«Приближен к пятому поколению»: на что способен новейший сверхзвуковой российский истребитель МиГ-35

Воздушно-космические силы РФ получили два новейших лёгких истребителя МиГ-35, сообщил генеральный директор РСК «МиГ» Илья Тарасенко. По его словам, в перспективе машина может заменить весь парк МиГ-29. Новый самолёт представляет собой многофункциональную машину, способную поражать все типы целей. Однако главная задача сверхзвукового истребителя — завоевание господства в воздухе. По мнению экспертов, РСК «МиГ» удалось создать эффективный боевой самолёт, который в перспективе не только обновит состав ВКС, но и с успехом пойдёт на экспорт.

Генеральный директор РСК «МиГ» Илья Тарасенко заявил, что Воздушно-космические силы РФ получили два новейших сверхзвуковых истребителя МиГ-35, ещё четыре машины будут поставлены до конца 2019 года. В планах предприятия заключить новый контракт с Минобороны РФ.

«За последние три года мы сделали серьёзный рывок по программе МиГ-35. В кратчайшие сроки мы запустили производство этого самолёта, провели его испытания, за 2,5 года дошли от опытно-конструкторских работ до контракта с Минобороны», — сообщил Тарасенко в интервью РИА Новости.

МиГ-35 — глубоко модернизированная версия лёгкого фронтового истребителя МиГ-29, который считается одним из самых распространённых в мире боевых самолётов четвёртого поколения. Эта машина стоит на вооружении более 30 стран Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. В перспективе МиГ-35 может заменить весь парк МиГ-29 ВКС РФ.

«Мы рассчитываем, что те истребители МиГ-29, которые были поставлены в Минобороны в конце 80-х — начале 90-х, МиГ-35 полностью заменит. А те машины, которые поставлялись в ВКС в облике МиГ-29СМТ или К/КУБ (корабельные версии МиГ-29. — RT), будут существовать параллельно с МиГ-35», — сказал Тарасенко.

Испытания новейших истребителей МиГ-35

Серийное производство МиГ-35 развёрнуто на двух предприятиях: авиазавод «Сокол» (Нижний Новгород) выпускает различные агрегаты для самолёта, а на заводе им. П.А. Воронина в подмосковных Луховицах осуществляется конечная сборка машин.

«Подтянуть боевой потенциал ВВС»

МиГ-35 — многофункциональный истребитель, способный наносить удары по воздушным, наземным и надводным целям. Однако ключевая задача машины — завоевание господства в воздухе в противоборстве с истребителями четвёртого и пятого поколений.

«Концептуальных отличий между МиГ-35 и МиГ-29 я не вижу. Это, по сути, одно семейство, которое необходимо для поражения вражеской авиации непосредственно у линии фронта. МиГ-35 — это истребитель лёгкого класса с поразительной манёвренностью, которая незаменима в ближнем бою», — пояснил RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

Международная презентация МиГ-35 состоялась в январе 2017 года в присутствии президента РФ Владимира Путина. В июле 2017 года самолёт был представлен на международном авиакосмическом салоне в Жуковском (МАКС), в августе — на форуме «Армия».

Разработка МиГ-35 проходила в рамках программы совершенствования МиГ-29. В середине 2000-х годов предприятие создало МиГ-29М2, получивший экспортное обозначение МиГ-35. Самолёт был заявлен на конкурс ВВС Индии на поставку и производство 126 «средних» многофункциональных боевых машин Medium Multi-Role Combat Aircraft (MMRCA).

В тендере, помимо МиГ-35, участвовали пять истребителей. Отечественная машина была самой скоростной (до 2,25 Маха) и недорогой (около $40 млн за единицу), но в 2012 году Минобороны Индии отдало предпочтение французскому Dassault Rafale. Однако реализацию MMRCA сложно назвать успешной. В ходе переговоров стороны не смогли согласовать лицензионное производство. В итоге Дели закупил у Парижа только 36 самолётов.

В настоящее время Индия проводит новый конкурс на поставку и производство 110 истребителей. По его условиям, компания-победитель должна передать 17 машин в готовом виде, остальные 93 единицы должны быть произведены на территории Индии. Стоимость контракта оценивается в $15—18 млрд. Участником тендера вновь стал МиГ-35. По словам Тарасенко, РСК «МиГ» — в списке основных претендентов.

«Под эгидой компаний «Рособоронэкспорта» мы обсуждаем с заказчиком технические параметры и вопрос локализации производства МиГ-35 на территории Индии, а также программу послепродажного обслуживания», — сказал Тарасенко.

