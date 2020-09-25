Приближенный Ельцина раскрыл влияние британской разведки на политику России

Борис Ельцин. Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/www.globallookpress.com

При министерствах РФ были закреплены западные агенты

На политику первого президента России Бориса Ельцины огромное влияние имели американцы и британцы. В качестве советников они сидели в каждом российском ведомстве. Об этом рассказал глава Всероссийского фонда образования Сергей Комков.

По его словам, с начала 1990х годов он состоял в ближнем круге Ельцина, был его "доверенным лицом", лично знал Владимира Путина и был вхож во все российские министерства и ведомства. Поэтому он не понаслышке знает, что после распада СССР многочисленные агенты США и Великобритании были во всех российских структурах.

"В частности, в Министерстве труда и социального развития целый этаж занимала группа британских советников из британской разведки Ми-6",

– вспоминает Комков. По его словам, пообщавшись однажды с британскими агентами, он обратился к тогдашнему главе Минтруда и соцразвития Александру Починку с вопросом, что они тут делают.

"Он мне долго пытался мозги парить", – рассказал Комков "Царьграду", отметив, что не только там он встречал этих иностранных "советничков".

Ранее стало известно, что Сергей Комков, будучи членом-корреспондентом Российской академии естественных наук, направил в Нобелевский комитет предложение наградить президента РФ Путина Премией мира. Узнав про это, американцы поспешно подали заявку на номинирование и главы Белого дома Дональда Трампа.

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев, являющийся обладателем этой премии, заявил, что такую награду должны получать "достойнейшие", а не "по блату".