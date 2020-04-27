Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Удар в спину от Европы. Меркель послала украинского премьера и срочно позвонила ...
Как воюют американцы на Донбассе – рассказывает солдат ВСУ
«На украинском народе лежит родовая карма Владимира Великого»: Печальное предска...
Польские СМИ: Почему русские всегда побеждают?
Главная / В мире

Приблизились к границам России: Русские Су-27 подняли в воздух из-за истребителей Бельгии

27 апреля 2020, 12:10  •  44 • В мире
Иностранные самолёты приблизились к границе России у западных рубежей государства. В результате пришлось поднять в воздух Су-27. Они сопроводили бельгийские F-16 и заставили их изменить курс.
К границам России на западе слишком близко подлетели самолёты ВВС Бельгии. Как сообщило Минобороны, они выполняли полёт у западных границ страны.
Во время планового облёта Су-27 морской авиации Балтийского флота сопроводили бельгийские истребители F-16 и заставили их изменить курс. Отдалившись от российской границы, самолёты Бельгии продолжили выполнять плановые учебно-боевые задачи. Минобороны опубликовало кадры сближения русских истребителей с бельгийскими самолётами.
Напомним, накануне сообщалось, что за неделю у границ России заметили 21 самолёт-разведчик. Ранее в Пентагоне пожаловались на "опасное маневрирование" русского истребителя рядом с американским патрульным противолодочным самолётом P-8A Poseidon. Такое заявление опубликовал Шестой флот ВМС США. По данным американских военных, ещё 19 апреля самолёт США летел в международном воздушном пространстве над Средиземным морем. Американцы заявили, что российский Су-35 дважды перехватил его за 1,5 часа.
"Первый перехват был признан безопасным и профессиональным. Второй перехват был определён как небезопасный и непрофессиональный", - заявили американские военные.
При этом военные США сообщили, что скорость российского истребителя была слишком высокой. А действия русских лётчиков якобы создали "турбулентность". Это также привело к "выхлопу реактивного двигателя P-8A Poseidon". Американцы настаивают, что угроза была для обоих самолётов.
"Всё тут нормально. Сближение визуальное, на высоту цели не вышел и курс полёта "Посейдона" не пересекал. Ну, может, совсем чуть-чуть показал буржую, кто тут босс", - прокомментировали в Telegram-канале Fighterbomber.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



44
Источник
Похожие новости
26 апреля 2020, 07:53
Стало известно, чем занимается Ким Чен Ын, пока его «хоронят»
26 апреля 2020, 21:10
У вас Крым отклеился: Восстановление "исторической правды" по-эстонски - дёшево и непрочно
26 апреля 2020, 23:10
"Самый большой денежный штраф": Facebook заплатит 5 миллиардов долларов
27 апреля 2020, 01:10
"Отменили в последнюю минуту": Из-за разногласий сорвалась вторая видеоконференция G20
26 апреля 2020, 21:10
Речь идёт о сотнях тысячах евро! В Германии подсчитывают убытки из-за отмены Октоберфеста
27 апреля 2020, 02:05
«Вашингтон пользуется ситуацией»: как в США отреагировали на запуск Ираном первого военного спутника
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 апреля 2020, 18:10
В Киеве призвали снести памятник герою-освободителю
25 апреля 2020, 18:10
«На украинском народе лежит родовая карма Владимира Великого»: Печальное предсказание мольфара Нечая для Украины
20 апреля 2020, 22:10
"Это не просто игра в одни ворота": Путин рассказал, чем Италия ответила на помощь России
25 апреля 2020, 08:04
Удар в спину от Европы. Меркель послала украинского премьера и срочно позвонила Путину
22 апреля 2020, 01:10
Америке есть что скрывать. Онищенко объяснил "возню" с биолабораториями
24 апреля 2020, 06:10
"Жратвы осталось на два дня - это Москва. Собянин хочет так по всей России?": Делягин жёстко высказался о пропусках
23 апреля 2020, 00:10
"У вас сейчас нет защиты - ни социальной, ни правовой": Мэр Сибая посмеялся над безработными горожанами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.