МиГ-35 в сборочном цеху на авиазаводе в Луховицах

© Алексей Заквасин / RT

В РСК «МиГ» рассчитывают не только на поставку новой машины в Индию. Как неоднократно говорил Тарасенко, предприятие занимается продвижением МиГ-35 в странах — эксплуатантах МиГ-29. Также интерес к машине проявляют страны Латинской Америки.

«МиГ-35, как и МиГ-29, это недорогая, неприхотливая, простая в эксплуатации, но при этом весьма эффективная машина. Её покупка для многих стран мира — это наиболее простой способ быстро подтянуть боевой потенциал ВВС. Поэтому потенциальный рынок сбыта МиГ-29 достаточно большой», — отметил Корнев.

«Универсальная машина»

Несмотря на внешнее сходство с предшественником, разработчик называет МиГ-35 новой машиной. Главным достоинством истребителя считается бортовая радиоэлектронная станция (БРЛС) «Жук-А» с активной фазированной антенной решёткой (АФАР). Она позволяет машине обнаруживать объекты на расстоянии до 200 км, сопровождать до 30 целей и одновременно обстреливать 6 целей.

Уникальная БРЛС была создана инженерами «Фазотрон-НИИР» (Москва) в кооперации с МАИ, научно-производственной фирмой «Микран» (Москва), научно-исследовательским институтом полупроводниковых приборов (Томск), предприятием «Плазмаинформ» (Рязань).

Установка и развитие радиолокационных станций с АФАР — основной тренд современной авиации. Активная фазированная антенная решётка превосходит пассивную по дальности и надёжности. Она способна эффективно работать в самых сложных метеоусловиях и картографировать местность. Кроме того, АФАР более устойчива к помехам, которые создают радиоэлектронные комплексы противника.

МиГ-35 сохранил габариты предшественника, но превзошёл его по максимальной взлётной массе (23,5 т против 18,4 т). Также новый истребитель отличается большей практической дальностью без дополнительных топливных баков (1,8 тыс. км против 1,5 тыс. км) и увеличившейся боевой нагрузкой (4,5 т против 3 т). Максимальная и крейсерская скорость у обеих машин примерно одинаковая: 2,4—2,5 тыс. км/ч и 1,2—1,4 тыс. км/ч.

В конструкции планера и крыльев МиГ-35 широко применяются композитные материалы. Они позволяют снизить радиолокационную заметность самолёта. Помимо этого, истребитель оснащён двумя модернизированными турбореактивными двухконтурными двигателями РД-33МК со всеракурсным управлением вектором тяги. Силовая установка была разработана на ОАО «Климов» (Санкт-Петербург).

«Достоинствами РД-33МК являются: низкий удельный расход топлива, высокая газодинамическая устойчивость во всём диапазоне режимов работы, высот и скоростей полёта, в том числе при применении ракетного и пушечного вооружения, отсутствие ограничений по управлению самолётом в полёте. В конструкцию двигателя введены системы, снижающие тепловую и оптическую заметность, применена антикоррозионная защита узлов газовоздушного тракта», — говорится на сайте предприятия.

В материалах Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) отмечается, что в состав бортовой электроники МиГ-35 входят информационно-прицельные системы пятого поколения, позволяющие применять боеприпасы российского и иностранного производства.

МиГ-35 на аэродроме

© Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)

Новейший истребитель может выполнять широкий спектр задач: перехват и сопровождение воздушных судов, нанесение ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям без входа в зону ПВО, ведение воздушной разведки с использованием оптико-электронных и радиотехнических средств, взаимодействие с самолётами другого типа, управление воздушными группировками.

В комментарии RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отметил, что МиГ-35 заметно превосходит предшественника по боевым и эксплуатационным качествам. В то же время эксперт сомневается, что машина будет пользоваться высоким спросом Минобороны РФ.

«Скорее всего, серийное производство МиГ-35 для нужд ВКС ограничится несколькими десятками машин. Это позволит частично заменить парк МиГ-29. Истребитель, несмотря на все достоинства, обладает недостаточным боевым радиусом и объёмом полезной нагрузки. У МиГ-35 неплохие шансы на зарубежном рынке, если покупателю не принципиально приобретать платформу с одним двигателем», — пояснил Мураховский.

Противоположной точки зрения придерживается руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. В беседе с RT он заявил, что разработчику удалось создать «универсальную машину», способную применять все современные типы авиационных боеприпасов в любых погодных и природно-климатических условиях.

«МиГ-35 по своим возможностям приближен к пятому поколению. Да, к машине существуют нарекания по поводу недостаточного радиуса и нагрузки. Однако нужно понимать, что она стоит дешевле тяжёлых истребителей.