам России на западе слишком близко подлетели самолёты ВВС Бельгии. Как сообщило Минобороны, они выполняли полёт у западных границ страны.

Во время планового облёта Су-27 морской авиации Балтийского флота сопроводили бельгийские истребители F-16 и заставили их изменить курс. Отдалившись от российской границы, самолёты Бельгии продолжили выполнять плановые учебно-боевые задачи. Минобороны опубликовало кадры сближения русских истребителей с бельгийскими самолётами.

Напомним, накануне сообщалось, что за неделю у границ России заметили 21 самолёт-разведчик. Ранее в Пентагоне пожаловались на "опасное маневрирование" русского истребителя рядом с американским патрульным противолодочным самолётом P-8A Poseidon. Такое заявление опубликовал Шестой флот ВМС США. По данным американских военных, ещё 19 апреля самолёт США летел в международном воздушном пространстве над Средиземным морем. Американцы заявили, что российский Су-35 дважды перехватил его за 1,5 часа.